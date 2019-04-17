В РФ заявили, что Украина не имела права жаловаться в морской трибунал ООН

В России заявили, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела о захвате украинских моряков в Керченском проливе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров", - говорится в сообщении МИД.

В российском министерстве также заявили, что "процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь".

"Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в Трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности", - отметили в МИД РФ.

Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.

Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.