Нерезиденты с начала марта купили $160 млн при объеме интервенций НБУ $860 млн

Повышенный спрос на валютном рынке в марте сформировали резиденты Украины под воздействием психологических факторов, вклад нерезидентов в него небольшой, сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий.

"Спрос от нерезидентов очень небольшой. За эту неделю мы продали $700 млн, за прошлую неделю нетто-продажа составила $160 млн, из которых только $160 млн был спрос от нерезидентов. Спрос формируют резиденты – украинские компании и физлица", - сказал он на брифинге в четверг.

Чурий подчеркнул, что у Нацбанка отсутствуют какие-то планы продажи определенной суммы валюты.

"Мы действуем исходя из ситуации на рынке", – отметил он.

Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб добавил, что в инструкции по использованию резервов написано, что они используются для сглаживания колебаний, и НБУ остается верным политике плавающего рыночного курса гривни, отражающего фундаментальные тенденции.

"Нацбанк видит, что это (причина снижения курса гривни - ИФ) – не фундаментальные факторы, а, скорее, психологические рефлексии, которые мы будем гасить, как всегда это делали", – отметил Чурий.

Он напомнил, что НБУ уже сталкивался с паническими настроениями, в частности, во время введения военного положения в конце 2018 года. Курс должен формироваться балансом спроса и предложения, но Нацбанк будет применять временные меры, чтобы поддержать рынок и минимизировать колебания, добавил он.

Ранее ряд экспертов высказывали опасения, что курс гривни может оказаться под существенным давлением со стороны нерезидентов, пытающихся в условиях мирового кризиса выйти из ОВГЗ. За период с начала марта гривневый портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 4,29 млрд грн, или 3,4% – до 122,84 млрд грн. И 12 марта Нацбанк зафиксировал даже небольшой рост этого портфеля на 0,2 млрд грн.