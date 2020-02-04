«Видосики» ГБР для Порошенко: Зачем Венедиктова идет по пути Трубы

Ігор Петренко / Depo.ua

ГБР и после смены руководства не сбавило оборотов относительно давления на Петра Порошенко посредством уголовных дел. И у окружения бывшего лидера государства возникают основания громче говорить о политических мотивах в действиях власти относительно него.

В эту субботу Государственное бюро расследований вызвало экс-президента Порошенко на допросы в рамках досудебного расследование в двух уголовных процессах. На допросы Порошенко должен явиться 21 и 24 января. По крайней мере странными здесь представляются несколько моментов. Прежде всего привлекает внимание "оригинальный" способ вызова - через сайт Бюро, страницу ГБР в Фейсбук и размещенный в Ютуб видеоролик.

Юристы отмечают, что такой способ вручения повестки не предусмотрен действующим Уголовно-процессуальным кодексом. Не замешкались с ответом и в партии Порошенко "Европейская солидарность". Там заявили, что публичный вызов на допросы появился через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты в Швейцарию (туда на 21 и обратно на 25 января), где намеревался принять участие в экономическом форуме в Давосе. График допросов наложили на график поездки.

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Впрочем, чтобы не давать власти повод для спекуляций, Порошенко решил сдать билеты. Однако, явка на допросы возможна лишь при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины, подчеркнули в пресс-службе.

Перед новым годом, 20 декабря, сотрудники ГБР в балаклавах провели обыск в центральном офисе "Евросолидарности". Произошедшее в партии связали с тем, что ранее парламентская фракция "ЕС" обнародовала требование создать временную следственную комиссию относительно незаконной деятельности тогдашнего директора Бюро Романа Трубы и должностных лиц, которые влияют на его решения. Этому предшествовало обнародование в социальных сетях записей разговоров людей, голос одного из которых похож на голос Трубы, где говорится о давлении ГБР на Порошенко посредством возбужденных уголовных дел.

С нового года Трубы и приближенных к нему лиц в Бюро уже нет. Согласно новому закону о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований, который вступил в силу в последние дни 2019-го, глава государства увеличил свое влияние на этот орган: теперь президент назначает руководителя ГБР по представлению комиссии после проведения конкурса (в ее составе - представители Кабмина, президента и Верховной Рады) и увольняет его при наличии оснований. Заместители председателя ГБР будут назначаться по представлению конкурсной комиссии, которая формируется руководством Бюро. Суть новаций заключается в концентрации власти ГБР в руках его директора (ранее глава ГБР должен был согласовывать свои решения с заместителями). В свою очередь, директор будет отчитываться лично перед президентом. Таким образом, Владимир Зеленский получил монопольный контроль над этим органом. А уж куда повернет глава государства острие его деятельности - зависит от политической ситуации в стране.

Между прочим, в декабре-2019 Конституционный Суд, рассмотрев инициированный Зеленским проект изменений к Конституции, признал неконституционным право президента назначать директора ГБР. Но президент добился своего через принятие упомянутого закона. Фракция "ЕС" анонсировала внесение поправок к этому закону, которые должны убрать монополию президента. Но вряд ли эта инициатива имеет шанс быть принятой, учитывая плотность рядов монобольшинства, через которые не удается продвинуть ни один несанкционированный властями закон.

После ухода с поста Романа Трубы, исполнения обязанностей директора Бюро президент возложил на депутата из фракции "Слуга народа" Ирину Венедиктову. Которая, насколько можно судить по публичному приглашению, готова распрощаться не со всеми наработками Трубы.

С высокой вероятностью можно предположить, что закон о ГБР был изменен именно из-за недовольства Банковой работой этой структуры: Бюро не обеспечило обещанных "зеленой командой" громких посадок. Теперь в кресло "сел" стопроцентный человек Зеленского. Какими же в этой новой ситуации будут перспективы полутора десятков дел, где в тех или иных процессуальных статусах фигурирует, собственно, пятый президент?

Несмотря на вызывающий стиль "приглашения" к общению со следователями, вряд ли Петр Порошенко в ближайшее время изменит свой статус со свидетеля на обвиняемого, а зал парламента - на камеру СИЗО. Слишком заметно торчат за этими делами политические "уши", слишком громко говорит о неизбежной мести бывший юрист Януковича Андрей Портнов, по искам которого возбужден ряд дел против экс-президента. Важную роль в дальнейшей судьбы Порошенко сейчас играет и пристальное внимание западного истеблишмента. Этот фактор не оставляет Зеленскому слишком широкого набора вариантов действий.

Дав "добро" на "посадку" предшественника (а без одобрения верховной власти на подобные вещи правоохранители в Украине, как известно, самостоятельно не решаются), нынешний президент существенно рискует наткнуться на замораживание отношений с Киевом со стороны Запада. В планы Банковой - по крайней мере, пока - не входит выходить один на один с кремлевским хозяином. Поэтому демонстративная скандальность вызова больше похожа на PR-шаг новой команды ГБР в новом украинском стиле - с помощью "видосиков". За которыми, как показывает практика последнего полугодия, преимущественно кроется пустота смыслов и непонимание логики дальнейших действий. Зато про "обновленное" Бюро вновь говорят.

Ситуация может измениться в случае достижения каких-либо договоренностей между властями Украины и России. Но пока эта версия из области конспирологии, и максимум, что угрожает Порошенко, - это отобранная у него возможность подышать свежим воздухом Давоса.