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НБУ 25 марта обменял $130 млн наличной валюты на безналичную
21:06 25.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в среду провел операцию по обмену наличной валюты на безналичную в объеме $130 млн, который был полностью выкуплен 11-ю банками, сообщается на странице центробанка в Facebook.
"Национальный банк, наконец, получил из-за границы партию наличного доллара США, необходимого для подкрепления касс банков. Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Предложенный нами объем наличной валюты составил $130 млн и был полностью выкуплен банками", - указано в сообщении.
По словам замглавы НБУ Олега Чурия, видео с обращением которого обнародовано на странице центробанка в Facebook, следующую операцию по обмену валюты регулятор планирует провести в понедельник.
"На следующей неделе мы также сможем завезти некоторую партию долларов, то есть аукционы по продаже наличных долларов мы будет проводить регулярно до тех пор, пока не удовлетворится спрос на наличный доллар среди банков и среди их клиентов", - добавил Чурий.
Он также отметил, что участниками операций по обмену наличного доллара на безналичный являются 14 крупнейших банков, на которые приходится более 80% общего объема депозитов населения в иностранной валюте.
Как сообщалось, на прошлой неделе Нацбанк завез партию наличного евро и 19 марта провел операцию по обмену наличной валюты на безналичную объемом EUR100 млн, на которой полностью удовлетворил заявки от 6 банков на EUR35 млн. Вместе с тем, несмотря на увеличение объема операции 20 марта до EUR200 млн, заявки на обмен оставили только два банка на EUR6,2 млн.
Регулятор также подчеркивал, что операции по обмену наличной валюты на безналичную не влияют на объем международных резервов Украины, который является достаточным для сглаживания колебаний на валютном рынке и выполнения всех внешних обязательств государства.
По данным Нацбанка, проблема с дефицитом наличной валютой в банках связана закрытием границ, поскольку ранее она завозилась самолетами из-за границы. При этом уточнялось, что запас безналичных ликвидных средств в иностранной валюте в украинских банках составляет почти $9 млрд.
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