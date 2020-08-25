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Пандемия и 35 миллиардов. Куда приведут Зе-власть новые дороги, построенные на ковидные деньги
16:45 25.08.2020 |
Зеленский и его "слуги" дают хороший козырь в руки оппозиции, которая сможет в сентябре-октябре максимально эксплуатировать тему ковидной зрады власти.
Более четырех месяцев назад Верховная Рада создала в госбюджете фонд борьбы с коронавирусом, куда перевели почти 65 млрд грн. Он наполнялся путем урезания расходов на другие сферы - в основном на образовательные, культурные и спортивные проекты в регионах. Кроме того, часть финансирования забрали из фонда регионального развития и фонда энергоэффективности.
Что же мы видим сегодня? Только 15% средств фонда ушло непосредственно на медицину. Хотя и по сей день области просят у центра деньги на борьбу с пандемией и доплаты врачам. Были ли при этом оставшиеся деньги возвращены регионам и местным общинам? Нет. 18 июня Верховная Рада приняла законопроект №3509, предусматривающий перераспределение денег из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство дорог и других объектов инфраструктуры. Так программа "Большое строительство", на которой пиарится персонально Зеленский, получила почти 35 млрд грн.
Что до объемов и масштабов самого дорожного строительства, наибольший резонанс получил объявленный 18 июня "Укравтодором" тендер на строительство 30-километрового участка дороги Н-31 Днепр-Решетиловка. Он оказался рекордным в истории - 12,58 млрд грн. Как отмечают расследователи издания "Наші гроші" (НГ), сумма такая большая не потому, что дорога длинная, а потому, что в нее вшита гигантская маржа, которую должны получить "правильные" структуры, для чего в тендере сделали проходной барьер. Его суть в том, что доход фирмы - участницы тендера должен составлять не менее трети стоимости объявленного тендера, а это 3,77 млрд грн. Такие показатели есть только у компаний "Автомагистраль-Юг" и "Онур". А в интернете есть много интересных историй о том, кто из власть предержащих курирует их процветание.
К слову, не так давно Владимир Зеленский обращался с дальнобойщиками, отметив в своем обращении, что "один километр дороги стоит один миллион долларов". По подсчетам НГ, в вышеописанном тендере цена за километр только полотна дороги составит $10 млн - рекордную для Украины сумму. По оценкам авторов "НГ", при предыдущей власти подобные дорожные работы стоили как минимум в три раза меньше.
Тем временем, по подсчетам Министерства здравоохранения, на один месяц только для обеспечения всех больниц только средствами индивидуальной защиты нужно 2,5 млрд грн, при том что фактически в фонде борьбы с коронавирусом осталось около 10 млрд грн. И это на фоне приближающейся второй "волны" пандемии, расширения "красных зон", устанавливаемых Кабмином, и каждодневными рекордами по заболеваемости коронавирусом.
Здесь стоит отметить, что вопросы личной безопасности и вообще ковидная тема продолжают беспокоить изрядную часть населения. И массовым строительство дорог в ущерб подготовке ко второй волне коронавируса, и таким же массированным пиаром на этой теме, Зеленский и его "слуги" дают хороший козырь в руки оппозиции, которая сможет в сентябре-октябре максимально эксплуатировать тему ковидной зрады Зе-власти.
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