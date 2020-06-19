В «Большой семерке» пригрозили Украине из-за постановления по Смолию

В ответ на решение финансового комитета ВР поддержать проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

Об этом говорится в заявлении Группы поддержки послов G7 в Украине в Twitter.

"Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства по построению безопасной, успешной и демократической страны", - предупреждают послы G7.

Они напомнили, что НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, "решить трудный банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору, омраченную самоуправством и коррупцией".

"Послы стран G7 принимают во внимание проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ. Установление независимости центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после революции Достоинства", - говорится в заявлении.

В G7 ( "Большая семерка") входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

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