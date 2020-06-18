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Сергей Фурса: Депутаты сделали шаг для разрушения сотрудничества с Международным Валютным Фондом
Финансовый комитет, за исключением ряда депутатов, толкнул Украину к дефолту. Постановив, что Нацбанк все провалил, то ли сделал гривну слишком слабой, то ли слишком сильной (не определились), а также построил пирамиду ОВГЗ.
Сказать бред о пирамиде ОВГЗ в принципе могут то ли очень глупые люди (ура уровню финансового комитета парламента) или очень заангажирвоанные люди, которые на службе олигарха скажут что угодно. Так или иначе, это приговор финансовому комитету парламента. И каждому депутату, который поддержал данное решение. Кстати, воздержавшиеся тоже поддержали. Тут нельзя быть над схваткой. Если человек понимает о чем речь, он никогда не промолчит, если видит, что творят.
Тут нет ничего неоднозначного. Мы походим кризис так мягко, со стабильным курсом и банковской системой именно благодаря работе Нацбанка.
В итоге, депутаты сделали шаг к уничтожению независимого регулятора. Депутаты сделали шаг для разрушения сотрудничества с Международным Валютным Фондом. Депутаты очень порадовали Игоря Коломойского.
А Украина? А Украина опять пошла в сторону дефолта. Опять выглядит страной-идиотом в глазам всего инвестиционного сообщества. Опять стреляет себе в ногу.
И очередная реформа под угрозой. Додавливание банковской системы идет своим чередом. Похоже, макроэкономическую стабильность не оценили. Что ж, тогда будем пробовать что такое макроэкономическая нестабильность.
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