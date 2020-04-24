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Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Госналоговой Верланова
Кабинет министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале по итогам внеочередного заседания правительства.
"Сегодня правительство на внеочередном заседании согласно со ст. 81(1) закона Украины "О госслужбе" уволил: главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, замглавы Гостаможенной службы Роберта Зелди, замглавы Гостаможни Сергея Петухова, замглавы Гостаможни Дениса Шендрика, главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, замглавы Госналоговой службы Дмитри Венцковского", - написал Шмыгаль.
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"Он может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято", - сказал ЭП источник в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Ранее об этих увольнениях сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства", - добавил Шмыгаль.
"Горжусь тем, что пришлось увольнять не только меня, но и всех заместителей. Не нашлось никого, кто б согласился "выполнять задачу". Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал как руководитель", - прокомментировал Нефьодов в Фейсбуке.
Нефьодов возглавил Государственную таможенную службу 5 июля 2019 года. До этого он был заместителем министра экономического развития и торговли.
Верланов был назначен главой Налоговой службы 8 мая 2019.
24 апреля 2020 года на внеочередном заседании Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, приведших к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.
В пояснительной записке напоминается об информации бывшего министра финансов Игоря Уманского о возможных коррупционных действиях должностных лиц, в частности государственных фискальной, налоговой, таможенной служб, которые привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах (120 млрд грн в год).
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