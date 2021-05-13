Госрегулирование цен на топливо дестабилизирует его поставки и нанесет удар по госбюджету, - Куюн

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо дестабилизирует рынок и нанесет удар по государственному бюджету.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Если идея с декларированием цен просто смешная, то в случае введения регулирования могут быть серьезные последствия, так как произойдет колоссальная трансформация рынка. Любые ограничения всегда усиленно толкают рынок в тень. Тот, кто не может заработать легально, он будет стремиться каким-то образом на налогах снижать стоимость топлива и что-то зарабатывать, чтобы спасти свой бизнес", - сказал Куюн.

Он отметил, что от регулирования цен выиграют те, кто и так ведет торговлю топливом в тени, потому что они уже не платят никаких налогов.

Куюн напомнил, что в 2005 году, с мая по июнь, действовало ценовое ограничение на бензин, что привело к отсутствию ресурса на бензоколонках.

"Это будет перекос колоссальный, госрегулирование цен на топливо ускорит движение рынка в тень, а кто не захочет в тень, будет вынужден каким-то образом выходить из свободной продажи, к примеру торговать по безналу. Также это однозначно дестабилизирует рынок, это удар по государственному бюджету, потому что рынок начнет переходить в тень, а также это удар по стабильности нефтепродуктообеспечения", - подытожил Куюн.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин обязал АЗС заранее предупреждать об увеличении цен на бензин и дизель.

В марте в Кабинете Министров заявили о намерении создать государственную систему качества топлива.