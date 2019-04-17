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Украина подала в международный трибунал иск против РФ о пленных моряках
13:04 17.04.2019 |
Во вторник Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.
Об этом сообщает "Европейская правда", располагающая данными об иске.
О подаче иска первым сообщил президент Петр Порошенко. По его словам, цель иска - "немедленное освобождение трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей, незаконно захваченных Российской Федерацией 25 ноября 2018 года".
Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН, рассказали в МИД. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, курирующая в МИД международно-правовое направление, считает, что первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.
"В соответствии с практикой Трибунала, в пределах двух недель состоятся слушания и в течение еще двух недель после того выносится решение", - пояснила Зеркаль в комментарии журналистам в Киеве.
Формально речь идет о двух процессах. В большем иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ финансовой компенсации за арест военных кораблей. А еще до начала арбитражного разбирательства Украина будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах. Такая возможность предусмотрена упомянутой конвенцией ООН.
"Мы рассчитываем на принятие решения трибунала о немедленном освобождении и возвращении в Украину наших моряков и кораблей", - заявила она "Европейской правде".
По данным ЕвроПравды, данный иск Украины против РФ основывается на принципе иммунитета военных кораблей и их экипажа во время, когда между государствами официально нет вооруженного конфликта.
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