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Рейтинг Зеленского упал ниже 20 процентов – соцопрос КМИС
13:42 26.01.2021 |
Действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 19,8% украинцев, уверенных в своем выборе, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 января.
Среди тех, кто определился с выбором, то 15,7% проголосовали бы за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 11,8% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 11,0% - за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко.
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Игроки на национал-демократическом поле скорее подыграют Банковой. Во-первых, они не любят пятого президента значительно больше, чем Зеленского и даже Бойко. Во-вторых, их устраивает попытка реализовать технологию «Зеленский против Бойко».
8,9% определившихся поддержали бы лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 7,5% - главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, 5,8% - экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.
4,2% поддержали бы блогера Анатолия Шария, 3,4% - экс-премьера Арсения Яценюка, 2,5% шоумена Сергея Притулу, 2,1% - лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока. Поддержка остальных кандидатов - ниже 1%.
Из общего числа респондентов 19,2% также заявили, что не намерены участвовать в выборах, 9,4% - не определились с выбором, 1,4% намерены испортить бюллетень, а 2,5% отказались отвечать.
Респондентам моделировались две пары второго тура президентских выборов, в который могли выйти Зеленский и Порошенко, либо Порошенко и Бойко.
В паре Зеленский и Порошенко 30,6% всех респондентов поддержали бы Зеленского, а Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов, а из числа определившихся с выбором 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% - Порошенко. Разница между кандидатами превышает погрешность, поэтому в такой паре состоянию на конец января однозначно набирает больше Зеленский.
В паре Бойко и Порошенко 33,9% всех респондентов проголосовали бы за Бойко, а 30,1% - за Порошенко. Среди определившихся с выбором 53% проголосовали бы за Бойко, 47% - за Порошенко. Однако такая разница между кандидатами находится пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они имеют примерно одинаковую поддержку.
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По данным соцопросов все больше украинцев недовольны развитием событий в стране. А это означает, что нет предпосылок для стабилизации рейтингов президента и «слуг народа».
Всеукраинский опрос общественного мнения проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1005 респондентов, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте 18 лет и старше.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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