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В РФ заявили, что Украина не имела права жаловаться в морской трибунал ООН
13:11 17.04.2019 |
В России заявили, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела о захвате украинских моряков в Керченском проливе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров", - говорится в сообщении МИД.
В российском министерстве также заявили, что "процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь".
"Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в Трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности", - отметили в МИД РФ.
Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.
Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.
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