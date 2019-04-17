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Пленные моряки и синдром Харьковских соглашений
13:22 17.04.2019 |
Вчера и сегодня множество экспертов погнали новость, что после прихода Зеленского сразу будут освобождены пленные моряки. Кое-кто договорился даже до того, что освобождение Савченко - это некий аванс для будущего освобождения моряков. Абсурдность этого тезиса вообще не поддается логике, но о нем на полном серьезе говорит масса образованных людей.
Давайте разберемся с тем, насколько реалистично, что на первом же этапе правления нового президента возможен обмен пленными и вообще серьезная смена формата военных действий. Так вот, ключевой вопрос, на который все наши эксперты не хотят давать ответ: зачем Путину меняться пленными?
Логика Путина является такой же, как и четыре года назад - Украина должна сесть за стол переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» и обо всем договариваться. Точнее, должны договориться о начале создания федерального государства Украина, а потом уже будут говорить о пленных.
И также стоит отметить, что есть кардинальное различие между моряками и теми, кто находится в плену на Донбассе. До сих пор среди российских политзаключенных (тех, кто находится на территории РФ и в оккупированном Крыму) были освобождены лишь несколько человек. Первая - Надежда Савченко, которая, судя по ее действиям, стала верной соратницей Медведчука. Кроме нее свободу получили несколько лидеров Меджлиса. Последние были освобождены в рамках многосторонних переговоров, и ключевую роль здесь сыграл лидер Турции Эрдоган.
Более того, наши моряки могут быть освобождены только в обмен на отказ Украины от международных исков к РФ относительно статуса Крыма и территориальных вод Украины. Никакие другие условия для россиян не будут существенными в этом вопросе. Отказ же от этих исков по существу приведет к резкому ослаблению государства в международных судах относительно оккупации Крыма.
И здесь мы подходим к важнейшему вопросу. Действительно, у многих может быть желание на волне пиара предложить простые решения, которые действительно могут привести к быстрым и красивым решениям.
Но я всем хотел бы напомнить историю далекого 2010 года, когда были приняты так называемые Харьковские соглашения, которые позволили продлить пребывание Черноморского флота в Севастополе. Тогда же масса руководителей МИД с радостными улыбками говорили мне, что это большая победа Украины. Их логика была до безумия примитивной и сводились к одному: «Мы дали Путину то, что он хочет, а он нас поддержит». К чему это привело в 2014 году, все уже знают.
Сейчас россияне действуют по той же логике и говорят о том, что надо немножко откатиться назад, и все у нас будет спокойно и радостно. О том, что через несколько месяцев такие простые решения приведут к ухудшению ситуации, можно и не говорить.
К сожалению, популизм в котором мы живем много лет, приводит к примитивизму. А примитивизм, в свою очередь, приводит либо к агрессии, либо к желанию сдаться. И эта растяжка является взрывоопасной для всех нас.
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