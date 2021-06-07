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Зеленский намерен вынести закон об олигархах на референдум, если Рада его не поддержит
12:14 07.06.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о намерениях вынести законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на всеукраинский референдум, если он не соберет достаточного количества голосов народных депутатов в Верховной Раде.
"За мою каденцию мы избавимся от всех олигархов, я давал такое слово и я иду к этому. Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с большим бизнесом,... если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения этого законопроекта, оттягивания, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка - это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум", - сказал Зеленский на брифинге на полях форума "Украина 30. Экология" в понедельник в Киеве.
При этом он подчеркнул, что не хотел бы выносить на референдум этот вопрос, и надеется, что в Верховной Раде найдется нужное количество голосов в поддержку инициированного им законопроекта.
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У президента ломают голову, что же делать после того как депутаты неожиданно поддержали его закон об олигархах. Чего он сейчас боится больше всего. И почему после того как закон об олигархах проголосуют, проблем у Зеленского может стать еще больше.
"Но я считаю искренне, что это не вопрос референдума... Референдум - это праздник, на который идут люди, это как выборы: мы ходим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах... был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более-менее можем пройти парламент, и все-все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали - не просто отдельные партии, а мажоритарщики... все они должны поддержать этот закон", - сказал Зеленский.
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Закон об олигархах, где максимальное предусмотренное наказание - это внесение в реестр олигархов, есть идеальный кандидат для референдума.
Как сообщалось, президент Украины внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 2 мая, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента на следующий день.
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