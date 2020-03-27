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НБУ в четверг вернулся на рынок с небольшой интервенцией в поддержку гривни в размере почти $11 млн
23:28 26.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанке в четверг почти $11 млн, тогда как во вторник и в среду регулятор не выходил на рынок для поддержки гривни, сообщается на странице центробанка в Facebook.
"Сегодня Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке немногим меньше $11 млн. В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта. Большинство сделок сегодня заключалась в диапазоне 28,05-28,20 грн/$1", - говорится в сообщении.
Нацбанк отметил, что международные резервы Украины по состоянию на 26 марта составляют около $25 млрд.
"Мы имеем достаточный запас прочности и при необходимости продолжим проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать избыточные курсовые колебания", - подчеркнул регулятор.
Как сообщалось, в понедельник, 23 марта центробанк продал на межбанке в поддержку гривни $50 млн.
Согласно данным Нацбанка, на прошлой неделе регулятор купил на межбанке $50 млн, а продал $1,088 млрд. В частности, в понедельник Нацбанк продал $238 млн, во вторник - $300 млн, в среду и в четверг - по $200 млн и в пятницу купил $50 млн и продал $150 млн.
В целом с начала года, с учетом четверга, 26 марта, Нацбанк купил в резервы $1,28 млрд, а продал $2,73 млрд, свидетельствуют его данные.
Как сообщалось, с 10 по 19 марта курс гривни на межбанке упал с 24,995 грн/$1 до 27,845 грн/$1, и после укрепления по итогам торгов 20 марта до 27,5 грн/$1 курс начал снова снижаться и 26 марта достиг 28,21 грн/$1.
Вечером в четверг на наличном рынке курс нацвалюты составил 27,93-28,54 грн/$1 (купля-продажа), на "сером" - 27,36-28,62 грн/$1.
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