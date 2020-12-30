Виталий Портников: Зеленский наступает на грабли Ельцина

Портников Виталий / Espreso.tv

Решение президента Украины Владимира Зеленского временно отстранить от должности судьи председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вернуло меня в 1993 год.

Тогда президент России Борис Ельцин в разгар противостояния со съездом народных депутатов отстранил от должности председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и приостановил деятельность самого суда. Конституционный суд России возобновил свою работу уже после референдума по новому Основному закону страны и избрал нового председателя.

Со временем оказалось, что этот шаг Ельцина стал шагом к новому российскому авторитаризму. Судьи усвоили урок. Конституционный суд все в большей степени превращался в инструмент президентского единовластия. Именно Валерий Зорькин, который - ирония судьбы - возвратился в кресло председателя Конституционного суда России - стал символом сервильности конституционных судей. И именно Зорькин провел через суд скандальное решение, которое одобрило аннексию Крыма - хотя это решение прямо противоречило Конституции России. Зато соответствовало желанию Владимира Путина. Именно Путин, а не Конституция России, определяют решения суда. Вот, собственно, и весь итог 1993 года.

В наших условиях решение Зеленского - при том, что все мы понимаем, что Тупицкий отнюдь не идеал судьи-конституционалиста - приведет не к авторитаризму, а к хаосу. Ельцин готов был бороться с оппонентами с помощью силы. У Зеленского таких возможностей нет. А даже если бы они и были - в Киеве побоялись бы их применить из страха перед реакцией Запада. Зеленскому нужны деньги, нужна поддержка цивилизованного мира. И это прекрасно понимают в Конституционном суде. Что будет делать президент, если судьи отменят его указ? Издаст новый? Разгонит суд? Совершит государственный переворот? Понятно, что все это риторические вопросы. Зеленскому важнее демонстрировать власть, а не применят ее. Никакой реальной власти в руках этого человека нет и уже не будет.

Впрочем, я не исключаю, что плодами деятельности Зеленского в будущем воспользуется другой человек, как Путин воспользовался плодами деятельности Ельцина. Ельцин все же боялся пойти до конца по пути установления авторитарной диктатуры, да и такой путь противоречил его политическим принципам. А Путин не боялся ничего.

И если преемником Зеленского окажется человек с авторитарными наклонностями, мы еще вспомним день отстранения судьи Тупицкого.