Ночной кошмар президента. Когда рейтинг Зеленского сравняется с рейтингом Порошенко

По данным соцопросов все больше украинцев недовольны развитием событий в стране. А это означает, что нет предпосылок для стабилизации рейтингов президента и "слуг народа".

После того как участники опроса Центра Разумкова назвали Владимира Зеленского "Разочарованием года", а опрошенные Фондом "Демократические инициативы" считают главу государства "Неудачником года", контрольный звоночек прилетел от группы "Рейтинг". Согласно этому опросу Петр Порошенко догоняет Владимира Зеленского в президентском рейтинге: если бы сегодня состоялись выборы, то во второй тур вышли бы действующий и предыдущий президенты - Владимир Зеленский (26,5%) и Петр Порошенко (14,3%). Для полноты картины отметим, что далее идут Юрий Бойко (10,1%), Юлия Тимошенко (9,8%), Виктор Медведчук (7,7%), Владимир Гройсман (6,4%), Игорь Смешко (6,0%), Дмитрий Разумков (4,1%) и Олег Ляшко (3,6%).

Еще в июле, согласно данным опроса этой же социологической группы, Порошенко шел третьим, уступая не только Зеленскому, но лидеру "ОПЗЖ" Юрию Бойко. При этом в июле сторонников действующего президента было 30,2%, а у его предшественника 13,7%.

Итак, сейчас их разделяет чуть больше 12%, но уже к лету разрыв может сократиться примерно вполовину, а к концу следующего года составлять минимум в пределах статистической погрешности. На что указывает постоянное увеличение уровня недовольства граждан развитием ситуации в стране. Согласно опросу Центра Разумкова, 65,5% респондентов сказали, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, в то время как противоположное мнение высказали лишь 17,5% опрошенных. Теоретически последних можно назвать железобетонным электоратом Зеленского по состоянию на конец 2020-го. В июльском опросе ЦР пессимистов было меньше (60,5%), а оптимистов больше (21,5%). То есть можно видеть примерные темпы падения уровня доверия к власти.

Другое дело, существуют ли предпосылки для ускорения роста рейтинга Порошенко и где его потолок. На сегодняшний день пятый и шестой президенты в общественном сознании воспринимаются как ключевые политики в стране, и до тех пор, пока так будет, потенциал для рейтингового роста у Порошенко есть. Но если на протяжении 2021 г. в игру на национально-демократическом электоральном поле вступит серьезный новый игрок, то поддержка лидера "Евросолидарности" в лучшем случае стабилизируется на уровне 14-15%. Что, впрочем, никоим образом не повлияет на дальнейшее снижение рейтинга Зеленского, однако в таком случае в сравнении с Порошенко это падение будет не так бросаться в глаза. Отсюда реально допустить, что появление нового лица в лагере нацдемов устраивает действующую власть. Более того, это новое лицо вполне может быть проектом Банковой для "располовинивания" рейтинга Порошенко. Но в долгосрочной перспективе такой проект "слугам" не нужен, поскольку они своими руками могут нечаянно взрастить конкурента Зеленскому на президентских выборах.

Вернемся к более реалистичному сценарию, при котором рейтинг Порошенко будет повышаться невысокими темпами, а падение рейтинга Зеленского продолжится или ускорится. Учитывая, что у нынешнего главы государства все, что связано с предшественником, развилось в некую фобию (здесь стоит вспомнить, как Владимир Александрович, часто не к месту, вспоминает о Петре Алексеевиче, и при этом его придворные все время убеждают публику, что у шестого к пятому ничего личного нет), описанный ход событий выглядит как ночной кошмар Зе. К слову, у нас в истории уже был пример, когда Виктор Ющенко, ставший президентом в 2004-м на волне народного подъема, к концу каденции растерял поддержку, а его тогдашний соперник Виктор Янукович на президентских выборах 2010-го отыгрался за поражение.

Впрочем, в случае с Порошенко ситуация развивается иначе. У него нет многочисленной фракции в парламенте, как было у Януковича, он не часто, но достаточно жестко комментирует действия власти (в частности, упрекает за недостаточность финансирования армии), его медиа-ресурс несравним по охвату с медиа-ресурсом, который был у Януковича. Но при этом Порошенко выглядит живой укоризной Зеленскому: обещанного мира на Донбассе нет, социально-экономическое положение населения ухудшается, борьба с коррупцией провалена. По поводу конкретно отсутствия посадок можно предположить, что обороты политического преследования Порошенко сбавили именно потому, что это вносило хороший вклад в рост рейтинга. С другой стороны, можно прогнозировать, что в случае сближения рейтингов двух ключевых фигур в отечественной политике к этой теме могут вернуться. Не зря же Зеленский в интервью "Фокусу", отвечая на вопрос по поводу уголовных дел против пятого президента, заявил, что "все ждут, когда посадят Порошенко". И пообещал: "Все впереди, все обязательно будет".