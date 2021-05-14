Кабмин принял госрегулирование цен на топливо

Кабинет министров на сегодняшнем своем заседании принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо, сообщает источник enkorr в правительстве.

В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

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"Если идея с декларированием цен просто смешная, то в случае введения регулирования могут быть серьезные последствия, так как произойдет колоссальная трансформация рынка. Любые ограничения всегда усиленно толкают рынок в тень", - сказал Куюн.



При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а последнее - публиковать средние цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов - 30,22 грн/л.

Расчеты средней цены топлива с предельной наценкой:

Как сообщал enkorr, Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) призывала правительство отказаться от идеи регулирования розничных цен на топливо путем установления фиксированной торговой наценки. По мнению экспертов профильного объединения, такая инициатива ограничит конкуренцию и дискриминирует розничных игроков рынка топлива.

Также о негативных последствиях от внедрения госрегулирования цен на нефтепродукты заявляли в Консалтинговой группе «А-95». По мнению экспертов, не имея какого-либо конструктива, реализация инициативы Минэкономики будет дополнительно стимулировать развитие нелегального рынка, который уже достиг беспрецедентных масштабов.



