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АНАЛИТИКА

Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Зеленский

09:58 26.03.2019 |

Политика

 Руслан Рудомський / Depo.ua

31 марта состоится первый тур выборов президента Украины. На выход во второй тур претендуют сразу несколько политиков, и каждый из них имеет собственное видение как развития страны в целом, так и развития ее Вооруженных сил.

Depo.ua представляет серию материалов с целью ознакомления читателей с последствиями для украинской армии выбора того или иного кандидата.

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На очереди главная неожиданность нынешних выборов - Владимир Зеленский.

Что обещает

В своей предвыборной программе Владимир Зеленский уделил безопасности и обороне целый раздел, который так и называется: "Безопасность человека. Безопасность страны", в котором, правда, только три абзаца, в той или иной степени посвященные украинской армии:

"Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении закончить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить причиненные убытки. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров.

Профессиональная армия должна стать школой лидерства и свободы. Армия должна быть престижной службой, где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики. Бюджет на армию должен перестать быть "кормушкой" для "кабинетных генералов", а должен обеспечить достойные условия службы и развитие солдата.

Движение Украины в НАТО и другие объединения в сфере безопасности - залог нашей безопасности, в которую я верю и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум. Моя задача сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне НАТОвских стандартов".

Реально ли это выполнить?

Конечно, мир для Украины завоевать реально, вопрос лишь в цене. Но здесь должно настораживать другое: у Зеленского в программе говорится о завоевании мира и завершении войны, но нет ни слова о победе Украины над врагом. Согласитесь, это не совсем одно и то же.

Абзац про профессиональную армию и то, какой она должна стать и как финансироваться, говорит прежде всего о том, что Зеленский понятия зеленого не имеет, что такое армия и каким образом происходит ее финансирование. Но, конечно, престижность службы в армии надо поднимать, и это вполне реально сделать.

Стремление двигать Украину в НАТО похвально - из топ-претендентов на выход во второй тур только у Зеленского и Порошенко есть такое предвыборное обещание. И хоть вступить в НАТО в течение следующих пяти лет вряд ли удастся, сделать необходимый задел для этого вступления вполне реально.

Вместе с тем настораживает фраза о "других объединениях в сфере безопасности". Это уже попахивает "многовекторностью" имени Леонида Кучмы, когда, с одной стороны, декларировалась евроатлантическая интеграция, а с другой - делались реальные шаги в противоположную сторону.

Что касается поднятия зарплаты военнослужащих до стандартов НАТО, то это вполне реально. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдет и хватит ли для этого пяти лет президентского срока? Ведь для такого шага должны быть соответствующие экономические предпосылки.

Что делал в этом направлении раньше

Собственно, ничего не делал. Но в случае Зеленского это нормально, потому что он в политике является человеком новым и просто не успел ничего сделать. А если верить бывшему военкому Кривого Рога Сергею Мацейко, то Зеленский вообще не служил в армии, и военкомат на это смотрел сквозь пальцы, потому что на военкома "сверху нажали".

Не служил он и во время проведения Антитеррористической операции, хоть в 2014 году и получил повестку по мобилизации, но проигнорировал ее.

Вместе с тем уже в статусе кандидата в президенты Украины Зеленский заявил, что пытался договориться с тогда еще первым заместителем командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины полковником Сергеем Кривоносом о поддержке после второго тура выборов президента, но тот снялся в пользу Петра Порошенко.

Но затмило все заявление Зеленского о том, что в случае своей победы на выборах он собирается договориться с Россией и ввести миротворцев на линию разграничения на Донбассе. То есть, не на границу между Украиной и Россией, как предлагает Порошенко и поддерживает Запад, а на админграницу между Украиной и "Л-ДНР", как того требует Путин. Честно говоря, такие заявления от потенциального главнокомандующего настораживают.


Как известно, линия разграничения - это демаркационная линия на территории Донецкой и Луганской областей, фактически буферные зоны между подконтрольными Украине населенными пунктами и территориями, в которых органы государственной власти Украины не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, то есть с территориями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Чего ожидать в случае избрания президентом

Учитывая, что Зеленский не стесняется говорить то, что хочет слышать народ, в случае его избрания президентом можно ожидать громких деклараций об интеграции в НАТО и поднятии престижа военной службы. Но последуют ли за этими декларациями реальные шаги - вопрос открытый.

Кроме этого, исходя из его предвыборных заявлений, можно сделать вывод, что бороться за мир и завершать войну он будет на условиях Путина. По крайней мере, будет стараться. К счастью, введение миротворцев требует ратификации украинского парламента, а Верховная Рада никогда не проголосует за гибридную российскую авантюру. По крайней мере, хочется в это верить.
 

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