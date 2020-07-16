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Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле
«Укравтодор» объявил крупнейший тендер в своей истории - 12,58 млрд грн.
Речь идет о строительстве 30-километрового участка автомагистрали Н-31 Днепр-Решетиловка, сообщает проект "Наші гроші".
Отмечается, что в тендере создали новую дискриминационную заточку. Доход фирмы-участницы 2019 года должен быть не менее трети тендера, то есть 3,77 млрд грн.
Однако это не единственное чрезвычайное обстоятельство в этих торгах.
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13.07.20 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги
Децентрализация сферы строительства и ремонта дорог была проведена 2,5 года назад. Теперь президент Владимир Зеленский хочет вернуть все, как было раньше.
Сумма, выделенная на строительство дороги, в шесть раз больше годового бюджета Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц во время войны с РФ.
Президент Владимир Зеленский в видеообращении к дальнобойщикам говорил, что стоимость километра дороги в Украине составляет около $1 млн. Однако, если поделить ожидаемую стоимость тендера на длину новой дороги, то получим 420 млн грн за километр, или $16 млн. И это не только потому, что дорога шире и строительство затратнее, чем представляет себе Зеленский.
На Facebook-странице "Укравтодора" пользователи упрекнули в дороговизне строительства. В компании пояснили, что в цену входит не только сама дорога, но и куча искусственных сооружений, и выкуп земли.
В стоимость подряда в частности входят 4 транспортные развязки, 17 путепроводов, эстакада через реку Орель длиной 590 м.
Журналисты отмечают, что строительство сложной многоуровневой транспортной развязки трассы Н-31 на участке в Полтавской области стоило 372,49 млн грн, то есть на 4 развязки пойдет до 1,5 млрд грн.
Строительство путепровода через железную дорогу на дороге Н-31 обошлось в 128,56 млн. То есть 17 путепроводов, небольшие скотопрогоны и водопропускные сооружения потянут на 2,2 млрд.
Строительство эстакады протяженностью 519 м в обход Полтавы вместе с 5 км участком дороги заказывали за 1,98 млрд. Эстакада в этом тендере может стоить около 1 млрд грн.
Из общей стоимости тендера на 12,6 млрд на вышеуказанные искусственные сооружения приходится 4,7 млрд.
Остальные 7,9 млрд - на строительство дороги. То есть 1 км дороги обойдется в 270 млн грн, или $10 млн. Это невероятные деньги для дорожного рынка Украины.
"Укравтодор" Зеленского втрое превзошел "Укравтодор" Порошенко. Потому как решил закопать более 12 млрд грн в 30-километровый участок Н-31 в Днепропетровской области. Тогда как предшественники протендерили аналогичные 12 млрд на строительство втрое большего участка - 80 км этой же трассы с кучей аналогичных искусственных сооружений и мостов в соседней Полтавской области. Выглядит так, что между строками тендерной документации "Укравтодора" угадывается строительство еще одного малозаметного скотопрогона. На этот раз - для налогоплательщиков", - подчеркнули журналисты.
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