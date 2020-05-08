Специалист по МВФ. Как Саакашвили поможет Зеленскому ссориться с Западом

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Как только отношения Украины с МВФ, США и ЕС будут вконец испорчены, Саакашвили начнет рассказывать, что "Запад бросил Украину на произвол судьбы".

Название новой должности Михеила Саакашвили может ввести в заблуждение. Хотя он возглавил Исполнительный комитет реформ, но слово "реформы" - лишь третьестепенное по важности среди всего того, чем будет заниматься Михеил Николозович.

Второе по важности слово - "исполком", прямо указывающее на то, что Саакашвили будет помогать Зеленскому подменять собой исполнительную власть. Исполком реформ - это будет, по сути, теневое правительство, назначенное президентом в обход парламента.

А первого по важности слова в официальном названии должности Саакашвили нет. Хотя сам он еще две недели назад очень даже откровенно признался в том, зачем его услуги понадобились Владимиру Зеленскому.

Тогда, две недели назад, Саакашвили планировался Зеленским на должность вице-премьера по реформам. Утром 24 апреля кандидат приехал на встречу с депутатами фракции "Слуга народа", чтобы обсудить перспективы утверждения его кандидатуры в парламенте. Перед встречей Саакашвили пообщался с медиа.

"Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом. Нам нужны гораздо более четкие переговоры. Я за интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов. У меня большой опыт переговоров с этой организацией, я хочу своим опытом помочь, и потому я принял предложение Владимира Зеленского", - пояснил Саакашвили.

Как видим, все четко и однозначно. Зеленскому понадобился Саакашвили, чтобы провести "гораздо более четкие переговоры" с МВФ "на наших условиях". Правда, за две недели кое-что изменилось.

Во-первых, оказалось, что Саакашвили не наберет голосов в Верховной Раде, у половины "слуг народа" отношение к его кандидатуре скептическое или негативное. Во-вторых, МВФ уже успел отказаться предоставлять Украине трехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) и согласился вести переговоры только о полуторагодичной кредитной линии Stand by (STB), объем которой предполагается на порядок меньшим.

Не далее как 13 апреля парламент по просьбе Зеленского внес в госбюджет-2020 изменения, которыми увеличил объем внешних заимствований в текущем году до 265 млрд грн, что эквивалентно около $10 млрд. А теперь эти аппетиты придется урезать в несколько раз. МВФ в ближайшие месяцы даст около $1 млрд и ЕС около 600 млн евро. И еще приблизительно столько же они пообещают дать в следующем году - но дыру в бюджете-2020 этими обещаниями, понятно, не залатаешь.

И вот тут Зеленскому понадобится Саакашвили, который начнет рассказывать о необходимости "жестко говорить с МВФ" и даже "послать МВФ с его требованиями". А как только отношения Украины с МВФ будут окончательно испорчены и, как следствие, серьезно подпортятся отношения с США и ЕС, тогда Саакашвили начнет рассказывать о том, что, дескать, "Запад отвернулся от Украины и бросил ее на произвол судьбы".

Это очень похоже на то, как в 2013-м Янукович, Азаров и Арбузов обосновывали свой разворот в сторону России. Но есть и разница: Янукович прямо взял курс на Таможенный союз и потому получил от Путина $3 млрд. А Зеленский сейчас не получит от Путина ничего и за бесплатно выполнит российскую программу-минимум по Украине. То есть, проведет фиктивную "реинтеграцию" Донбасса на российских условиях.

Саакашвили нужен Зеленскому для того, чтобы публично обосновать ссору с Западом до того, как Банковая согласится на все условия Кремля. Саакашвили должен будет убедить украинцев: мол, "Зеленский сделал все, что мог, чтобы договориться с Западом, но Запад все равно кинул Украину".

Зачем это Зеленскому? Ну как же, он ведь "выполнит свое обещание - вернет Донбасс, прекратит войну". Это единственный козырь, который он сможет предъявить, поскольку "конец эпохи бедности" оказался блефом. И ради этого козыря Зеленский с помощью Саакашвили действительно готов радикально поссориться с Западом.