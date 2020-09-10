В «коронавирусном» фонде уже нехватает средств для трех бюджетных программ - Счетная палата

По расчетам специалистов Счетной палаты, в Фонде борьбы с COVID-19 уже недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты, об этом заявил ее председатель Валерий Пацкан во время дискуссии, организованной VoxUkraine.

«Мы планируем проверить эффективность расходования средств Фонда борьбы с COVID-19. Скорее всего, в следующем году, когда завершится этот бюджетный год. Но уже сейчас оперативно мониторим расходы из бюджета на борьбу с COVID-19. Еще в июле правительство распределило все 66 млрд грн фонда. По состоянию на 7 сентября 19,5 млрд грн - использованы», - отметил председатель Счетной палаты.

Он добавил, что из этих средств 8,9 млрд грн - выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФОТ и страховые выплаты и материальная помощь медикам; 7,6 млрд грн - на дороги; 2,7 млрд грн - доплаты к зарплате МВД, Минздрава, исполнительной службы и др.; 262 млн грн - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты.

Пацкан подчеркнул, что по 6 бюджетным программам расходы на 14 млрд грн не осуществлялись. Например, 6 млрд грн - Минздрав, доплаты к зарплате медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения. Или 5,3 млрд грн - Минздрав, закупка оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

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Только 15% средств фонда ушло непосредственно на медицину. Хотя и по сей день области просят у центра деньги на борьбу с пандемией и доплаты врачам. Были ли при этом оставшиеся деньги возвращены регионам и местным общинам? Нет.

«По расчетам специалистов Счетной палаты, недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ. Национальная полиция - доплаты полицейским; Фонд общеобязательного государственного соцстрахования - пособие по частичной безработице; Минсоцполитики - выплата пособия на детей ФЛП. Например, остаток средств по бюджетной программе по выплатам по частичной безработице - 480 млн грн (среднемесячные выплаты - 560 млн грн). Для выплат в сентябре средств еще хватит. А до окончания карантина необходимо дополнительно 640 млн грн", - подчеркнул председатель Счетной палаты.

Он также обозначил риски, которые отмечала Счетная палата еще при создании фонда. В том числе коррупционные, возникающие при распределении средств, например, на мероприятия, не связанные с чрезвычайной ситуацией, и организационные. "Это прежде всего некачественное планирование. Лишь один пример - на доплаты работникам Нацполиции осталось 6,5 млн грн при ежемесячной потребности до конца карантина 374 млн грн", - добавил Пацкан.

Кроме того, отметил председатель Счетной палаты, усиливаются риски неэффективного использования средств.

"Правительство упростило процедуру закупок в рамках противоэпидемических мероприятий. С одной стороны - это оправданно. С другой - неконкурентные закупки не могут гарантировать качественные поставки. Один пример - закупка респираторов. Почему-то одни покупают за 18 грн штука, другие - за 160 грн - причем уровень защиты одинаковый. Такая же ситуация с масками, защитными костюмами и тому подобное. И эти вопросы требуют детального изучения. А порядок осуществления закупок за счет выделенных из фонда средств требует пересмотра», - подчеркнул Пацкан.

Он также отметил, что дополнительный риск своевременного проведения антикризисных расходов - недопоступление в госбюджет. Так, по оперативным данным, в январе-августе план поступлений общего фонда госбюджета не выполнен на 49,3 млрд грн (4,8%).

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 22 апреля 2020 года утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. От начала в фонд закладывалось 64,7 млрд грн. С учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем фонда составил 66 млрд грн.

1 июля правительство выделило Государственному агентству автомобильных дорог Украины (Укравтодору) 35 миллиардов гривень из Фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт 1459 км дорог государственного значения.

Президент Владимир Зеленский 2 сентября назвал ложной информацию о якобы отсутствии денег в Фонде борьбы с COVID-19.