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Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову Генпрокурором
09:02 17.03.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о даче согласия парламентом на назначение генеральным прокурором и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.
Как сообщается на сайте парламента, соответствующий проект постановления внесен президентом 16 марта.
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