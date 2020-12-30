В КС заявляют: Тупицкий обязан продолжать выполнять обязанности, а Зеленский - немедленно отменить свой указ

Судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины", заявляют в Конституционном суде Украины.

Как сообщает пресс-служба КС в комментарии относительно указа президента об отстранении Тупицкого, Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

"Итак, с конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года №607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины", - говорится в заявлении на сайте суда.

Отмечается, что этот указ фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой юридическую ответственность.

"Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А.Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

Так, в суде указывают, что указ Зеленского издан не на основе Конституции Украины и не соответствует ей, а полномочия президента определяются исключительно Основным законом страны.

"Конституция Украины не наделяет президента Украины правом "отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины". Более того, Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда Украины от должности", - сказано в комментарии КС.

Более того, отмечается, что в указе президента основанием для отстранения судьи Тупицкого от должности содержится ссылка на ч.3 ст.154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а положения указанной статьи не распространяются на судей КС и являются неприменимыми по отношению к ним.

Подчеркивается, что в состав КС входят 18 судей: президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей. В соответствии с Конституцией Украины все судьи КС имеют единый правовой статус. В частности, это касается оснований и порядка приобретения полномочий, увольнения с должности, прекращения полномочий, мер обеспечения личной безопасности и т.д.

"Они одинаковы для всех судей Конституционного Суда Украины независимо от субъектов их назначения. Наделение одного из таких субъектов назначения (в данном случае - президента Украины) правом "отстранения судьи Конституционного суда Украины от должности" и отсутствие такого права у двух других субъектов назначения означало бы грубое нарушение единого для всех судей Конституционного Суда Украины конституционно-правового статуса. Вместе с тем именно такой подход использован при издании указа президента … по которому к шести судей Конституционного Суда Украины может быть применена такая мера обеспечения уголовного производства, как "отстранение от должности", а в отношении остальных двенадцати – нет", - отмечается в заявлении.

В КС также указывают: то, что положения ч.3 ст.154 Уголовно-процессуального кодекса Украины не распространяются на судей КС и не могут быть применены к ним, подтверждается также порядком отстранения судей судов общей юрисдикции, которые формально попадают под понятие "лиц, что назначаются президентом Украины" от осуществления правосудия.

"Согласно части первой ст.128 Конституции Украины назначение на должность судьи осуществляется президентом Украины. Однако при этом президент Украины не имеет никакого отношения к отстранению судьи от правосудия", - говорится в комментарии КС.

Ранее в Конституционном суде Украины в ответ на указ президента Владимира Зеленского об увольнении главы КС Александра Тупицкого заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС и сообщили о намерении назначить такое заседание.

Как сообщалось, 29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель президента в КС сообщил, что отстраняя главу Конституционного суда Тупицкого от должностных обязанностей, Зеленский действовал в рамках своих полномочий.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.