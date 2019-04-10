Закрытые списки и досрочные выборы. Как Зеленский собирается брать Раду

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Закрытые списки и досрочные выборы. Как Зеленский собирается брать Раду

18:59 10.04.2019 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Для Владимира Зеленского и сил, которые за ним стоят, еще более важной, чем победа на президентских выборах, является задача получения контроля над парламентом. И у команды Зе, судя по всему, уже есть план, как это сделать.

В штабе Зеленского прямо говорят о некоем «секретном плане» налаживания сотрудничества между будущим президентом и парламентом, не вдаваясь, правда, в детали. Однако, по словам информированных источников "ДС", речь идет о проведении досрочных парламентских выборов, пока победитель первого тура выборов не начал терять популярность. При чем досрочные выборы должны состояться по новому избирательному закону - полностью пропорциональная система с закрытыми списками. Разумеется, новой такую избирательную систему можно назвать очень относительно, такие правила существовали в Украине на выборах 2006 и 2007 годов, однако после победы Виктора Януковича вернули и смешанную систему выборов в парламент. Тем не менее, по словам наших источников, план возвращения к пропорциональной системе с закрытыми списками одобрен посольством США, которое, похоже, уже почти открыто делает ставку на кандидата Зеленского. Во всяком случае, вокруг кандидата Зе уже активно кружится пул украинских политиков вхожих к послу Мари Йованович. Речь идет о еврооптимистах во главе с Сергеем Лещенко, главе НАБУ Артеме Сытнике, который уже встречался с людьми Зеленского и Коломойского, Анатолии Гриценко и других.

Досрочные парламентские выборы для Зеленского вполне очевидно выгодны - за полгода без парламентской поддержки даже самый популярный президент может потерять очень много, но и добиться роспуска парламента в нынешних условиях для возможного победителя президентских выборов будет крайне непросто, да и договариваться об этом придется в условиях жесткого цейтнота. Раду возможно будет распустить не позднее 27 мая, поскольку с этого дня стартует шестимесячный срок перед очередными выборами и роспуск Рады в этот период прямо запрещен Конституцией. Таким образом, чтобы решить вопрос досрочных выборов у нового президента будет меньше месяца - ЦИК вряд ли сможет официально огласить и опубликовать результаты выборов ранее 27 апреля.

Единственный законный способ роспуска Рады в этих условиях - это собрать 150 депутатов, которые сложат свои мандаты, что лишит Раду кворума и создаст основания президенту выдать указ о роспуске парламента. Однако на сегодняшний день такого мощного представительства в законодательном органе у Зеленского нет. Помимо недавно созданного межфракционного объединения "За Зеленского", официально состоящего пока из одного депутата Виталия Куприя, в обойме у худрука "95 квартала" потенциально есть группа Арсена Авакова в составе фракции "Народный фронт", "еврооптимисты" и несколько внефракционных нардепов, связанных с Коломойским. До 150 мандатов вся эта тусовка явно не дотягивает. Правда, есть еще часть Оппоблока во главе с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, которые прямо требуют досрочных выборов, но их во фракции не больше двух десятков, что проблему не решает. И вот тут фишка с возвращением к пропорциональной системе может помочь Зеленскому завербовать ряд политических сил в этом заинтересованных.

В первую очередь эту идею могут поддержать фракции, у которых нет или почти нет своих мажоритарщиков, поскольку пропорциональная система для них может позволить почти вдвое нарастить присутствие в парламенте. К числу таковых относится "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Самопомич" и Радикальная партия. Что касается Оппоблока, то еще в бытность Партии регионов они стабильно отстаивали смешанную систему, поскольку располагали и своими округами, и достаточным количеством обеспеченных депутатов, способных эти округа выиграть. Правда сегодня ряд округов экс-регионалы потеряли из-за российской оккупации, а потому вполне могут пересмотреть свою позицию.

Не нужно забывать и о фракции БПП, в которой в случае поражения Порошенко во втором туре, начнутся шатания и ряд депутатов-приспособленцев могут искать покровительства у нового президента.

К тому же в руках у заинтересованных сторон будет подзабытый уже инструмент политической борьбы как "тушкование" и ряд депутатов могут соблазниться предложением поддержать новую систему, то ли за место в проходной части списка, то ли за какие другие бонусы. Например, за обещание закрыть то или иное уголовное производство, или даже не открывать потенциально возможное, ведь НАБУ, как показывают последние события, готово сотрудничать с командой Зеленского.

Помимо НАБУ свой вклад в убеждение депутатов внесут и лидеры внепарламентских политических сил. Такие как Гриценко или Игорь Смешко, которые могут обещать нынешним нардепам места в своих партиях. При этом в пакете с пропорционалкой вполне может идти уменьшение проходного барьера, что выгодно всем тем, чьи рейтинги сегодня балансируют на грани непопадания в следующий парламент. До 2012 года такой барьер составлял 3%, что некоторым образом логично, ведь при новой системе "цена" одного процента поддержки в количестве мандатов вырастает вдвое, значит справедливо и двукратное снижение барьера.

Но даже и в этом случае собрать голоса под досрочные выборы по новой системе будет очень сложно, ведь половина нынешних депутатов - мажоритарщики, большинство из которых работают у себя на округах в надежде переизбраться и в следующий парламент и для них замена системы - это прямые убытки. А времени на сбор голосов под досрочные выборы будет крайне мало.

Однако, даже если идея с досрочными выборами не пройдет, то вряд ли Зеленский и его сторонники, с Посольством США включительно, будут отказываться от пропорциональной системы с закрытыми списками. Ресурсов и людских, и финансовых на серьезный результат на мажоритарных округах у Зеленского и Коломойского на сегодняшний день нет, а брать в команду людей с округами - это риск, что, избравшись, кандидат станет "тушкой". Полноценный админресурс тоже вряд ли появиться так быстро. Пропорциональная же система, да еще и с императивным мандатом позволяет набрать армию надежных и послушных депутатов, готовых голосовать, как прикажут.

Так что, если до 27 мая Раду не распустят, до осени можно ожидать массированную информационную кампанию за возвращение к пропорциональной системе. И заниматься ею, скорее всего будут все те же "еврооптимисты" и другие соратники посольства США, которые не так давно активно агитировали за все ту же пропорциональную систему, но с открытыми списками. К слову, об этих открытых списках не вспоминают уже достаточно давно, так что диссонанс между открытыми и закрытыми списками обыватели могут и не заметить. На более долгой дистанции до очередных парламентских выборов шансов насобирать голоса под закрытые списки заметно возрастают.

Все это справедливо в случае победы Зеленского на президентских выборах, но говорить об этом пока несколько рано, все может случиться и совсем наоборот - Порошенко переизберется на второй срок. О досрочных парламентских выборах речь в таком случае вряд ли будет идти, а вот вопрос возвращения к пропорционалке по закрытым спискам будет все так же актуален.

Ориентация посольства США на Зеленского может исчезнуть только после замены посла, что быстро никогда не происходит. А после того, как генпрокурор Юрий Луценко прямо обвинил Йованович в давлении на правоохранительные органы в виде "списков неприкосновенных", рассчитывать на потепление отношений посольства США с Порошенко не приходится. Поэтому Йованович устами своих украинских политиков будет и дальше продвигать идею изменения избирательной системы. Ведь даже выигрыш выборов президента совсем не гарантирует Порошенко подконтрольный парламент будущего созыва. А если отобрать у него мажоритарщиков, то с очень большой долей вероятности "Слуга народа" Зеленского, у которого уже сегодня есть 30% голосов, может не только стать самой большой силой нового парламента, но и сформировать вокруг себя антипорошенковскую коалицию. И отказываться от такой возможности не будут ни Коломойский, ни Йованович, ни остальные противники Порошенко.
 

ПО РУБРИКАМ

19:15 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.04.19

18:01 ФГВФЛ вернул Минфину 3,25 млрд грн

17:02 Количество жалоб на страховщиков в 2018 г. сократилось на 10,3% - Нацкомфинуслуг

15:35 Евро дорожает 10 апреля после заседания ЕЦБ, рынок ждет выступления Драги и протокола заседания ФРС

15:07 Уровень доверия украинцев к банкам остается низким – НБУ

14:58 Большинство рынков акций Азии завершили торги 10 апреля снижением

14:53 Денежная масса в марте сократилась на 0,2% - НБУ

13:51 НБУ впервые опубликовал отчет по оверсайту платежных систем

13:46 Сеть биткоина обработала более 400 млн транзакций

12:24 Справочный курс гривни понижен на 6,93 коп. до 26,7417 грн

11:23 Курсы валют по карточным операциям на 10.04.19

10:39 НБУ продал 9 апреля банкам депозитные сертификаты на 23,3 млрд гривен

10:21 8 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $112,7 млн до $198,9 млн

09:45 Доллар США 10 апреля продолжает дешеветь третьи торги подряд

09:42 Цена золота коррекционно снижается 10 апреля после роста до максимума за две недели

• дальше…

19:19 США не удалось отговорить Германию от проекта «Северный поток 2», признал Помпео

18:04 Драги заявил о сохранении понижательных рисков в еврозоне, обнародует детали TLTRO позднее

16:55 Россия запрещает ввоз яблок и груш из Беларуси

16:50 Беларусь планирует увеличить тариф на транзит российской нефти на 23%

11:39 Венесуэла продаст за границу еще 8 тонн золота

10:50 Как и зачем ЕС будет оценивать безопасность инвестиций

09:36 В Сенате США предупредили Турцию о санкциях, если она получит российские С-400

08:47 FT: Продолжительная отсрочка «брексита» выгодна всем

08:33 Китайский прорыв: чего ЕС добился на саммите с КНР

08:12 ОАГ признала сторонника Гуайдо представителем Венесуэлы

08:05 Иски по МH17: Большие преграды на пути к наказанию виновных

07:56 Президента ЦАР спросили о Пригожине. Он ушел от ответа

07:49 Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом

09.04 Туск официально предложил ЕС гибкий вариант продления Brexit

09.04 Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

• дальше…

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

02.04 КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

01.04 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

29.03 Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

25.03 ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

22.03 Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%

22.03 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

22.03 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

• дальше…

18:59 Закрытые списки и досрочные выборы. Как Зеленский собирается брать Раду

17:43 Порошенко сдал анализы VADA. Зеленский не придет

15:51 10 шагов вникуда. Кого решил развеселить Зеленский своим планом

15:24 Порошенко будет ждать Зеленского на НСК «Олимпийский» для дебатов 14 апреля в 14:14

15:15 LiqPay и реклама Зеленского. При чем тут ПриватБанк

13:14 Кабмин одобрил увольнение Степанова и Гордеева с поста глав Одесской и Херсонской ОГА

07:49 Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом

09.04 Зеленский или Вакарчук: Кто поможет спастись «Самопомочи»

09.04 Повторное рукоположение? К чему может привести конфликт поколений в ПЦУ

09.04 ЗЕобъединение Куприя: Удастся ли Коломойскому собрать фракцию под Зеленского

09.04 ГБР открыло дело против НАБУ по факту организации нелегального игорного бизнеса и провокации взятки руководству полиции в Запорожье

09.04 ФБР не подтвердило и не опровергло расследование против бизнесмена

09.04 Олигарх у ворот. Получит ли Коломойский $2 млрд за ПриватБанк

09.04 Неползучее наступление. Почему освобождение Горловки - это ключ к Енакиево и Дебальцево

09.04 Связи с Коломойским. Новое расследование о Зеленском

• дальше…

18:45 Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой

17:19 Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае

13:28 В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо

12:48 Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X

10:58 Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана

08:17 Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей

09.04 Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG

09.04 Поднебесная чистка: как работают китайские уборщики киберпространства

09.04 Google обещает до 98% экономии трафика в браузере Chrome

09.04 Армия США взяла на вооружение очки дополненной реальности от Microsoft

09.04 СМИ: Facebook намерен привлечь $1 млрд для залогового обеспечения своей цифровой валюты

09.04 Kaspersky Lab обнаружил теневой рынок цифровых личностей

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

08.04 Google объявила о роспуске совета по этике ИИ

08.04 Amazon тоже хочет вывести на орбиту тысячи спутников для обеспечения доступом в Сеть огромных территорий Земли

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно