Саакашвили возглавит «теневой Кабмин»: Как Зеленский будет контролировать правительство Шмыгаля

Юрій Васильченко / Depo.ua

Редко когда в истории Украины президент и премьер работали как одна команда. Преимущественно Банковая пыталась влиять на решения правительства, или же просто ставила ему палки в колеса.

Михаил Саакашвили наконец-то получил должность. Он сам сообщил, что станет председателем исполнительного комитета Национального совета реформ. Это орган, созданный еще Петром Порошенко в августе 2014 года. Его возглавлял сам тогдашний президент, заместителем был глава АП Борис Ложкин, а первым секретарем Нацсовета реформ назначили Дмитрия Шимкива, который тогда был заместителем главы Администрации. С самого начала круг участников Нацсовета был довольно широким - 18 человек принимали участие в обсуждении всех вопросов, еще почти 40 приглашались для обсуждения отдельных решений. Именно во время одного из заседаний этого органа, 14 декабря 2015 года, произошел памятный конфликт между главой МВД Арсеном Аваковым и Саакашвили, который на тот момент еще был председателем Одесской ОГА. Фраза Авакова "бе-бе-бе" в ответ на эмоциональное выступление визави на длительное время стала мемом.

С момента создания Нацсовета реформ состоялось 28 заседаний, последнее 2 марта 2018-го. Как только этот орган родился, эксперты и политологи заподозрили, что он может играть роль "теневого правительства" на Банковой в противовес правительству Арсения Яценюка. Однако, если такая идея в тогдашний АП и вынашивалась, то реализовать ее не удалось. Причин было несколько, однако, пожалуй, ключевая в характере взаимоотношений премьеров с президентом. Яценюк играл в самостоятельную игру, пока его правительство не свергли, а Владимир Гройсман, наоборот, демонстрировал лояльность к Банковой, но делал свое, что понемногу профанировало саму идею "теневого правительства" в виде Нацсовета реформ. Мы недаром погрузились в недавнюю историю, поскольку от поведения нынешнего премьера Дениса Шмыгаля, которому, похоже, хотят навязать понуку в виде Саакашвили, будет зависеть и его пребывание на должности, и длительность работы возглавляемого им Кабмина. Проще говоря, у него есть три варианта: идти в конфронтацию в случае попыток давления, слушать, кивать, но поступать по-своему, что все равно приведет к конфликту, или же делать так, как ему настойчиво будут предлагать с Нацсовета реформ, превратившись в эрзац-премьера. Какой из вариантов выберет Шмыгаль?

Напомним, сначала Саакашвили рассматривался в качестве вице-премьера, однако, к радости Шмыгаля, это решение не получило поддержку в парламенте еще на стадии смотрин. Таким образом, лобовая попытка "подсадить" в Кабмин чужака не прошла. Поэтому Банковой пришлось идти в обход, усложняя схему установления контроля над действующим правительством. Поговаривают, что автором комбинации с введением в игру Саакашвили был председатель ОП Андрей Ермак. Комбинация, на самом деле, проста и где-то даже примитивна: Нацсовет реформ разрабатывает и устами Михо презентует идеи и проекты решений, а правительство их воплощает в законопроекты или постановления. Если же по определенным вопросам в Кабмине будут несогласные, фронду будет давить харизмой Саакашвили. На фоне этого опытного трибуна Шмыгаль будет выглядеть бледно, а народ же наш как - кто эмоциональнее и проще доказывает свою позицию, тот и прав. Кто там будет вникать в суть.

Вполне вероятно, что Кабинету министров попытаются навязать еще несколько вещей. Первое - перед принятием решений, их сначала будут отправлять на экспертизу в Нацсовет реформ. Тем самым, лишать Шмыгаля самостоятельности. Второе - могут внедрить процедуру согласования (не публичного) кандидатов на должности по правительственной линии. Это будет вредить вертикали исполнительной власти, потому что претенденты на должности быстро сориентируются, что надо свое будущее решать не в здании правительства, а на Банковой. И слушаться после назначения будут не указаний Шмыгаля или министров, а тех, кто посадил их в кадровый лифт.

Как долго продлится параллельное существование двух правительств? Опять же, возвращаемся к тому, с чего начали - все будет зависеть от поведения Шмыгаля и позиции олигархов, с которыми связывают и самого премьера и ряд министров в его правительстве. Но, скорее всего, недолго. Более того, похоже, на начало реализации сценария по отставке нынешнего Кабинета министров на осень. Напомним: парламентские комитеты один за одним отбраковывают правительственную программу. Для кого-то она маленькая по объемам, для кого-то - пустая по смыслам. Но это все - антураж, истина же в том, чтобы правительство без утвержденной программы оставалось в подвешенном состоянии. Что будет делать его отставку неизбежной.

Путь к системному кризису

И вот здесь мы подходим к самому интересному. Экономисты в один голос прогнозируют огромные проблемы осенью. Коронавирус и вызванный им карантин только приблизили эти проблемы. В случае масштабного кризиса кто-то должен быть виноват. Причем обвинять его будут максимально убедительно для электората, чтобы тот не отказал в доверии "слугам" на местных выборах. Лучшей кандидатурой на роль козла отпущения выглядит премьер и министры. Это - классика жанра. Но здесь очень важно, чтобы электорат случайно не подумал, что во всем виноват президент, потому что без восхищения части избирателей личностью Зеленского "слугам" на выборах будет очень туго. К примеру, отставка предыдущего правительства Алексея Гончарука не существенно отразилась на рейтинге президента. И чтобы снова произошло примерно так же, в игру может вступить Саакашвили, на котором завяжут непосредственный контакт с правительственной командой.

То есть, есть мифологизированный реформатор, жертва "режима Порошенко" и "борец с олигархами", и есть Шмыгаль, о существовании которого, как показал один из недавних соцопросов, кое-кто из украинцев даже не знает. Президент Зеленский в этой схеме также есть, Нацсовет реформ возглавляет он, что в сознании рядового избирателя только играет в плюс Саакашвили. Президент - за реформы, он мотивирует правительство действовать эффективно, а Нацсовет освещает правительству правильный путь. Но в исполнении министров все почему-то идет не так. Обывателя меньше всего беспокоят сложные экономические объяснения - макроэкономика, кризис на мировых рынках, последствия карантина - это все очень скучно. Зато есть куда более простое объяснение - саботаж, непрофессионализм чиновников, влияние на них олигархов. В конце концов есть и положительный выход - заменить это правительство на правительство настоящих профессионалов. Вот тогда наконец заживем.

Откуда возьмутся эти профессионалы? Чтобы ответить на этот вопрос, просто проследим, кто будет крутиться вокруг Саакашвили, кого из чиновников будут приглашать на заседания Нацсовета реформ. А заодно - с кем эти лица связаны. Будет ли "подсиживать" Шмыгаля сам Саакашвили? Ответ, видимо, прост: эта фигура для Банковой выгодна в качестве "дубины" против Кабмина, предшественников, следующего Кабмина, если он будет, и отнюдь не в роли премьера.



