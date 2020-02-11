Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что заместитель главы администрации президента России, до недавнего времени вице-премьер РФ Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

"Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общении, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло (освобождение удерживаемых лиц - ИФ)", - сказал он в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос о том, общался ли он лично с Козаком и чем тот отличается от Суркова.

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Концепция Козака будет называться просто - национальное единство и начнет активироваться по мере падения рейтинга Зеленского и роста популярности сил, которые более адекватно отражают настроения западных и юго-восточных регионов страны, чем желеобразные СН.



Ермак также отметил, что пока он видел только указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, но не видел указа об освобождении Суркова от должности помощника президента РФ.

Помощник Зеленского указал, что не хочет давать оценку тому, действительно ли у российской стороны есть желание разрешить ситуацию на Донбассе.

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Но окончательный итог - это не Новороссия в составе России или отдельное государство, а это специализированные части Украинского государства, вернувшиеся в Украину, но с российским интересом.



"Я убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, и наша сторона сегодня делает всё необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях, и в Нормандском формате, и в Минске. Прогнозировать и давать оценки, есть с той стороны желание... Наверное, если бы совсем не было желания, то у нас не состоялась встреча лидеров в Париже. Наверное, если бы совсем не было желания, не продолжался бы диалог в Минске, сложный, порой очень сложный, порой заходящий в тупик. Очень сложные бывают переговоры в Нормандском формате", - считает он.