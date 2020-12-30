Лица, разместившие заявления о неконституционности отстранения Тупицкого на сайте КС, должны быть привлечены к ответственности - ОПУ

Размещение на официальном сайте Конституционного суда (КС) выводов и разъяснений по вопросам, по которым КС не принимал решений, является присвоением полномочий суда, указывается в заявлении Офиса президента Украины.

"Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КС. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КС не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", - подчеркивается в заявлении, обнародованном в соцсети Facebook в среду.

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С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом с превышением его конституционных полномочий.



В Офисе президента отметили, что закон Украины "О Конституционном суде Украины", Регламент КС и Положение об официальном веб-сайте КС четко определяют, какая информация может публиковаться на сайте суда.

"Ни указанным выше, ни каким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщения правового департамента Секретариата КС, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного суда правовым департаментом", - заявили в Офисе президента.

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Что будет делать президент, если судьи отменят его указ? Издаст новый? Разгонит суд? Совершит государственный переворот? Зеленскому важнее демонстрировать власть, а не применят ее. Никакой реальной власти в руках этого человека нет и уже не будет.



Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель президента в КС сообщил, что отстраняя главу Конституционного суда Тупицкого от должностных обязанностей, Зеленский действовал в рамках своих полномочий.

В КС в ответ на обнародование указа заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС и сообщили о намерении назначить такое заседание. Также был обнародован комментарий, согласно которому Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины. Также отмечается, что положения ч. 3 ст. 154 УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС и являются неприменимыми по отношению к ним.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Ранее Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий, заявив о семейных обстоятельствах. В то же время он не предоставил документы об уважительности причин неявки.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.