Закрытые списки и досрочные выборы. Как Зеленский собирается брать Раду

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Для Владимира Зеленского и сил, которые за ним стоят, еще более важной, чем победа на президентских выборах, является задача получения контроля над парламентом. И у команды Зе, судя по всему, уже есть план, как это сделать.

В штабе Зеленского прямо говорят о некоем «секретном плане» налаживания сотрудничества между будущим президентом и парламентом, не вдаваясь, правда, в детали. Однако, по словам информированных источников "ДС", речь идет о проведении досрочных парламентских выборов, пока победитель первого тура выборов не начал терять популярность. При чем досрочные выборы должны состояться по новому избирательному закону - полностью пропорциональная система с закрытыми списками. Разумеется, новой такую избирательную систему можно назвать очень относительно, такие правила существовали в Украине на выборах 2006 и 2007 годов, однако после победы Виктора Януковича вернули и смешанную систему выборов в парламент. Тем не менее, по словам наших источников, план возвращения к пропорциональной системе с закрытыми списками одобрен посольством США, которое, похоже, уже почти открыто делает ставку на кандидата Зеленского. Во всяком случае, вокруг кандидата Зе уже активно кружится пул украинских политиков вхожих к послу Мари Йованович. Речь идет о еврооптимистах во главе с Сергеем Лещенко, главе НАБУ Артеме Сытнике, который уже встречался с людьми Зеленского и Коломойского, Анатолии Гриценко и других.

Досрочные парламентские выборы для Зеленского вполне очевидно выгодны - за полгода без парламентской поддержки даже самый популярный президент может потерять очень много, но и добиться роспуска парламента в нынешних условиях для возможного победителя президентских выборов будет крайне непросто, да и договариваться об этом придется в условиях жесткого цейтнота. Раду возможно будет распустить не позднее 27 мая, поскольку с этого дня стартует шестимесячный срок перед очередными выборами и роспуск Рады в этот период прямо запрещен Конституцией. Таким образом, чтобы решить вопрос досрочных выборов у нового президента будет меньше месяца - ЦИК вряд ли сможет официально огласить и опубликовать результаты выборов ранее 27 апреля.

Единственный законный способ роспуска Рады в этих условиях - это собрать 150 депутатов, которые сложат свои мандаты, что лишит Раду кворума и создаст основания президенту выдать указ о роспуске парламента. Однако на сегодняшний день такого мощного представительства в законодательном органе у Зеленского нет. Помимо недавно созданного межфракционного объединения "За Зеленского", официально состоящего пока из одного депутата Виталия Куприя, в обойме у худрука "95 квартала" потенциально есть группа Арсена Авакова в составе фракции "Народный фронт", "еврооптимисты" и несколько внефракционных нардепов, связанных с Коломойским. До 150 мандатов вся эта тусовка явно не дотягивает. Правда, есть еще часть Оппоблока во главе с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, которые прямо требуют досрочных выборов, но их во фракции не больше двух десятков, что проблему не решает. И вот тут фишка с возвращением к пропорциональной системе может помочь Зеленскому завербовать ряд политических сил в этом заинтересованных.

В первую очередь эту идею могут поддержать фракции, у которых нет или почти нет своих мажоритарщиков, поскольку пропорциональная система для них может позволить почти вдвое нарастить присутствие в парламенте. К числу таковых относится "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Самопомич" и Радикальная партия. Что касается Оппоблока, то еще в бытность Партии регионов они стабильно отстаивали смешанную систему, поскольку располагали и своими округами, и достаточным количеством обеспеченных депутатов, способных эти округа выиграть. Правда сегодня ряд округов экс-регионалы потеряли из-за российской оккупации, а потому вполне могут пересмотреть свою позицию.

Не нужно забывать и о фракции БПП, в которой в случае поражения Порошенко во втором туре, начнутся шатания и ряд депутатов-приспособленцев могут искать покровительства у нового президента.

К тому же в руках у заинтересованных сторон будет подзабытый уже инструмент политической борьбы как "тушкование" и ряд депутатов могут соблазниться предложением поддержать новую систему, то ли за место в проходной части списка, то ли за какие другие бонусы. Например, за обещание закрыть то или иное уголовное производство, или даже не открывать потенциально возможное, ведь НАБУ, как показывают последние события, готово сотрудничать с командой Зеленского.

Помимо НАБУ свой вклад в убеждение депутатов внесут и лидеры внепарламентских политических сил. Такие как Гриценко или Игорь Смешко, которые могут обещать нынешним нардепам места в своих партиях. При этом в пакете с пропорционалкой вполне может идти уменьшение проходного барьера, что выгодно всем тем, чьи рейтинги сегодня балансируют на грани непопадания в следующий парламент. До 2012 года такой барьер составлял 3%, что некоторым образом логично, ведь при новой системе "цена" одного процента поддержки в количестве мандатов вырастает вдвое, значит справедливо и двукратное снижение барьера.

Но даже и в этом случае собрать голоса под досрочные выборы по новой системе будет очень сложно, ведь половина нынешних депутатов - мажоритарщики, большинство из которых работают у себя на округах в надежде переизбраться и в следующий парламент и для них замена системы - это прямые убытки. А времени на сбор голосов под досрочные выборы будет крайне мало.

Однако, даже если идея с досрочными выборами не пройдет, то вряд ли Зеленский и его сторонники, с Посольством США включительно, будут отказываться от пропорциональной системы с закрытыми списками. Ресурсов и людских, и финансовых на серьезный результат на мажоритарных округах у Зеленского и Коломойского на сегодняшний день нет, а брать в команду людей с округами - это риск, что, избравшись, кандидат станет "тушкой". Полноценный админресурс тоже вряд ли появиться так быстро. Пропорциональная же система, да еще и с императивным мандатом позволяет набрать армию надежных и послушных депутатов, готовых голосовать, как прикажут.

Так что, если до 27 мая Раду не распустят, до осени можно ожидать массированную информационную кампанию за возвращение к пропорциональной системе. И заниматься ею, скорее всего будут все те же "еврооптимисты" и другие соратники посольства США, которые не так давно активно агитировали за все ту же пропорциональную систему, но с открытыми списками. К слову, об этих открытых списках не вспоминают уже достаточно давно, так что диссонанс между открытыми и закрытыми списками обыватели могут и не заметить. На более долгой дистанции до очередных парламентских выборов шансов насобирать голоса под закрытые списки заметно возрастают.

Все это справедливо в случае победы Зеленского на президентских выборах, но говорить об этом пока несколько рано, все может случиться и совсем наоборот - Порошенко переизберется на второй срок. О досрочных парламентских выборах речь в таком случае вряд ли будет идти, а вот вопрос возвращения к пропорционалке по закрытым спискам будет все так же актуален.

Ориентация посольства США на Зеленского может исчезнуть только после замены посла, что быстро никогда не происходит. А после того, как генпрокурор Юрий Луценко прямо обвинил Йованович в давлении на правоохранительные органы в виде "списков неприкосновенных", рассчитывать на потепление отношений посольства США с Порошенко не приходится. Поэтому Йованович устами своих украинских политиков будет и дальше продвигать идею изменения избирательной системы. Ведь даже выигрыш выборов президента совсем не гарантирует Порошенко подконтрольный парламент будущего созыва. А если отобрать у него мажоритарщиков, то с очень большой долей вероятности "Слуга народа" Зеленского, у которого уже сегодня есть 30% голосов, может не только стать самой большой силой нового парламента, но и сформировать вокруг себя антипорошенковскую коалицию. И отказываться от такой возможности не будут ни Коломойский, ни Йованович, ни остальные противники Порошенко.