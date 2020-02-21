На радость Портнову: Зачем Венедиктова хочет открыть путь к арестам майдановцев

Ігор Петренко / Depo.ua

В.и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова высказалась за отмену закона об амнистии активистов Майдана. Ее заявление совпало с аналогичной инициативой Андрея Портнова. Что ж, зондирование общественных настроений активизируется.

Назначенная президентом Зеленским перед новым 2020 годом временно возглавлять Государственное бюро расследований Ирина Венедиктова в интервью "Левому берегу" озвучила тезис о целесообразности отмены закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признание такими, что утратили силу, некоторых законов Украины".

Это один из первых законов, которые Верховная Рада приняла по горячим следам Революции Достоинства. Случилось это ровно шесть лет назад, 21 февраля 2014 года. Поэтому заявление руководителя Госбюро можно считать очень своеобразным сюрпризом к шестой годовщине окончания Майдана. Документ, напомним, освободил от уголовной и административной ответственности участников массовых акций протеста, начавшихся 21 ноября 2013 года, - при условии, что допущенные этим людьми нарушения норм Уголовного кодекса были связаны с акциями протеста.

Уникальным можно считать последний пункт переходных положений документа. Там поименно упомянуты два лица, в отношении которых должны быть прекращены уголовные производства. Это адвокат организации "Дорожный контроль" Виктор Смалий (его задержали 9 декабря 2013 года по обвинению в покушении на жизнь судьи Шевченковского райсуда столицы во время рассмотрения дела журналиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзи), и Юрий Луценко, освобожденный от ответственности по статье 110 Уголовного кодекса Украины - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Заявление Венедиктовой вызвало раздражение тем, что представительница нынешней власти прямо высказалась за возобновление уголовного и административного преследования участников событий на Майдане 2013-2014 годов. Почему и для чего она это сделала?

Почти одновременно с назначением и.о. главы ГБР возник скандал, который тоже был связан с расследованием дел Майдана. Речь шла о конкурсе на должности его заместителей. Одним из них стал Александр Бабиков, адвокат, ранее представлявший в суде интересы президента-беглеца Виктора Януковича. Семьи Героев Небесной сотни вышли с заявлением против назначения Бабикова. Однако на решение "зеленой" в.и.о. директора ГБР это не повлияло.

Вернемся к ее заявлению. Свою позицию она аргументирует необходимостью установить объективные обстоятельства массовых убийств людей в центре Киева в 2014 году: "Общество должно знать правду. ...если мы говорим о справедливости, то у нас 78 погибших от митингующих и 13 - от правоохранителей. И закон 2014 года, который запрещает нам действовать в отношении этих лиц... Если у нас есть 13 убийств правоохранителей, мы не можем сказать, что это не наши граждане, и они не выполняли приказ... У нас есть этот закон 2014 года, который противоречит УПК, основам уголовно-процессуального законодательства вообще. И мы с вами дружно делаем вид, что этого закона не существует".

Показательно, что похожими аргументами оперирует бывший заместитель главы президентской администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. В своем Телеграм-канале он пишет, что вместе с министром юстиции времен Януковича Еленой Лукаш предложил депутатам Рады отменить амнистию участникам Евромайдана, а именно зарегистрировать в ВР соответствующий законопроект их авторства.

Что же будет, если предположить невероятное развитие событий, при котором парламент вдруг отменяет амнистию евромайдановцам? Силовики тут же возобновляют расследования если не против всех, то против "избранных" лиц, особо знаковых и заметных. Этих людей таскают на допросы и они предстают перед судами. Даже если Суд их оправдает, то ситуация грозит новыми протестами патриотической части граждан, которые помнят, за что выходили на Майдан.

Дополнительную пикантность в заявлении и.о. руководительницы ГБР добавляет упоминание о Луценко в этом законе. В случае фантастического сценария отмены документа вновь откроется путь для уголовного преследования бывшего генерального прокурора, который сейчас отошел от дел не только правоохранительных, но и политических.

Тут еще и Илья Кива, депутат парламента от "Оппозиционной платформы - За жизнь", отметился инициативой похожего направления. Скандальный нардеп зарегистрировал проект закона о социальной защите бывших "беркутовцев". Словом, что-то много стало подобных инициатив в последнее время. Похоже на прощупывание почвы на предмет благоприятного времени для реванша.

И все же на сегодня идеи, которые выражают Венедиктова, Портнов, Лукаш, Кива и подобные им деятели, - не более чем идея фикс, которую они очень хотели бы реализовать, но пока не могут. После событий с коронавирусом Банковая не пойдет на дальнейшее обострение ситуации в стране. Какой смысл Зеленскому играть в чужие игры с заранее известным результатом?

Чем повеяло от этой ситуации, так это "собакой Брагара". Практического смысла для власти - никакого, зато есть очередная "дыра" в парадном "зеленом пиджаке". Важно, что все эти скандалы продолжают аккумулировать негатив вокруг Владимира Зеленского. Который вчера встретился с семьями погибших на Майдане героев Небесной сотни. То есть, получается какая-то политическая шизофрения: публично глава государства демонстрирует уважение к Майдану, а назначенная им руководитель ГБР провокационными заявлениями об отмене закона об амнистии участников Революции подыгрывает реваншистам.