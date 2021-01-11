Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского

Петр Порошенко призвал идеологически близкие силы объединиться, чтобы не допустить коалиции "слуг" с "ОПЗЖ". Вероятно, у нас появится рейтинговый триумвират.

"Мы открыты для любых переговоров, к компромиссам, которые способны будут объединить демократические силы и защитить Украину от того реванша, куда тянут "ОПЗЖ" и "слуги народа", - заявил на днях пятый президент Украины.

Напомним, согласно последнему социологическому опросу группы "Рейтинг", во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский с 26,2% конкурировал бы с Юрием Бойко (16,6%), а за Порошенко готовы отдать голоса 13,3% граждан. "ОПЗЖ" вышла на второе место и в рейтинге партий, ее разрыв со "слугами" сократился до чуть более 4 процентов. "Европейская солидарность" с 14,5% третья. Преодолевают 5-процентный барьер "Батькивщина", "Украинская стратегия Гройсмана" и "радикалы".

Выход партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука на второе место в рейтинге Порошенко объясняет "тактикой Зеленского, который борется только с Порошенко". Данные соцопроса свидетельствуют: поддержка "ОПЗЖ" растет, "слуги" теряют, а на проевропейском политическом фланге нет единства, потому электорат этих сил растягивается под разные партийные бренды. То есть, проблема существует, но возможно ли ее решить так, как предлагает пятый президент?

"ДС" ранее обращала внимание, что второе место одного из лидеров "ОПЗЖ" в опросе "Рейтинга" (можно предположить, что это место за ним сохранится и в последующих опросах) моделирует ситуацию выхода Юрия Бойко во второй тур президентских выборов с Владимиром Зеленским. Украинцев начинают приучать к мысли, что в 2024 году им придется выбирать между пророссийским кандидатом и действующим главой государства, который, даже если к тому времени его рейтинг окажется невысоким, будет олицетворять проевропейский курс. Такой себе повтор на новый лад технологии 1999-го Леонид Кучма против коммуниста Петра Симоненко. Но чтобы эта технология опять сработала, необходимо решить ряд проблем.

Перед технологами Кучмы стояла ключевая задача: нивелировать шансы социалиста Александра Мороза, что было успешно сделано благодаря, во-первых, перетеканию электората к прогрессивной социалистке Наталье Витренко (она заняла 4-е место), а, во-вторых, втягиванию Мороза в "Каневскую четверку", которая в итоге только ослабила позиции ее участников. Дальше заручиться поддержкой нацдемов в противостоянии Кучма-Симоненко уже было проще простого. Сейчас же и у Банковой, и у "ОПЗЖ" есть общая проблема - Порошенко. Он же, в свою очередь, понимает, что его пытаются вытолкать на третье место, потому ищет пути расширения своей электоральной поддержки. Отсюда и призыв к объединению схожих по идеологии сил. Но реально ли такое объединение?

Ответ, который лежит на поверхности, - скорее нет. Вероятнее всего, "Батькивщина", "радикалы", "Стратегия Гройсмана", "Свобода", "УДАР" Кличко, более мелкие партии национал-демократического спектра будут размывать рейтинги "ЕС" и ее лидера и от сотрудничества откажутся. У Порошенко ведь не впервые выходят с предложением объединиться против реванша. Вместо этого после местных выборов мы увидели, как в целом ряде местных советов возникли коалиции "слуг" с теми политсилами, которые во время предвыборной кампании критиковали власть за уступки Москве, за "антинародную" земельную реформу и т. д. "Евросолидарность" же во многих местных советах оказалась в оппозиции.

Игроки на национал-демократическом поле вряд ли поддержат Порошенко, скорее, наоборот - подыграют Банковой. Во-первых, они не любят пятого президента значительно больше, чем Зеленского и даже Бойко. Во-вторых, их устраивает попытка реализовать технологию "Зеленский против Бойко", поскольку она, так же, как и для Порошенко, открывает перед ними прекрасные возможности обвинить власть в договорняках с пророссийскими силами. И здесь главное, кто об этом будет громче и убедительнее кричать.





В-третьих, лидеры этих партий понимают, что укрепить свои рейтинги они могут за счет избирателей "ЕС", потому будут перехватывать инициативы Порошенко, а его самого - критиковать. В-четвертых, даже если предположить, что с приходом в Белый дом Джо Байдена украинским вопросом станут заниматься люди, хорошо знакомые с Порошенко, это тоже не означает, что наши прозападные политики тут же бросятся в объятия к Петру Алексеевичу. В Украине, и это показали местные выборы, декларируемая партиями евроинтеграция заканчиваются там, где появляется возможность получить доступ к ресурсам.

Итак, на понижение Порошенко будут играть власть и "ОПЗЖ". Последняя даже в меньшей степени, поскольку всю работу вместо нее сделают провластные спикеры и те, кому пятый президент предлагает союз. Отсюда вопрос: можно ли расширить свой электорат, когда против тебя все, или выше 13-15% выйти уже не получится?

Заявление Порошенко о коалиции "слуг" и "ОПЗЖ" призвано консолидировать его электоральное ядро, но для обывателя такая коалиция, увы, на сегодняшний день не является очевидной. Зато очевидным является падение рейтинга Зеленского и "слуг" и причины этого процесса. Повышение тарифов с нового года и скандалы вокруг не начавшейся вакцинации еще больше отминусуют от рейтингов власти. Но приплюсуют, вероятнее всего, как раз Бойко. Можно допустить, что уже весной его рейтинг и рейтинг Зеленского почти сравняются. Что будет дальше с уровнем поддержки президента, зависит уже не столько от него, сколько от внешних обстоятельств, а они - неблагоприятны. В лучшем случае удастся остановить падение и тогда рейтинги Бойко, Зеленского и Порошенко будут примерно одинаковыми. Качаясь, будто на качелях, поднимая вверх и спуская вниз то одного, то другого из этой тройки. Причем Зеленский, как главный объект критики и информационных атак, окажется в самом невыгодном положении. Даже нападки на Порошенко станут куда менее болезненными, - ничего нового избиратель о нем уже не узнает.

В итоге мы можем получить ситуацию, когда перед Бойко и Порошенко откроется возможность мобилизовать не только своего избирателя, но и убедить избирателей идеологически близких проектов. А тех, кто и не туда, и не сюда, начнут растягивать очередные новые лица с обещаниями простых решений. Да, рейтинги потенциальных лидеров президентской гонки будут невысокими, а их рост - медленным, но кто сказал, что в нашей истории снова повторятся 73%?

Что в таком случае делать действующей власти? Глядя на окружение главы государства и тех, кто занимается его информационной политикой и пиаром, предположим, что Зеленскому, также, как и сейчас, будут советовать воевать лишь с тем, чьим "приговором" он так и не стал.