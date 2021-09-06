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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Неожиданно пришла осень: Хватит ли Украине угля и где его будут покупать

08:46 06.09.2021 |

Новости ТЭК

 Антон Коломойцев / Depo.ua

В правительстве начинают понемногу реагировать на сложную ситуацию с запасами угля, запасы которого сейчас, оказывается, явно недостаточны для вхождения в зимний сезон. Страна вполне может оказаться на пороге энергетического кризиса прошлого года, когда в экстренном порядке приходилось закупать электроэнергию на России и в Беларуси чтобы не доводить ситуацию до веерных отключений.

По сообщению правительственного портала, в Министерстве энергетики проводилось большое совещание с руководителями угледобывающих предприятий, компаний тепловой генерации, представителями Мининфраструктуры и Укрзализныци относительно состояния накопления угля. Чиновники пытались выжать из угольщиков и энергетиков показатели плановых и фактических объемов добычи угля, запасов на складах и намерения обеспечить энергетику этим топливом.

В риторике первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, который председательствовал на этом совещании, и других чиновников, явно прослеживается озабоченность относительно поставок угля на тепловые станции.

"По нашим совместно с НЭК "Укрэнерго" расчетам, для стабильного снабжения электрической энергией потребителей при базовом сценарии работы энергосистемы потребность в угле в течение сентября 2021 - марте 2022 года составит около 16 млн т. Критически важно обеспечить соблюдение плановых объемов поставки угля, в том числе за счет импорта. Ключевая задача для угледобывающих предприятий - наращивание объемов добычи для соблюдения утвержденного Минэнерго графика. От того, как каждый участник будет выполнять свои задачи, зависит наша общая цель - стабильное прохождение отопительного сезона", - заявил Юрий Власенко.

На совещании прозвучало также требование к угледобывающим предприятиям и компаниям тепловой генерации буквально в ежедневном режиме докладывать в Минэнерго о том, сколько добыто угля и сколько накоплено на складах и в каких объемах он поступает на ТЭС и ТЭЦ.

Такая придирчивость и обеспокоенность чиновников является весьма показательным маркером того, что ситуация с поставками угля может быть действительно угрожающей, следствием чего будет существенное сокращение производства электроэнергии тепловой генерацией.

Собственно, тепловая генерация Украины, которая состоит из 15 ТЭС и 3 ТЭЦ, на которых в целом работает 85 энергоблоков, обеспечивает производство около трети всей украинской электроэнергии. Для ее генерации используется преимущественно уголь. Владельцем восьми крупнейших ТЭС является компания ДТЭК Рината Ахметова. Она же обеспечивает производство и поставку угля на свои, государственные и принадлежащие другим владельцам станции. Тепловые станции являются важным балансирующим элементом энергосистемы, который позволяет сглаживать пиковые состояния. Поэтому от стабильности работы тепловых энергоблоков в большой степени зависит стабильность производства и поставкок электричества.

Но по состоянию на сегодняшний день практически треть энергоблоков остановлена. Причем причиной остановки являются не только сезонные и капитальные ремонтные работы, но и банальная нехватка топлива.

По сообщению НЭК "Укрэнерго", компании, которая управляет объединенной энергосистемой Украины, ситуация с запасами угля действительно является критичной. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится всего 720 тыс. тонн. Тогда как график накопления угля предусматривает, что запасы должны быть в 2,2 раза больше и составлять более полутора тысяч тонн. Нынешнее состояние накоплений даже хуже, чем в прошлом предкризисном августе - тогда на конец лета на складах оставался почти миллион тонн.

Причинами такого состояния запасов является, с одной стороны, высокий спрос на электроэнергию в течение лета, который не могла в полной мере удовлетворить атомная энергетика из-за остановки двух энергоблоков на Запорожской и Южно-украинской АЭС. Поэтому тепловикам пришлось брать на себя удовлетворение потребностей рынка.

Но главной причиной, как и в прошлом году, стали сложности с пополнением запасов из-за безденежья тепловиков, для которых действующие тарифы на электричество являются заниженными и не компенсируют их затрат на производство.

Впрочем некоторые эксперты считают, что снижение запасов может иметь искусственную природу и является банальным выкручиванием рук правительству, которое таким образом владельцы энергетики пытаются принудить к повышению тарифов. Ведь низкие запасы на станциях создают угрозу остановки энергоблоков со всеми понятными последствиями в виде провисания энергосистемы, которая будет вынуждена отключать потребителей в веерном режиме.

Такой способ шантажа применяется далеко не впервые. Прошлой зимой Украина уже оказывалась на критической грани по запасам угля. Как тогда утверждали в Государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", производители угля задирали цены и срывали поставки. "Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузку угля в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн", - с таким пресс-релизом госкомпания вышла 19 января. В сторону Ахметова и его холдинга прозвучало, что он просто воспользовался кризисом и заявил, что отныне будет продавать госкомпании уголь не по 1650 грн/т, а уже по 2100 грн/т. Тогда все завершилось уступками в сторону последнего: уголь продолжили закупать по новым ценам, а электричество сделала свой первый шаг к подорожанию.

Тем временем практических последствий вероятных и в этом году провалов в энергозапезопасности из-за сокращения генерации может быть несколько.

1. Вынужденный импорт электроэнергии из сетей соседних России и Беларуси. Чего, по понятным причинам, не хотят допускать ни в правительстве, ни в том же ДТЭК, ведь для последнего это - потеря дохода в пользу конкурентов.
2. Компромисс власти с производителями по повышению тарифов, чтобы удовлетворить экономические аппетиты производителей электричества и поставщиков угля.

И именно последний сценарий развития событий, несмотря на его болезненность как для карманов потребителей, так и реноме власти, является, похоже, единственно реалистичным.
 

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