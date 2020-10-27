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J.P. Morgan прогнозирует снижение в декабре учетной ставки НБУ на 50 б.п.
23:12 26.10.2020 |
Аналитики J.P. Morgan прогнозируют снижение в декабре Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки на 50 базисных пункта - до 5,5% из-за низких рисков роста инфляции, связанных со снижением активности в четвертом квартале 2020 года из-за увеличения случаев COVID-19.
Согласно оценкам банка о перспективах пограничных рынков, опубликованным на днях, пока центральный банк сохраняет ставку, но расширение эпидемии коронавируса в Украине может привести к большему смягчению денежно-кредитной политики и снижению курса валюты.
Аналитики называют сроки возобновления сотрудничества с МВФ "неопределенными" в связи со срывом назначенного на 20 октября обсуждения в парламенте проекта госбюджета-2021, откатом достижений судебной реформы и конфликтом вокруг руководства НБУ.
В J.P. Morgan считают, что эти обстоятельства предполагают отсрочку второго транша МВФ по программе stand by на 2021 год, но пока сохраняют прогноз его получения в декабре этого года, рассчитывая на импульс реформам в Украине после выборов в США.
Аналитики также сохраняют длинную позицию в отношении украинских ОВГЗ с погашением в 2023 году. По их мнению, политическая обстановка и неопределенность с МВФ уже учтены в цене, тогда как сохраняется вероятность снижения ставок и стабилизировалась ситуация на валютном рынке, а также ожидается сохранение поддержки гривни в среднесрочной перспективе в связи с профицитом счета текущих операций и высокой реальной доходностью.
Как сообщалось, НБУ с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта - до 10% годовых, а с 24 апреля - до 8% годовых. После этого с 12 июня правление регулятора опустило ее еще на 2 процентных пункта - до 6% годовых, а на трех последующих заседаниях сохраняло ставку на этом уровне.
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