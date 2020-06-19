Bank of America понизил рейтинг украинских ценных бумаг из-за проекта постановления об оценке деятельности главы НБУ

Bank of America считает дополнительным риском решение комитета Верховной Рады поддержать проект постановления об оценке работы главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия, в котором говорится о целесообразности создания временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства центробанка.

Согласно глобальному исследованию BofA, рейтинг ценных бумаг Украины снижен до "рыночных" (Marketweight), тогда как раньше Украина была в категории Overweight ("выше рынка").

Как указано в материалах исследования, решение комитета "стало последней каплей для снижения рейтинга Украины".

Наряду с инициативами по расследованию обоснованности денежно-кредитной политики государства, аналитики BofA называют также другие риски, в том числе давнюю идею о внесении поправок в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

"Любая из этих инициатив может потенциально осложнить прогресс в будущем сотрудничестве с МВФ в 2020-2021 гг., что, вероятно, будет негативно воспринято рынком", - поясняет BofA.

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В ответ на решение финансового комитета ВР поддержать проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.



Согласно материалам исследования, неспособность парламента утвердить программу Кабмина также усиливает неопределенность в отношении жизнеспособности нынешнего правительства в ближайшей перспективе. А рекордно большое количество новых случаев коронавируса, связанное со снятием карантинных ограничений, может потенциально представлять риск экономического локдауна.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 17 июня рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

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Сказать бред о пирамиде ОВГЗ в принципе могут то ли очень глупые люди (ура уровню финансового комитета парламента) или очень заангажирвоанные люди, которые на службе олигарха скажут что угодно.