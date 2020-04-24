Василий Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов

Об этом свидетельствуют данные реестра электронных деклараций на сайте НАПК.

"Он может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято", - сказал ЭП источник в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее, лидеры фракций Верховной Рады договорились создать временную следственную комиссию, чтобы проверить заявление экс-министра финансов Игоря Уманского о потерях государственного бюджета через "скрутки" НДС.

Соответствующее постановление о создании комиссии зарегистрировано в парламенте.

Решение о создании следственной комиссии Рада планирует принять сегодня.

Руководитель комиссии - первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Иван Крулько (Батькивщина).

Как уже писала ЭП, на период действия карантина парламентарии приняли особый порядок назначения госслужащих без проведения конкурсов на контрактной основе.

Напомним:

Цушко четыре раза избирался депутатом Верховной Рады: в 1994, 1998 (Селянская партия), 2002 и 2006 годах (Социалистическая партия).

После избрания Александра Мороза спикером Верховной Рады стал лидером парламентской фракции Соцпартии.

С декабря 2006 по декабрь 2007 Цушко был министром внутренних дел, сменив на посту Юрия Луценко. После увольнения Цушко (по состоянию здоровья), Луценко вернулся на должность.

Цушко также был министром экономики в правительстве Николая Азарова с 11 марта 2010 по 9 декабря 2010 года.

На этом посту Цушко пообещал, что правительство введет налог на роскошь.

После реорганизации министерства и отставки Цушко, экс-президент Виктор Янукович вынес на голосование Рады кандидатуру Цушко на должность главы АМКУ. Цушко возглавлял комитет до февраля 2014-го.