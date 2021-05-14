Финансовые новости
- |
- 14.05.21
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин принял госрегулирование цен на топливо
14:10 14.05.2021 |
Кабинет министров на сегодняшнем своем заседании принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо, сообщает источник enkorr в правительстве.
В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
Статьи по теме:
13.05.21 Госрегулирование цен на топливо дестабилизирует его поставки и нанесет удар по госбюджету, - Куюн
"Если идея с декларированием цен просто смешная, то в случае введения регулирования могут быть серьезные последствия, так как произойдет колоссальная трансформация рынка. Любые ограничения всегда усиленно толкают рынок в тень", - сказал Куюн.
При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.
Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а последнее - публиковать средние цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа каждого месяца.
Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов - 30,22 грн/л.
Расчеты средней цены топлива с предельной наценкой:
Как сообщал enkorr, Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) призывала правительство отказаться от идеи регулирования розничных цен на топливо путем установления фиксированной торговой наценки. По мнению экспертов профильного объединения, такая инициатива ограничит конкуренцию и дискриминирует розничных игроков рынка топлива.
Также о негативных последствиях от внедрения госрегулирования цен на нефтепродукты заявляли в Консалтинговой группе «А-95». По мнению экспертов, не имея какого-либо конструктива, реализация инициативы Минэкономики будет дополнительно стимулировать развитие нелегального рынка, который уже достиг беспрецедентных масштабов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Беспилотный разведчик: Что за БПАК «Лелека-100» приняли на вооружение в ВСУ
|Сокращение ради НАТО: как Киеву советуют реформировать Службу безопасности Украины
|Дело Медведчука: Не посадили, потому что не захотели, или не посадили, потому что не смогли
|Спрос и предложение на межбанке 13 мая находились приблизительно на одинаковом уровне
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Виталий Портников: Медведчук собрался на войну
|Газ подешевеет? Почему Витренко не заберет облгазы у Фирташа
|Курс доллара на межбанке 12 мая подняли даже без покупок иностранцев под дивиденды
|Игра Путина с Зеленским. Почему Медведчук не сбежал в Москву
|Кабмин принял решение для получения дополнительных миллиардов от «Нафтогаза»
|Виталий Портников: Что означает удар по главному пророссийскому лоббисту
|Доллар резко обвалился на межбанке из-за медленного восстановления рынка после майских выходных, но может снова подорожать
Это интересно
|Биткоин обвалился из-за твита Маска об отказе Tesla принимать платежи за авто в биткоинах
|Представлен смартфон Asus Zenfone 8 Flip без фронтальной камеры, с аккумулятором на 5000 мА•ч, стереодинамиками и NFC
|В автомобилях Xiaomi будут использоваться бренды Xiaomi Motors, Xiaomi Auto, Mi Motors и Mi Auto
|NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС
|Tesla обвинили в махинациях с динамическими характеристиками
|Причиной следующего финансового кризиса может стать кибератака
|США признали свою ошибку и готовы исключить Xiaomi из чёрного списка