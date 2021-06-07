Финансовые новости
- |
- 07.06.21
- |
- 17:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Закон об олигархах будет вынесен на референдум. И это прекрасно. Очень здравый ход
09:30 07.06.2021 |
Почему?
Референдумы - это зло. Использование референдумов привело к уничтожению экономики Венесуэлы. С помощью референдумом полную власть получил Гитлер и с тех пор в Германии общенациональные референдумы просто запрещены. Референдум - это не про демократию, которая предусматривает, что люди избирают депутатов и те несут ответственность за принятые решения. Это про популизм.
На референдумах очень часто разрушаются независимые государственные институты и принимаются деструктивные решения. Вместо работающих институтов и процедур, которые ограничивают возможность разрушения и сдерживают от глупостей. И которые и есть основой демократии, того самого народовластия.
Потому что нельзя выносить важные решения на референдумы, ведь там голосуют эмоции, а не разум. Ведь ни кому не придет в голову голосовать на референдуме на тему операции на сердце. А задавать специфические вопросы из области экономики почему то хотят.
Какой вывод? Если вы уже начали играться в народовластие, если уже приняли очень опасный закон, выпускающий джина из бутылки, то на референдумы надо выносить безобидные пустые инициативы. Играть по принципу «не навредить». И тогда и само голосование не будет дорого стоить стране и ее экономике. И в этот год популисты не смогут провести плебесцит по своей повестке дня. Типичный win-win.
Так что пусть уж лучше выносится на референдум пустой закон об олигархах, чем Тимошенко протащит свой референдум о рынке земли, которым под популистическими лозунгами может отбросить страну на десятки лет назад.
Так что закон об олигархах, где максимальное предусмотренное наказание - это внесение в реестр олигархов, есть идеальный кандидат для референдума.
Если такой референдум будет успешным, то можно будет дать олигархам звания Заслуженный Народный Олигарх Украины. И выдавать грамоты.
Беда в том, что это не поможет решить большую системную проблему олигархов в Украине. Но это уже совсем другая история. Про работающие институты, процедуры и верховенство права. Точно не про референдумы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Белый дом отказался от идеи приглашать Зеленского из-за «Нафтогаза» - Axios
|Зеленский намерен вынести закон об олигархах на референдум, если Рада его не поддержит
|Рада подложила сюрприз: Зачем Зеленскому референдум об олигархах
|Закон об олигархах будет вынесен на референдум. И это прекрасно. Очень здравый ход
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Финал приключений «идеолога ДНР». Чем закончился «русский мир» для Романа Манекина
|Иностранцы 4 июня обвалили доллар, несмотря на покупки НБУ
|Мины замедленного действия. Как Зеленский будет бороться с Порошенко с помощью закона об олигархах
|Алексей Голобуцкий: Зеленский считает, что мэры — это президентская вертикаль
|Коломойский заявил, что продавать ни один свой актив он «под дулом пистолета не собирается»
|Доллар медленнее дешевеет на межбанке из-за вывода дивидендов, но выплаты зарплат могут его подтолкнуть
Это интересно
|Корабль SpaceX Dragon успешно пристыковался к МКС
|Xiaomi представила 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядки
|Стив Возняк проиграл суд YouTube о дипфейковом видео
|В Китае создали гигантскую нейтросеть
|Глава NVIDIA заявил, что графика GeForce не появится в смартфонах в ближайшее время — для этого сегмента есть сервис GeForce NOW
|Амстердам тестирует беспилотные электрические лодки для перевозок по каналам
|Новые BMW получат проекторы вместо традиционных зеркал заднего вида. Они будут проецировать информацию на боковые стекла автомобилей