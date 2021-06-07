Рада подложила сюрприз: Зачем Зеленскому референдум об олигархах

Юрий Васильченко / Depo.ua

Провластные спикеры активно пиарят антиолигархический законопроект, а на фоне этого президент и сотрудники его офиса жарят шашлыки с журналистами телеканалов отдельных олигархов.



При этом некоторые из приглашенных на президентский шашлык-пати в свое время работали на телеканалах Козака - Медведчука, заблокированных решением Совбеза. Не исключено, что кто-то из субботних гостей Зеленского вскоре даже займет должность пресс-секретаря президента, которую недавно покинула Юлия Мендель.

Впрочем, сейчас не о них, а о том, как у президента ломают голову, что же делать после того как народные депутаты неожиданно поддержали его закон об олигархах. Чего он сейчас боится больше всего. И почему после того как закон об олигархах проголосуют, проблем у Зеленского может стать еще больше.

Почему закона об олигархах никто особо не боится

С этим законом, похоже, может получиться как со многими другими, обещанными во время выборов и которые в конечном итоге мало что изменили. Здесь стоит вспомнить, например, отмену депутатской неприкосновенности, после чего соответствующие органы как-то потеряли интерес к "слугам народа". Единственный громкий случай - дело, в котором фигурировал Александр Юрченко. И то о нем уже давно ничего не слышно. Или принятие закона об импичменте, в котором прописана процедура, по которой отправить президента в отставку фактически невозможно. Или закон о референдуме, провести который успешно без заинтересованности власти также почти нереально.

Сейчас и из президентского офиса, и от парламентских "зеленых" слышим много разъяснений относительно закона об олигархах. Вот несколько последних. "Слуга" Даниил Гетманцев говорит: проблема олигархата настолько масштабная, что угрожает национальной безопасности, и поэтому реестр состоятельных и влиятельных будет формировать Совбез. Здесь сразу вспомнилась встреча Зеленского с олигархами, состоявшаяся в марте прошлого года. Украина, заверили участники той встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать. Что же изменилось за год, почему сейчас власть решила, что крупные бизнесмены угрожают национальной безопасности?

Или другая "слуга", Елена Шуляк, которая уверяет, что ни у кого бизнес отбирать не будуть и ни на кого давить не будут. Просто отдельным лицам предоставят официальный статус олигарха и наложат на них определенные ограничения. Один из потенциальных "олигархов в законе", Игорь Коломойский, прокомментировал инициативу бывшего бизнес-партнера, а ныне президента - смеется, что, может, нашьет себе на костюм звезду "олигарх". Говорит, что не видит ничего страшного в том, что окажется в реестре, но если закон примут в нынешней редакции. А вот продавать активы не собирается.

Очевидно, что с Игорем Валерьевичем солидаризируется большинство тех, кто попадает под три из четырех критериев, прописанных в законопроекте. Почему? Представленный вариант закона не обязывает олигархов "сбрасывать" свои медиа-активы. Ранее в сети появился другой вариант законопроекта, который окрестили законом об отжиме СМИ. На Банковой тот вариант назвали фейком. Была ли такая норма и ее вычеркнули после шквала критики, уже не важно. Владельцы СМИ и дальше будут формировать информационную повестку дня страны. К примеру, сегодня на ведущих телеканалах не трогают Зеленского, а завтра тот же Коломойский или кто-то еще из заклейменных антиолигархическим законом вдруг начнет продвигать Разумкова, который, кстати, раскритиковал закон об олигархах, или другое лицо. А избиратели переменчивы в своих настроениях... Говорят, Владимир Александрович очень нервничает из-за этого.

Почему пиар на олигархах может завершиться провалом

Давление на владельцев СМИ различными способами никто не будет отменять. Однако даже с учетом того, журналисты каких телеканалов ели шашлык с Зеленским, можно предположить, что информационные рупоры Коломойского, Ахметова и Пинчука не пострадают. По крайней мере до тех пор, пока не посорятся с властью. Поэтому депутаты с орбит этих бизнесменов (и не только их) могут поддержать закон об олигархах, ведь для его реализации в правовом поле нужен ряд других законов, за которые получить необходимое количество голосов будет куда сложнее.

Эти законопроекты анонсировали изменения в антимонопольное законодательство, о политических партиях, закон о лоббизме и т. д., но когда они появятся и будут одобрены, вопрос риторический. Проще говоря, от того что СНБО признает более десятка бизнесменов олигархами, для олигархов в краткосрочной перспективе к худшему ничего не изменится. Свой новый статус они уже как-то психологически переживут.

В то же время широкая поддержка парламентом антиолигархического законопроекта становится проблемой для президента, потому что на нее в ОП не рассчитывали. Там уже разработали мощную и долговременную пиар-кампанию: анонс закона президентом; критика, как оказалось, не окончательного текста документа; появление самого законопроекта; массированная поддержка спикерами; объявленное Зеленским намерение вынести вопрос о статусе олигархов на первый всеукраинский референдум; разговоры о досрочных выборах парламента, если тот провалит голосование; навешивание ярлыков на политиков, которые, по замыслу организаторов пиар-кампании, должны обязательно быть против. Едва ли не впервые во власти Зеленского к чему-то серьезно подготовились, а не решили действовать по обстоятельствам, и тут такой сюрприз. О референдуме объявили, уже понимая, что в нем как в элементе давления скорее всего не будет необходимости. По инерции.

Конечно, в случае поддержки депутатами инициативы президента стратегию могут переписать, мол, олигархи испугались, поэтому их люди в Раде проголосовали за. Однако такое объяснение будет выглядеть неубедительным. Но хуже всего- придется делиться победой (а значит и рейтингами) со всеми политсилами, которые поддержат закон об олигархах. Можно не сомневаться: каждая из них будет говорить, что только благодаря ей у олигархов начались тяжелые времена. Особенно когда монобольшинство не проголосует полным составом. И это чрезвычайный риск и неприятный сюрприз для Банковой, где так рассчитывали на пиарный эффект от этого закона.

Но еще не самый большой. О сложности реализации нынешнего закона об олигархах без пакета других уже говорилось, при этом если избиратель не увидит быстрого выполнения распиаренного закона, то начнет подозревать, что его держат за лоха. К тому же даже при наличии реестра олигархов, который сможет почитать каждый рядовой гражданин, он будет получать и, например, огромные платежки за газ, электричество, отопление. Сейчас рост цен можно повесить на олигархов, которых народ и так не любит. Вопрос: на кого их будут вешать после того как Зеленский ответит, что со всеми олигархами покончено?