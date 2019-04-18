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Распустить до 27 мая. Как Зеленский попал в зависимость от Парубия
18:03 18.04.2019 |
То, что команда Зеленского хочет распустить Раду сразу после второго тура выборов, а новые выборы провести по пропорциональной системе, получило подтверждение из первых уст.
Вначале лично Владимир Зеленский в интервью РБК признался, что хотел бы распустить парламент. "Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно", - ответил он на прямой вопрос, распустит ли он парламент, если успеет. Правда, сам Зеленский не слишком уверен, что успеет сделать все необходимое до 27 мая - даты, после которой парламент распускать нельзя согласно Конституции.
Практически в то же время народный депутат Сергей Лещенко, активно сейчас поддерживающий Зеленского, вбросил в информпространство тему замены избирательного закона, в частности "уничтожения мажоритарки", то есть возвращения к чисто пропорциональной системе. Той, которая действовала на парламентских выборах 2006 и 2007 гг. Примечательно, что о системе с открытыми списками, которую в свое время активно продвигал Лещенко, он больше не вспоминает.
"Если убрать мажоритарку, то новый парламент будет избираться только по спискам, а значит - это хотя бы уничтожит прямой канал денег подкупа, по которому в парламент попадают коррупционеры", - аргументировал свою позицию Лещенко. Однако, по его мнению, новому президенту придется выбирать что-то одно - либо досрочные выборы по старому закону, либо очередные, но по новому. Внести изменения в закон о выборах, уверен Лещенко, в сжатые сроки точно не получится.
Тут же стоит напомнить, что у Зеленского и Коломойского есть теоретический план роспуска Рады через решение суда об отсутствии коалиции как минимум с 28 февраля 2019 г. Соответствующий иск в Окружной административный суд Киева подал еще в 2017 г. нардеп Андрей Деркач и им могут воспользоваться юристы Коломойского, чтобы юридически обосновать законность роспуска парламента Зеленским. Если суд вынесет вердикт об отсутствии коалиции - это станет каким-никаким основанием для роспуска.
Теперь, когда цели и возможности возможного победителя президентских выборов ясны, стоит обратить внимание на сроки. На все про все у желающих распустить парламент будет время до 27 мая, в этот день стартуют последние полгода полномочий Верховной Рады, во время которых действует прямой конституционный запрет на роспуск.
Второй тур голосования на выборах президента 21 апреля. После этого у Центральной избирательной комиссии будет время до 4 мая, чтобы подсчитать результаты, огласить их и опубликовать в СМИ. Далее новоизбранный президент должен принести присягу на торжественном заседании Верховной Рады - и самый поздний срок такого заседания 3 июня.
Таким образом, если у Зеленского решатся-таки распускать парламент, то новому президенту будет необходимо, чтобы все бюрократические процедуры прошли как можно быстрее, чтобы вступить в должность до 27 мая. И напротив, сторона, не заинтересованная в роспуске, должна затягивать инаугурацию нового президента так, чтобы тот обрел полномочия уже после 27 мая.
Сможет ли Зеленский в таких условиях реализовать схему по роспуску парламента? Сможет, но сделать это без договоренности со своим конкурентом на президентских выборах Петром Порошенко будет крайне сложно. Дело в том, что по законодательству дату торжественного заседания по случаю инаугурации назначает Верховная Рада, но исключительно по представлению спикера. Таким образом, ключ к роспуску парламента находится в руках у Андрея Парубия. Последний же принадлежит к той части "Народного фронта", которая открыто поддерживает действующего президента. И если последний не захочет досрочных выборов, то Парубию будет достаточно просто предложить депутатам нужную дату инаугурации Зеленского. Возможность же команды Зеленского договориться лично с Парубием пока выглядит крайне сомнительной.
Кроме того, существует и другой способ не допустить роспуска парламента. Соответствующий указ возможного президента Зеленского можно будет оспорить в суде. Юридически такой указ будет гарантированно небезупречный, а прецедентов, когда указы президента останавливались судами, в нашей стране предостаточно. Тем более, суду даже не нужно будет отменять указ главы государства, чтобы сорвать досрочные выборы достаточно просто приостановить его действие до 27 мая, а там в силу вступит прямая норма Конституции.
Вот и получается, что досрочные выборы возможны, но только как результат консенсуса элит. И если Зеленский победит на выборах, тут же перезагрузить парламент без договоренностей с Порошенко, скорее всего, не выйдет. В то же время для Петра Алексеевича вопрос полезности досрочных выборов не так очевиден, как для Зеленского. С одной стороны, это может быть выгодно на волне максимальной мобилизации своего электората на президентских выборах. С другой - может оказаться полезней подождать полгода в надежде, что рейтинг Зеленского при условии, что действующий парламент будет оппозиционен к нему, сдуется так же стремительно, как и вырос.
Это же самое применимо и к возвращению к пропорциональной системе выборов. Зеленскому она, безусловно, выгодна, ресурсов провести много депутатов по мажоритарке, у него нет. Но без договоренностей с остальными политическими игроками смена закона о выборах в парламенте не пройдет. Тем более что половина парламента как раз мажоритарщики.
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