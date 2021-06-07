Закон об олигархах будет вынесен на референдум. И это прекрасно. Очень здравый ход

Сергей Фурса, инвестиционный банкир / Facebook

Почему?

Референдумы - это зло. Использование референдумов привело к уничтожению экономики Венесуэлы. С помощью референдумом полную власть получил Гитлер и с тех пор в Германии общенациональные референдумы просто запрещены. Референдум - это не про демократию, которая предусматривает, что люди избирают депутатов и те несут ответственность за принятые решения. Это про популизм.

На референдумах очень часто разрушаются независимые государственные институты и принимаются деструктивные решения. Вместо работающих институтов и процедур, которые ограничивают возможность разрушения и сдерживают от глупостей. И которые и есть основой демократии, того самого народовластия.

Потому что нельзя выносить важные решения на референдумы, ведь там голосуют эмоции, а не разум. Ведь ни кому не придет в голову голосовать на референдуме на тему операции на сердце. А задавать специфические вопросы из области экономики почему то хотят.

Какой вывод? Если вы уже начали играться в народовластие, если уже приняли очень опасный закон, выпускающий джина из бутылки, то на референдумы надо выносить безобидные пустые инициативы. Играть по принципу «не навредить». И тогда и само голосование не будет дорого стоить стране и ее экономике. И в этот год популисты не смогут провести плебесцит по своей повестке дня. Типичный win-win.

Так что пусть уж лучше выносится на референдум пустой закон об олигархах, чем Тимошенко протащит свой референдум о рынке земли, которым под популистическими лозунгами может отбросить страну на десятки лет назад.

Так что закон об олигархах, где максимальное предусмотренное наказание - это внесение в реестр олигархов, есть идеальный кандидат для референдума.

Если такой референдум будет успешным, то можно будет дать олигархам звания Заслуженный Народный Олигарх Украины. И выдавать грамоты.

Беда в том, что это не поможет решить большую системную проблему олигархов в Украине. Но это уже совсем другая история. Про работающие институты, процедуры и верховенство права. Точно не про референдумы.



