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АНАЛИТИКА

Виталий Кулик: Банковая попытается сбить волну скандалов списанием коммунальных долгов, Донбассом и вопросом языка

14:08 25.01.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

О плохом начале политического года для власти - скандалы с санкциями против Дубинского, продажа "Лиги смеха" российскому каналу и другое - и о том, как она может с этим справиться, "ДС" поговорила с политологом Виталием Куликом.

"ДС" Новый год для власти начался со скандалов: санкции против Дубинского, продажа "Лиги смеха" в Россию и так далее. Есть ли способ выйти из этого рейтингового пике?

В.К. Очевидно, что волна скандалов не повышает рейтинг действующей власти. Вместе с тем не сказал бы, что она не имела скандалов до этого, то есть функционирование в режиме скандалов для нее - нормальное положение. Иногда создается впечатление, что власть с одного скандала пытается выйти другим скандалом, переводя таким образом внимание общества на другие проблемы, которые не так влияют на имидж президента. На данный момент выходом для власти может быть любая инициатива. Это может быть законопроект о переходном периоде для Донбасса. Он уже есть, обсуждается, и я считаю его одним из наиболее адекватных инициатив, какие есть в парламенте. Конечно, он может вызвать скандал, поляризацию, даже внутренний конфликт среди «слуг», часть из которых будет выступать с пророссийских позиций, а другие будут защищать этот законопроект, такое возможно. Тогда цель будет заключаться в том, чтобы ничего не делать, сохранять статус-кво, не решая при этом проблему.

Кроме того, могут попробовать переключить внимание на продолжение истории с языком, то есть пересмотреть языковой закон. Могут быть и популистские инициативы о списании коммунальных долгов или долгов, которые возникли за время карантина для определенных групп граждан. Такие идеи уже возникли у представителей ОПЗЖ и некоторых популистов из числа «слуг». Конечно, это определенным образом поможет отвлечь внимание от проблем, связанных с Банковой, тем же конституционным кризисом или похожими вещами.

"ДС" А могут внимание общества отвлечь какие-то споры на высшем уровне, не инспирированные Банковой?

В.К. Возможно, внимание наших граждан отвлекут конфликты между силовыми ведомствами и антикоррупционными институтами, которые никак не определятся, кто у них в системе главный: НАБУ постоянно пытается навязать другим ведомствам свою позицию как единственно правильную. Поэтому у власти достаточно широкое пространство, можно выхватывать из рукава разные скандальные темы и эксплуатировать их.

"ДС" Эксплуатировать такие вещи, конечно, можно. А вот как Банковая собирается выкручиваться с подсанкционным Дубинским?

В.К. В этой ситуации власти нужно реагировать, поскольку затрагиваются украинско-американские отношения. Введение санкций является маркером для "слуг", и им придется довести до какого-то логического завершения расследования прокуратуры. Заиграть тему не удастся, и соответствующий месседж из посольства США прозвучал. То есть манипуляции процедурного характера типа перекидывания дела то в ГБР, то в прокуратуру - это не пройдет, надо будет выносить решение по Дубинскому. Возможно, это будет исключение из фракции, вплоть до лишения депутатского мандата, что сложно, ведь у нас странный императивный мандат, который к тому же пока не работает. То есть в первую очередь речь идет о том, что Дубинский должен уйти из фракции, и для этого могут быть созданы соответствующие условия - это станет инструментом отграничения. Фактически он изначально находится в оппозиции к Банковой, и его выход из "слуг" лишь ускорит формирование группы Коломойского или проекта Бужанского и Дубинского с участием Портнова.

"ДС" Но это уже явный дрейф в сторону ОПЗЖ?

В.К. Да, это некий приложение, увеличение собственной монетизации для более позднего союза с ОПЗЖ.

"ДС" Собственной монетизацией, похоже, в прямом смысле занимается глава Минздрава Максим Степанов, которого обвинили в злоупотреблениях с закупкой китайской вакцины. Как Банковая разрулит эту ситуацию?

В.К. Степанов идет к собственной демонизации, его уже превращают в виновного во всех провалах антиковидной борьбы. Европейцы уже неоднократно обращали внимание на неадекватность статистики Минздрава по ковиду, называя ее "ручной". Не исключаю, что Степанова заменят, и это произойдет в перспективе нескольких месяцев. Кроме того, его заявления фактически являются основанием для открытия уголовных производств по "прокладкам" в закупках вакцин, ценовой марже на них, а также на предмет конфликта интересов Степанова в этой сделке. Словом, уже есть основания для антикоррупционного расследования. На время расследования он по большому счету должен быть отстранен от занимаемой должности, и это как минимум. Но у нас удивительная страна, и эти правила могут не работать, когда чиновники пользуются поддержкой или пониманием первых лиц.

"ДС" О первых лицах. У Владимира Зеленского, по определению журналистов, появилась своя "Липецкая фабрика", когда он продал права на "Лигу смеха" российскому каналу. Опять будет переключение внимания или на Банковой придумают что-то другое?

В.К. Начнем с того, что к 2013 году наш шоубиз был плотно интегрирован в российский, и "Лига смеха" в основном процветала в России. По большому счету это был актив, от которого президенту надо было избавляться, ведь слишком большие убытки были от его ведения в Украине, а онлайновые ивенты не выдерживали никакой конкуренции. Кризис жанра привел к тому, что "Лига" начала максимально обесцениваться, от нее надо было каким-либо образом избавиться, и ее продали россиянам. Я здесь вижу обычный бизнес и ничего больше, потому что в Европу такое не продашь, а Зеленский не является комиком, которого можно продавать в ЕС, США или еще куда-то, и форматы, которые были в собственности его компаний, тоже не являются чем-то уникальным. Поэтому логично, что продали в Россию. С морально-этической точки зрения об этом в Офисе президента просто не думали, и сейчас они будут выгребать имиджевые убытки, это то же, что было в свое время с Порошенко. Добавлю, что этот скандал сейчас самое малое из того, что вредит Зеленскому.

"ДС" Президенту вредят и кризисы, которые начались в 2020 году. В частности, это и скандал с заместителем руководителя ОП Олегом Татаровым, которого правоохранители обвинили во взяточничестве. Каким образом будет развиваться эта ситуация?

В.К. Из дела Татарова будут каким-то образом выходить, власть попытается его затянуть, а затем дать Татарову какую-то другую должность. Потому что если дадут слабину, можно будет бить по всему окружению Ермака, здесь вопрос принципа и позиций. Поэтому Ермак будет защищать Татарова, пока не найдет ему применение за пределами Банковой.

"ДС" Способна ли власть пойти в защите Татарова на изменение законодательства, как об этом говорят антикоррупционеры?

В.К. Могут пойти и на это. Есть много различных вариантов манипуляций с законодательством, которые позволят вывести проблему Татарова с Банковой. Для Ермака законодательство является инструментом достижения целей, он не рассматривает его с точки зрения права. Они принимают решения, а потом - хоть потоп.

"ДС" Похоже, именно таким образом Зеленский поступил в противостоянии с Конституционным Судом и его председателем Александром Тупицким, издав указ, который не выполняется.

В.К. С Тупицким сложнее, потому что это фактически кризис конституционного судопроизводства. Как по мне, с него нет логического выхода, есть тупик. Может быть только перезапуск Конституционного Суда, который отсрочит неизбежное. Потому что конституционный кризис проявляется не только в конфликте Зеленского с Тупицким, но и в том, что КС манипулирует Конституцией, а сам ее текст предусматривает лакуны, которые можно интерпретировать в корыстных целях. Это произошло потому, что наша Конституция перелатанная и требует не просто изменений, а принятия новой редакции. То есть я не вижу другого пути, чем Конституанта, переоснование. Сейчас на это нет политической воли, а таким способом можно было бы снять конституционный кризис и снять многие конфликты.

Возвращаясь к собственно Тупицкому - думаю, эта история будет затягиваться, потому что нет правового решения. Его недопуск на работу ни к чему хорошему не приведет, хотя ситуация и может быть решена в пользу президента. Но председатель КС пойдет в суды, обжалует указы президента и выиграет эти дела, так как решение Зеленского незаконно, и это закончится выплатой компенсации председателю КС. Очевидно, что это венец его карьеры, больше он никуда не попадет, кроме разве что парламента. На госслужбу ему путь закрыт, никто не будет лоббировать его с таким шлейфом. Хватит ли аргументов в антикоррупционных органов, чтобы его посадить, - у меня большие сомнения. Если же президент пропустит Тупицкого на рабочее место, то покажет свою слабость в очередной раз и ярко, это вопрос президента, может ли он обеспечить выполнение своих приказов.

"ДС" В этом контексте сможет ли Зеленский обеспечить утверждение вице-премьера Юрия Витренко, голосование за которого может состояться уже очень скоро?

В.К. Пока он остается одной из ключевых фигур, которую рассматривают как либерального политика, он является возможным кандидатом в премьеры. Его позиция и заявления имеют определенную логику, это логика неолиберала. И он вписывается в то, что потребует новая администрация Байдена.

"ДС" Но правительственное решение об установлении предельной цены на газ, которым занимался Витренко, - антирыночное, разве это не разрушает его имидж либерала?

В.К. Если говорить честно, у нас всегда была антилиберальная цена на газ, которая не предусматривала никакой конкуренции. Я не вижу противоречий в заявлениях Витренко вообще, ему оппонируют люди, которые считают, что рынок газа существует как "сферический конь в вакууме". Это не так, есть разные группы интересов и представителем одной из этих групп является сам Витренко. То есть когда он озвучивает месседжи о ценообразовании на рынке, он учитывает интересы своего патрона Коломойского.

"ДС" Когда Витренко может заменить Шмыгаля?

В.К. Это возможно только в пакете, когда состоится полная перезагрузка правительства на других технократов или хотя бы изменение ключевого пакета. В таком случае Витренко будет меньшим злом по сравнению с тем, которое может прийти. А его заявления свидетельствуют, что Витренко готов к роли "мальчика для битья", который оттянет негатив от президента и Банковой в целом. Все это может произойти очень скоро, ведь Шмыгаль - не политический игрок, а просто фамилия.
 

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