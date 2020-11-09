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АНАЛИТИКА

Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала «Батьківщину» во франшизу Банковой

08:32 09.11.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Партия «Батькивщина» сбросила оппозиционность и превратилась во вторую колонну «слуг народа».

Голосование 5 ноября по бюджету-2021 породило мини-сенсацию. Кроме «слуг народа» только одна фракция решилась поддержать в первом чтении правительственный проект госбюджета - партии «Батькивщина». Она отдала 19 из 24 своих голосов (остальные пять членов фракции отсутствовали), плюс еще один голос от вице-спикера Елены Кондратюк, которая тоже является представителем «Батькивщины» и входит в политсовет этой партии.

Такая позиция резко контрастирует с позициями других фракций парламента, не участвовавших в формировании нынешнего правительства. Все они не дали ни одного голоса в пользу правительственного проекта бюджета. Категорическую позицию заняла фракция партии «Европейская солидарность»: 24 из 27 ее членов проголосовали против (не голосовали двое, один отсутствовал). Среди 44 членов фракции ОПЗЖ 17 нажали кнопку «против», не голосовали 18, отсутствовали девять.

И даже фракция партии «Голос» на этот раз не захотела помогать правительству Дениса Шмыгаля: из 19 ее членов 13 воздержались, а шесть отсутствовали. Ранее «Голос» неоднократно демонстрировал лояльность к правительству Шмыгаля. Напомним, что в марте фракция «Голоса» поддержала назначение Сергея Марченко на пост министра финансов. Однако сейчас «Голос» не решился поддержать проекта бюджета, хотя сверстал его именно Марченко и он же защищал его с парламентской трибуны.

Поведение «Голоса» логично: он, как и «Европейская солидарность» и ОПЗЖ, не захотел подписываться под тем, в чем сам не принимал участия. А вот поведение Юлии Тимошенко выглядело совершенно нелогично.

Конец оппозиционности "Батькивщины"

Поддержка правительственного проекта бюджета - это всегда политический шаг. И чтобы сделать его, нужны какие-то очень веские основания. Ведь если партия поддержала бюджет, то ей затем весьма некомфортно критиковать правительство, которое может оправдываться тем, что оно действует в рамках утвержденной ему финансовой сметы.

Можно было бы предположить, что Юлию Тимошенко попросили поддержать бюджет крупные бизнес-игроки, чьи интересы учтены в правительственном проекте. Например, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, каждый из которых имеет богатый опыт отношений с предводительницей «Батькивщины».

Но действительность оказалась еще интереснее. На самом деле Шмыгаль, Ахметов и Коломойский порешали все главные вопросы в парламенте без участия Тимошенко. И помощь «Батькивщины» при голосовании по проекту бюджета была, по большому счету, вообще не нужна. Проект получил 275 голосов. Без 20 голосов «Батькивщины» было бы 255 при минимально необходимых 226. Решающее значение имели 211 голосов от «слуг народа» (с учетом спикера и первого вице-спикера), 20 от группы «Доверие» и 16 от группы «За будущее». Их голосов хватало с достаточным запасом.

Публичная поддержка со стороны «Батькивщины» была нужна не правительству, а Банковой. То есть это была демонстрация лояльности не столько к Шмыгалю, сколько к президенту Владимиру Зеленскому и ко всей Зе-власти. А объединяющей скрепой для Тимошенко и Зеленского стала обоюдная неприязнь к Петру Порошенко.

Перед голосованием за бюджет, пытаясь оправдать свою позицию, Тимошенко в своем выступлении проехалась по предыдущей власти, внушая, что при Порошенко было хуже. И затем Тимошенко патетически обратилась к парламентариям: «Я хочу вам сказать, что этот бюджет, это бюджет катастрофы, правда. Но в то же время это бюджет катастрофы не правительства, не президента и даже не этого парламента - это катастрофа страны... У меня есть предложение. Давайте мы сейчас попробуем в первом чтении все вместе всем парламентом проголосовать... Потому что кризис не у Зеленского, а кризис у каждого гражданина Украины. Или мы сейчас это сделаем, или следующий бюджет страны будет просто смертельным, мы не выдержим этого как страна. И поэтому дайте стране еще один шанс на ваше единение и на совместную интеллектуальную работу за бюджет».

Тимошенко подрядилась пиарщиком не к Шмыгалю. А к Зеленскому.

Франшиза на высшем уровне

Трансформация позиции «Батькивщины» произошла утром 5 ноября, перед самым голосованием по бюджету. Еще накануне представитель «Батькивщины» Сергей Власенко категорически заявлял, что такой проект бюджета «не имеет права на жизнь». «Социального вектора бюджета нет, вектора, направленного на защиту людей, нет, вектора защиты бизнеса нет, вектора защиты образования нет, вектора защиты медицины нет», - подчеркнул он.

Что же изменилось? Об этом рассказал член фракции «Европейской солидарности» Владимир Арьев. «Парламентская жизнь полна совпадений и случайностей! Аккурат перед голосованием за бюджет в недоступных для прессы коридорах ВР было не иначе как случайное явление: из кабинета Тимошенко вышел Тимошенко. Одна Юлия, другой Кирилл - новый куратор региональной политики в ОПУ. После этого Тимошенко (он) пошел по своим делам, Тимошенко (она) в зал ВР, где с трибуны честно заявила, что страна в опасности, бюджет это вопрос экономический, а фракция "Батькивщины" (какое совпадение!) впервые с 2015 года поддержала главный финансовый документ, конечно, из самых лучших и самых чистых соображений!» - съехидничал депутат.

После увольнения Сергея Трофимова именно Кирилл Тимошенко стал на Банковой главным по региональной политике. А эффективность его работы Зеленский будет оценивать по успехам в сколачивании коалиций в местных советах с участием «слуг народа».

«Батькивщина» на местных выборах 25 октября хоть и не блистала, но все же показала заметный результат. А на выборах в Кировоградский облсовет даже заняла первое место. Словом, Кириллу Тимошенко было очень важно добиться от Юлии Тимошенко согласия на то, чтобы в областных, городских, районных советах «Батькивщина» выступала единым фронтом со «слугами народа». И судя по всему, такая договоренность достигнута.

Вряд ли это просто тактический союз. Ибо речь идет не о кратковременных договоренностях, а о долгосрочных - как минимум, до следующей избирательной кампании. Подчеркнем: это договоренность не столько о поддержке правительства, сколько о политическом союзе на всех уровнях - от Верховной Рады до областей, городов и районов.

По поводу местных выборов стоит отметить еще одно обстоятельство. По сведениям из разных источников, в ряде регионов «Батькивщина» отдала свои организации во франшизу более богатым конкурентам. Не будем перечислять все случаи, но приведем пример, о котором рассказал мэр Днепра Борис Филатов: по его словам, член группы «За будущее» Антон Яценко «выгодно купил у Тимошенко франшизу на Черкасскую областную организацию».

Сейчас, похоже, можно говорить уже о франшизе на высшем уровне. Не на уровне некоторых местных парторганизаций, а на уровне всей партии.

Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров.

Сейчас это, наверное, расширяет возможности Банковой вести свою игру, создавать политические комбинации и реализовывать различные сценарии. Но не факт, что Тимошенко будет хранить верность Зеленскому. Франшиза - это ведь брак не по любви, а по расчету. И в один прекрасный момент кто-то может заплатить больше.
 

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