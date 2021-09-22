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Кабмин выделил 100 миллионов для запуска фонда под руководством Милованова
23:03 22.09.2021 |
Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, принял решение о создании создать ЧАО "Национальный фонд инвестиций Украины" с уставным фондом в размере 100 млн грн.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Правительство начинает создание акционерного общества "Национальный фонд инвестиций". Это позволит провести размещение акций общества на сумму 100 млн грн. Фонд поможет привлечь новых инвесторов в экономику и даст возможность реализовать важные для Украины проекты", - сообщил премьер.
Согласно проекту документа, Кабмин решил создать ЧАО "Национальный фонд инвестиций Украины", 100% акций которого будут принадлежать государству в лице Министерства экономики.
Для этого Минэкономки поручено обеспечить проведения эмиссии акций указанного предприятия на общую сумму 100 млн грн.
Как сообщалось, Кабинет министров 14 апреля назначил исполняющим обязанности генерального директора "Национального фонда инвестиций Украины" Тимофея Милованова.
Перед этим Кабмин принял постановление о создании "Национального фонда инвестиций Украины" в форме госпредприятия. В дальнейшем Минэкономики было поручено представить на рассмотрение правительства о преобразовании госпредприятия в акционерное общество.
В ноября 2020 года Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Также Милованов остается президентом Киевской школы экономики.
Напомним, Тимофей Милованов с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука. В это время он значился на сайте "Киевской школы экономики" в статусе почетного президента.
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