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Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%
14:25 11.05.2021 |
Кабинет министров принял постановление, которым предусматривается введение государственного регулирования цен на топливо в период карантина, сообщает «Интерфакс-Укриана».
Согласно документу, автозаправочные сети при поднятии цен на топливо на 1% и более процентов будут вынуждены предварительно (за 20 дней) декларировать это повышение в Госпродпотребслужбе.
Как сообщалось, проект постановления разработало Министерство экономического развития и торговли Украины. Согласно ему дизельное топливо и бензины марки А-92 и А-95 были добавлены в перечень товаров, имеющих важную социальную значимость, и товаров противоэпидемического назначения. Этот перечень был определен постановлением Кабмина от 22 апреля 2020 г.. Им же предусматривается декларирование изменения розничных цен на эти продукты (гречка, молоко, макароны и др.) и непродовольственные товары (перчатки, защитные маски и др).
«Реализация проекта постановления позволит стабилизировать ценовую ситуацию на рынке топлива в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV-2», - говорится в пояснительной записке к документу.
Напомним, Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) призывала правительство отказаться от идеи введения декларирования изменения розничных цен на топливо.
Механизм декларирования, по мнению экспертов профильной ассоциации, будут нарушать принципы конкуренции на рынке.
«Фактически создается единая электронная база, которая показывает всю ценовую ситуацию на рынке у всех операторов нефтепродуктов, что позволяет каждому оператору синхронизировать свою ценовую политику и свести уровень конкуренции к нулю», - отмечали в НАУ.
Кроме того, по мнению экспертов, декларирование розничных цен на нефтепродукты существенно уменьшит возможности сетей АЗС учитывать переменные факторы на рынке (закупочные цены, логистические расходы, курсы валют) и оперативно реагировать на них изменением розничных цен. Также предварительное декларирование цен может усилить позицию «теневых АЗС», которым, в отличие от официальных игроков рынка, не нужно подавать свои декларации.
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