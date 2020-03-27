Демарш Ситибанка и вывод валюты по ОВГЗ. Почему доллар снова подорожал

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

После непродолжительного затишья курс доллара снова зашагал вверх. 26 марта он подскочил на межбанке на 17 копеек, и закрепился в рамках 28,19-28,20 грн/$. Еще сильнее поднялись средние наличные цены. На 20 копеек на продаже людям - до 28,45-28,70 грн/$, и на 30 копеек - на выкупе (до 27,60-28,0 грн/$).

Сохранился максимальный курс продажи - на уровне 29,50 грн/$.

По словам банкиров, перераспределение Нацбанком наличных $130 млн между 14 банками, помогла ненадолго. Валюты не хватило. Каждый банк получил порядка 45% от той суммы, которую запросил. Хотя рассчитывал на большее, и успел уже наобещать клиентам доллара на 100% их запроса. Потому сегодня он быстро закончился, и на рынке царило некоторое разочарование.

"Валюты всем действительно не хватило, к тому же сильно сократился приток доллара в банковскую систему со стороны населения. Люди меняют по $100 долларов на жизнь, и все. Чувствуется как население экономит каждый цент после продления карантина. Все поняли, что эпидемия коронавируса может затянуться и придется жить на сбережения. При этом свернулись крупные приемники валюты. Я имею ввиду кассы в автомобильных салонах и строительных компаниях, где покупатели обычно конвертировали накопленный доллар под крупные покупки. Они закрылись, и крупные источники сдачи пропали. Сегодня цены оптового наличного рынка вышли на 28,45-28,55 грн/$", - прокомментировал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На межбанке подрос спрос на валюту. Если за два предыдущих наторговали на межбанке лишь по $80-120 млн, то в четверг уже на $150 млн. При этом Нацбанк после двух дней передышки снова вышел продавать безналичный доллар, хотя и в небольшом объеме - $11 млн.

"Котировки вновь ушли в рост на фоне ухудшающейся статистики распространения эпидемии в Украине. А также реакции бизнеса и наличного рынка на продолжение карантина, как сигнала к дальнейшему ухудшению экономической динамики. Регулятор выходил с продажей доллара по 28,22 грн/$", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Произошло сразу две вещи: уменьшились объемы продажи безналичного доллара и вырос спрос на него. Для этого банкиры нашли сразу четыре причины:

* Госказначейство 26 марта выплатило значительную сумму в рамках возмещения НДС бизнесу - сразу 1,405 млрд грн. Компании подкрепились гривной для жизнедеятельности, и больше не торопились конвертировать отложенный доллар.

* Банки стали постепенно восстанавливать кредитование компаний, которые приобретают валюту под внешнеэкономические контракты. Те чуть прикупили валюты впрок.

* Импортеры стали активнее проплачивать контракты по поставкам в Украину медоборудования, медицинских масок и прочих вещей нужных для страны, где разрастается эпидемия коронавируса.

* Активизировались иностранные покупатели доллара, которые постепенно продают свои ОВГЗ. Согласно отчету НБУ, общий гривневый портфель нерезидентов с начала этой недели сократился на 1,3 млрд грн. Это где-то до $43 млн. Сумма не очень большая для ликвидного и активного рынка, а для такого вялого, как у нас - заметная. Потому ее аккуратно дробят на мелкие лоты, и очень медленно выкупают на межбанке.

"Насколько мне известно, западные инвестфонды (банки)-держатели ОВГЗ стали скупаться валютой не через один украинский банк, как было раньше, а делают это через несколько структур. Грамотно выверяют сделки", - рассказал Василий Невмержицкий.

На протяжении дня валютчики вовсю обсуждали сообщение от украинского Ситибанка, который заявил, что намерен вывести из Украины 2 млрд грн своих дивидендов. Всего за 2019 год заработали в нашей стране 2,2 млрд грн, и 2,0 млрд грн из них решили не оставлять на развитие украинской "дочки", а вывести материнской структуре. Это почти $71 млн, если пересчитать по сегодняшнему курсу интервенций НБУ. Но если учесть, что в начале этой недели у нас весь суточный объем торгов на межбанке был на уровне $80 млн - это уже перебор.

А главное, очень плохой пример для всех остальных коллег. Ведь вслед за Ситибанком заработанное в Украине могут начать выводить материнские структуры и других отечественных банков: и Райффайзен Банк Аваль, и УкрСиббанк, и ING Bank, и OTP Bank, и многие другие. Всего в Украине 20 банков с иностранным капиталом, так общая сумма может испугать наш межбанк и гривну.

Напрямую новость по выводу дивидендов Ситибанком на торги не повлияла. Поскольку фактический вывод еще не начался, и собрание акционеров, посвященное этому вопросу намечено аж на 24 апреля. Однако разговоры пошли не очень хорошие. Еще и потому, что первый заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова на днях публично призвала бизнес не выводить капиталы из Украины и не выплачивать дивидендов. По всему видно, что Ситибанку ее рекомендации оказались глубоко неинтересны, и на рынке поняли, чего стоит авторитет руководства НБУ. Не очень много. Главное, чтобы его не принялись топтать и остальные представители иностранной 20-ки. Тогда гривне не поздоровится, и возможно Национальному банку все-таки придется вводить прямые запреты или ограничения на вывод капитала, если уговоры не помогают.

Как ни крути, а определенная нервозность на валютном рынке сегодня присутствовала. Потому казначеи стали прогнозировать дальнейшую девальвацию гривны. Ждут 27 марта открытие межбанка в рамках 28,15-28,25 грн/$.