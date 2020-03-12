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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Порошенко и обвал гривны: Как Коломойский толкает Зеленского к дефолту

21:52 12.03.2020 |

Финансы, Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Гривна падает? Виноват Порошенко. Это напоминает украинскую пословицу о невестке. Однако именно такая технология будет следующим элементом войны с «соросятами».

Сайт "Страна", известный своей чувствительностью к интересам определенных групп влияния, в частности группы Игоря Коломойского, разоблачил заговор: курс гривны через иностранные инвестфонды раскатывают Петр Порошенко с Валерией Гонтаревой. Которая, напомним, давно живет в столице Великобритании. По версии автора публикации, причина падения гривны - деятельность держателей облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), среди которых они называют структуры пятого президента, бывшего руководителя нацбанка и их окружения. И тут же уточнение: проверить это невозможно, поскольку фактическими нерезидентами-покупателями украинских облигаций являются западные инвестфонды, просто действуют они по поручению и за деньги наших олигархов и бывших чиновников через международный депозитарий Clearstream. Далее еще одна теория заговора: руководителям крупных банков - но они же, конечно, под присягой это не подтвердят, хотя про такие сделки "шепчет весь рынок" - звонили по вопросам ОВГЗ от имени Порошенко и Гонтаревой. Вывод из этого делается простой: в США за подобное сажают, а у нас делают вид, что ничего не происходит.

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"Спрос от нерезидентов очень небольшой. За эту неделю мы продали $700 млн, за прошлую неделю нетто-продажа составила $160 млн, из которых только $160 млн был спрос от нерезидентов. Спрос формируют резиденты - украинские компании и физлица", - Олег Чурий.

Интересно, что Страна не первая об этом написала. Теорию заговора разгоняли Телеграм-каналы, а до этого, еще осенью 2019-го, ее "юзали" медийные киллеры Коломойского.

Но есть несколько замечаний. Первое - в статье нет ни одного доказательства в подтверждение изложенных версий, лишь сомнительные предположения. Но можно утверждать: про "вину" Порошенко и мировых спекулянтов в падении гривны будут рассказывать в телеэфире телеканалов, которые успешно отрабатывают технологию "войны с соросятами", в анонимных Телеграм-каналах и так далее. Собственно, по этому же сценарию раскачивали правительство Алексея Гончарука, будут качать и правительство Дениса Шмыгаля.

Второе замечание - в статье, кроме фамилий Порошенко и Гонтаревой, упомянуты еще экс-министр финансов Оксана Маркарова - она в схемах "борцов с заговором мирового капитала против Украины" и ранее упоминалась регулярно, ведь пользовалась доверием у наших западных партнеров и, в частности, у МВФ - глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова. Этих двух давно клеймят как "ставленников Гонтаревой", и в контексте активных разговоров о смене руководства Нацбанка упоминание о них абсолютно ожидаемо. Ибо сменить руководство НБУ очень выгодно именно Коломойскому.

Проще говоря, обывателю, шокированному падением гривны, да еще и на фоне карантина из-за коронавируса, дают очень простую и понятную даже анальфабету ответ: существует группа украинских заговорщиков с иностранными спекулянтами, которые совместно валят гривну. Зачем они это делают? Избирателям "зеленых" доходчиво объясняют: потому что эти персоны теряют влияние на власть после отставки "правительства соросят", которое строило "пирамиду ОВГЗ". А активизировались потому, что замаячила отставка руководства Нацбанка.

Напомним, регулятор пытается остановить панику, которой пользуются спекулянты, однако пока безуспешно. Яков Смолий заявил, что только на этой неделе чистая продажа валюты Национальным банком составил $700 млн. "Мы готовы при необходимости продолжить валютные интервенции", - заверил он. В то же время критики считают, что делать этого не стоит, поскольку панические настроения подогреваются не только ситуацией на мировых рынках, но и политическими намерениями отдельных влиятельных игроков в Украине раскачиванием курса валют создать основания для увольнения руководства НБУ. А информационный шум вокруг ОВГЗ, МВФ, продолжать сотрудничество с которым пообещал новый премьер, - важный элемент кампании, конечной целью которой является смена первых лиц в Национальном банке. Те же, в свою очередь, валютным интервенциями пытаются выровнять ситуацию, понимая, что их хотят персонально обвинить в падении гривны.

И, третье замечание: относительно "причастности" Порошенко к спекуляциям облигациями - тема не новая, ее просто апгрейдили под нынешние события. Александр Дубинский, которого связывают с Игорем Коломойским, писал и говорил об этом еще год назад. А в конце ноября прошлого года, уже в статусе народного депутата от "Слуги народа", вместе с другим депутатом Андреем Деркачом он обратился к президенту Владимиру Зеленскому относительно пресечения схем по ОВГЗ и увольнения руководства Нацбанка и глав государственных банков. Тогда они также упоминали Порошенко и Гонтареву. Но в то время атака не прошла, сейчас же мы видим ее повторение.

Зачем это Коломойскому? Во-первых, замена Смолия и Рожковой - это не только моральная сатисфакция за национализацию "Приватбанка", но и новые возможности для возвращения бывшего актива или компенсации государства за него. В случае, если в кресло посадят лояльного человека. А, во-вторых, Коломойский является сторонником объявления Украиной дефолта. О чем он говорил еще в мае прошлого года. Первый весомый шаг к этому был сделан отставкой предыдущего правительства, которое поддерживали международные финансовые круги, считая его прозападным. Вторым весомым шагом может стать смена на капитанском мостике Нацбанка. Учитывая значительные - и это еще только начало - проблемы на мировых рынках, без кредита МВФ Украина рискует объявить о своем банкротстве. Но разговоры о кредите при обстоятельствах, когда в стране ведется информационная кампания против западных финансовых структур, против прозападных политиков, скорее всего разговорами и закончатся. И тогда - дефолт.

Когда это произойдет, и произойдет ли вообще? Здесь все зависит от президента Зеленского, которого втягивают в игры, которые могут очень плохо закончиться для государства и его граждан.
 

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