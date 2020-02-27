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Коронавирус - плюс для украинских реформ. Он не оставляет власти выбора
Мировые рынки лихорадит. Они испугались вируса. При этом, инвесторы и спекулянты достаточно циничны, чтобы не переживать по поводу обычного гриппа и того факта, что от него может умереть чуть больше людей, чем при стандартных зимних сезонных эпидемиях. Хотя и это не факт. Нет.
Инвесторы переживают по поводу того, что меры стран, по борьбе с распространением вируса, могут больно ударить по мировой экономике. И в худшем из сценариев привести к рецессии. В конце концов, еще совсем недавно, в конце 2019 года, общим стал тезис, что для того, чтобы текущая мировая экономика попала в рецессию нужно что-то экстраординарное: война, эпидемия, стихийное бедствие. Ведь только так можно закончить кризисом период очень дешевых денег. И вот сейчас риск материализуется.
Ограничительные меры сначала в Китае, а потом и в Европе, волнуют инвесторов. Они боятся, что критическая масса экономических ограничений может вызвать эффект домино и таки запустить механизм рецессии. Тем более, мировая экономика растет уже очень давно. Слишком давно. И все уже устали ждать кризиса. И кто знает, может мы увидим пример само сбывающегося прогноза. Все-таки экономика - это про психологию.
Пока рано утверждать, что «началось» и доставать инструкцию поведения от 2008 года. Пока это может быть всего лишь сильная коррекция на сильно перегретых рынках.
Но факт в том, что рынки испугались. И факт в том, что это ограничивает возможности Украины по доступу к внешнему финансированию. И это в 2020 год, год пиковых выплат по внешнему долгу. На фоне испуга и потери инвесторами аппетита к риску уже несколько аукционов по размещению ОВГЗ прошли очень скромно. Без иностранцев. Им сейчас не до увеличения своего присутствия в Украине. А ведь именно ОВГЗ, внутренние облигации, были основным источником привлечения средств для Украины в 2019 году.
Пока что этот краник прикрыли. Надолго ли - зависит от того, наблюдаем ли мы коррекцию или реальный переход к кризису. Ответа на этот вопрос нет. И его не бывает. Но факт - внутренние облигации не помощник для украинского Минфина. То же самое можно сказать и про другой рыночный инструмент - еврооблигации. Там сейчас невозможно осуществить новый выпуск. Все испуганы. И скорее продадут, чем купят.
В итоге, головокружение от успехов, которое было в среде украинских элит, что теперь нам не нужен МВФ и мы «сами с усами», обойдемся рынком, заканчивается. Сталкиваясь с жестокой реальностью. Когда придется выполнять программу реформу дабы избежать экономического коллапса. Потому что для рефинансирования долга в таких условиях остаются только наши друзья-кредиторы - МВФ, Мировой банк и ЕС. И другие официальные организации, которые призваны поддерживать такие страны, как Украина. И финансирование от всех наших партнеров привязано к программе МВФ. Будет программа Фонда - будут деньги ЕС и Мирового банка. Не будет - Украина останется наедине с перспективой дефолта.
Таким образом, для страны критически важно получить программу МВФ как можно скорее. Крупные выплаты приходятся на март и май, и если ресурсов для марта пока достаточно, то для мая необходимо привлекать внешнее финансирование. Таким образом, коронавирус не оставляет украинским властям выбора. Они обязаны в кратчайшие сроки договориться с МВФ. А значит перестать заниматься непонятно чем в парламенте, который заблокирован земельным вопросом, и после принятия многострадального закона о рынке земли, поскорее проголосовать «антиколомойский закон».
И не исключено, что на фоне крайне испуганных рынков, МВФ пойдет на встречу украинскому правительству и в порядке исключения выделит транш в бюджет. Понимая, что других источников финансирования нет.
Коронавирус - это плохо. Для здоровья людей. Но, как оказалось, хорошо для здоровья украинских реформ. Потому что не оставляет властям выбора. У них теперь нет жадных инвесторов, которые на фоне дешевых денег, готовы закрывать глаза на шалости властей и продолжать покупать. Теперь есть только опытные бюрократы, которые знают, с кем имеют дело, а оттого повторяют сакраментальное «утром реформы, вечером деньги».
Не исключено, что истерика на рынках пройдет, и мы не увидим перехода к затяжному падению и рецессии. Но текущие события на рынках должны напомнить властям Украины, как важно сотрудничество с МВФ, и что хорошая погода не может продолжаться вечно.
А значит, надо иметь с собой зонтик. А значит, надо ценить программу МВФ. А значит, надо перестать юлить и пытаться пропетлять, оставаясь друзьями как с МВФ, так и с украинскими олигархами. Вирус не позволяет служить двум господам одновременно.
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