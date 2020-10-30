Банкиры не верят в снижение учетной ставки к концу года

Денис Вергун / UBR.ua

Украинские банкиры не верят в снижение учетной ставки НБУ до 5,5% в декабре, как это спрогнозировали аналитики американского банка J.P. Morgan.

Наши финансисты считают, что 9 декабря, когда состоится последнее в этом году заседание правления регулятора по вопросам монетарной политики, НБУ не будет больше снижать учетную ставку.

Как будет на самом деле

Отдельный прогноз о снижении учетной ставки в декабре не отражает консенсусных ожиданий на рынке. Большинство аналитиков ожидают сохранение учетной ставки на уровне 6% годовых в конце 2020 года.

Об этом сигнализирует и сам Национальный банк Украины, опубликовавший на прошлой неделе прогноз учетной ставки 6% как наиболее вероятный сценарий до конца 2020 года.

"Ожидания на более отдаленную перспективу, наоборот, концентрируются вокруг возможного повышения учетной ставки в 2021 году. НБУ в своем прогнозе обозначил базовым сценарием повышение учетной ставки до 7,5% годовых к концу 2021 года", - рассказала UBR.ua исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

К тому же, говорят эксперты, учитывая события последних недель, вероятность получить транш МВФ снизилась. Это тоже не располагает к снижению учетной ставки регулятора.

"Это означает, что ставку с большей вероятностью оставят на прежнем уровне из-за рисков для макростабильности", - заметила нам замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Прогноз J.P. Morgan основывается на предположении, что к концу 2020 года инфляция окажется ниже целевого диапазона НБУ (4-6%). На самом деле, если смотреть на сезонный инфляционный график Госстата в 2019 году, можно прийти к выводу, что рост потребительских цен по итогам года не превысит 3,5% г/г., говорят банкиры.

Однако в конце минувшего года инфляция существенно замедлялась за счет снижения цен на газ и коммунальные услуги. А сырые продукты питания, также в значительной мере оказывающие влияние на индикатив, дорожали умеренно.

"В этом году газ демонстрирует противоположный тренд, дорожает и топливо. Так что прогноз инфляции 3,5% в конце года мне кажется излишне оптимистичным. К слову, и в самом НБУ прогнозируют, что показатель вырастет до нижней границы целевого диапазона. То есть порядка 4%", - отметил в беседе с UBR.ua председатель правления Кредитвест банка Игорь Тихонов.

Еще она гипотеза J.P. Morgan - рост цен будет сдерживать падение потребительского спроса на фоне роста заболеваемости COVID-19. Однако опыт весны и начала лета показывает, что существенного влияния на розничную торговлю коронакризис не оказал. По крайней мере, если говорить о включенных в расчет инфляции продуктов и товаров.

По данным Госстата, за первые 9 месяцев 2020-го розничный оборот вырос на 6,4% в сравнении с тем же периодом 2019-го.

"Все указывает на то, что повторения жесткого локдауна не будет, а значит, ждать существенного падения спроса в самый разгар торгового сезона не стоит. Полагаю, что у НБУ не будет оснований для снижения учетной ставки в конце года. Инфляция скорее всего окажется в рамках целевого коридора, а по всем прогнозам в будущем году рост цен ускорится", - считает Игорь Тихонов.

Депозиты становятся невыгодными

Что касается рыночных ставок, то в последние месяцы действительно происходит их снижение, несмотря на поддержание учетной ставки без изменений с середины года.

"Это естественно, так как рыночные ставки реагируют на изменение обстоятельств с определенным лагом", - заметила нам Елена Коробкова.

На данный момент ставки по валютным вкладам уже близятся к нулю. Но это не связано с монетарной политикой НБУ, отмечают банкиры. А вызвано лишь тем обстоятельством, что у банков сильно ограничены возможности для размещения этих средств.

Кроме экспортеров и импортеров, они могут вкладывать их в валютные ОВГЗ. Но доходность последних невысока, что и определяет рыночную ставку по вкладам.

Что до гривневых ставок, то каким бы не было решение Нацбанка по учетной ставке, они продолжат плавно снижаться.

"Это нормальный рыночный процесс. Ликвидность банковской системы сейчас очень высока и дефицита ресурсов нет. Напротив, есть выраженный дефицит качественных заемщиков. На этом фоне ставки по вкладам обречены снижаться. Учетная ставка НБУ оказывает косвенное влияние на рынок. С одной стороны, как общепризнанный индикатор. С другой - через инструменты управления ликвидностью Нацбанка (депосертификаты и кредиты рефинансирования)", - подметил нам Игорь Тихонов.

Долларовых средств в системе давно больше, чем может абсорбировать без рисков частный экспортный сектор, поэтому банки не стремятся привлекать долларовые депозиты и держат ставки низкими.

"Вряд ли незначительная динамика гривневых ставок существенно нарушит это равновесие", - считает Мария Репко.

Есть предпосылки к росту ставок

В то же время, говорят банкиры, уже есть и некоторые признаки возможного повышения ставок.

Так, ставка размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по годовым ценным бумагам за последние два месяца увеличилась на 1 процентный пункт - с 9,3% до 10,3% годовых.

На рынке также присутствуют ожидания ускорения инфляции с ее нынешнего очень низкого уровня (2,3%) в связи с широким набором факторов, что может сказаться как на учетной ставке, так и на рыночных ставках.

"Не следует забывать, что монетарная политика работает на упреждение и ориентируется не столько на текущий, сколько на прогнозный уровень инфляции. А сохраняющаяся неопределенность относительно перспектив взаимодействия Украины с международными финансовыми организациями только добавляет макроэкономические риски в этом вопросе", - говорит Елена Коробкова.

Кредиты ниже 10%

Вслед за депозитами будут опускаться ставки и по кредитам. Сейчас средняя ставка на рынке, с учетом маржи, себестоимости ресурсов, рисков составляет около 13% годовых в гривне.

В следующем году банки вполне могут выйти на 10% и даже ниже. Но это обстоятельство никак не поможет запустить ипотеку. Проблема последней не лежит только в плоскости стоимости и срочности ресурсов.

"Существуют серьезные законодательные пробелы в части защиты прав кредиторов и прав самих инвесторов, когда речь заходит о первичном рынке. Говорить о возрождении ипотеки можно будет только после решения этих вопросов", - заметил нам Игорь Тихонов.

Сильная гривна

На курс гривны влияние окажет расходование средств из бюджета к концу года. Традиционно смещенные на ноябрь-декабрь, государственные закупки принесут на рынок больше гривны, и она окажется под давлением.

"Динамика курса при этом будет зависеть от действий НБУ - например, рыночных интервенций", - говорит Мария Репко.

Банкиры же расценивают вероятность девальвации гривны до конца 2020 года, как крайне низкую. По их оценкам, курс в конце года может даже немного укрепится до 28,3-28,4 грн/$, что типично для завершения года.

Фундаментальных причин для девальвации нет. Текущий счет платежного баланса будет сведен с профицитом. Падение объема переводов украинцев из-за границы оказалось существенно ниже ожиданий. Экспорт в сравнении с импортом сократился незначительно. Крупных выплат по госдолгу до конца года не запланировано.

Все свидетельствует о том, что ослабления гривны не будет.

"Сейчас на валютном рынке есть определенная турбулентность, но она провоцируется больше ожиданиями бизнеса, чем реальными факторами. Пессимизма добавляет и растущая заболеваемость. Но в действительности даже она играет скорее на руку гривне, чем против нее, как показал опыт весны" - рассказал Игорь Тихонов.