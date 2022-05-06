Зеленский ветировал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", принятый парламентом 21 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот документ устанавливает новый вид санкции посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми он может прямо или косвенно распоряжаться", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что закон "не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции". "Это не отвечает требованиям Конституции Украины", - подчеркивают в Офисе президента.

Там отмечают, что закон также наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) относительно выявления и розыска активов, подлежащих блокированию, физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Эти полномочия НАПК выходят за пределы его компетенции, определенной законом Украины "О предотвращении коррупции", - сообщают в ОП.

Кроме того, отмечается, что документ предлагает дополнить закон Украины "О санкциях" положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства. В то же время, не предусмотрено внесение соответствующих изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности ВАКС.

"Учитывая изложенное, президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале", - подытожили в Офисе главы государства.