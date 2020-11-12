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«Батьківщина» дала голоса за бюджет в обмен на назначение «своего» человека в ГПЗК – нардеп
09:53 12.11.2020 |
11 ноября Кабинет министров назначил на должность и.о. главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, который ранее был уволен с должности главы "Укрліктрави" из-за неэффективности и плохих финансовых результатов.
Позже, как сообщает издание "Слово и дело", с сайта Министерства экономики удалили сообщение от 26 октября о том, что Власенко был уволен с должности руководителя ГП "Укрліктрави" из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и неудовлетворительного финансово-хозяйственного состояния предприятия.
"На основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, был уволен начальник ГП "Укрліктрави" Андрей Власенко", - говорилось в сообщении пресс-службы Минэкономики, содержание которого сохранилось в кэше Google.
Также в Минэкономики еще несколько недель назад заявляли, что общий налоговый долг по предприятию составляет более 12 млн грн. Все счета предприятия заблокированы, отчеты по НДС и ЕСВ не представлены, как и финансовые планы предприятия.
"Также в ходе проверок было выявлено, что по юридическому адресу предприятие фактически не находится. Штат работников отсутствует (не имеет юридической, финансовой, кадровой и других служб)", - говорилось в удаленном сообщении.
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что назначение Власенко произошло в результате договоренностей правительства с фракцией "Батькивщина". Ранее Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батькивщины".
По мнению нардепа, в обмен на назначение Власенко фракция Тимошенко проголосовала за госбюджет в первом чтении.
"Вроде бы, что общего между голосованием за Бюджет в первом чтении и назначением менеджмента зерновой госкомпании... Естественно, большое доброе сердце❤. Love is... когда 19 сердец бьются в унисон", - написал Железняк.
Напомним, в конце октября Кабмин исключил из списка объектов большой приватизации три госкомпании, в том числе Государственную продовольственно-зерновую корпорацию.
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