Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Порошенко

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Порошенко

15:45 06.03.2019 |

Политика

 Руслан Рудомський / Depo.ua

31 марта состоится первый тур выборов президента Украины. На выход во второй тур претендуют сразу несколько политиков, и каждый из них имеет собственное видение как на развитие страны в целом, так и на развитие ее Вооруженных сил.

Depo.ua начинает серию материалов с целью ознакомления читателей с последствиями для украинской армии выбора того или иного кандидата. И начинаем мы с действующего президента Украины - Петра Порошенко.

Что обещает

В своей предвыборной программе Петр Порошенко один из ключевых акцентов делает на вступлении Украины в НАТО. Об этом идется уже во втором предложении программы: "Наша миссия - вступление в Евросоюз и НАТО. Только полноправное членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе окончательно и бесповоротно гарантирует нашу украинскую государственную независимость, нашу украинскую национальную безопасность".

В частности, Порошенко обещает в 2023 году получить и начать выполнять План действий относительно членства в НАТО.

Также Порошенко обещает продолжать укрепление Вооруженных сил Украины, модернизировать армию и поднять уровень социального обеспечения военнослужащих и их семей.

"Мы возродили армию, которая остановила российского агрессора и сдерживает его. Укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники останется нашим безусловным приоритетом. Это среди прочего дает толчок нашей науке и промышленности. Мы завершим создание плотной системы противоракетной и противовоздушной обороны. На времени - коренная модернизация украинского флота и Воздушных сил. Мы поднимем уровень социального обеспечения наших военнослужащих, расширим поддержку семей участников боевых действий", - указано в официальной предвыборной программе.

Реально ли это выполнить

Собственно, в сфере безопасности и обороны Петр Порошенко не обещает ничего экстраординарного, "космического" или популистского. Все находится в сфере полномочий и компетенций президента. Более того - почти все из обещанного он уже начал с тем или иным успехом воплощать в предыдущей пятилетке.

Что делал в этом направлении раньше

По сути, вся предыдущая пятилетка президента Порошенко в той или иной степени прошла под знаком интеграции Украины в Североатлантический альянс.

"Ни одно государство, которое не в НАТО, не имеет таких тесных отношений с Альянсом, как Украина сейчас", - говорится в предвыборной программе действующего президента. Конечно, Петр Алексеевич в присущем ему стиле украшает ситуацию, ведь как минимум у Грузии с НАТО не менее тесные отношения.

Вместе с тем, в целом он не очень далек от истины, и, что самое главное, в этом действительно немалая роль именно его как президента и человека, который определял внешнюю политику государства в течение последних пяти лет. Ведь все помнят, что в период президентства Януковича страна не то что не двигалась в сторону НАТО, она двигалась в противоположном направлении, тогда как по состоянию на конец 2018 года уже более 60% структур Генерального штаба Вооруженных сил Украины приведено к структуре штабов Альянса. В частности, по стандартам НАТО уже подготовлено 10 батальонов, 25 рот и более 1400 национальных инструкторов.

Также с подачи Порошенко курс Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО был закреплен в Конституции Украины.

То же самое можно сказать и о социальном обеспечении военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Донбассе. Если в 2014 году минимальное денежное содержание солдата-контрактника составляло лишь 600 гривен, то в 2019-м - уже свыше 10 тысяч гривен.

Напомним, что с 2016 года 100% украинской армии являются контрактными, и сейчас она насчитывает 120 тысяч человек, плюс резерв военнообязанных первой очереди, который составляет почти 130 тысяч человек.

Что касается развития Вооруженных сил, то здесь также кое-что уже сделано, но большинство проектов находятся в процессе реформирования.

Прежде всего надо вспомнить реформу системы питания ВСУ, которая началась еще в сентябре 2015 года по инициативе команды Дианы Петрени из "Волонтерского десанта" в Минобороны, и которую впоследствии, после скандала, связанного с попытками саботажа реформы чиновниками среднего звена МО, взял на личный контроль президент Порошенко.

По планам Минобороны, полный переход ВСУ на новую систему питания ожидается до 2020 года, что совпадает по времени с запланированным завершением перехода украинской армии на стандарты НАТО.

Что касается перевооружения украинской армии новым или модернизированным оружием и техникой, то оно действительно имело и имеет место, хоть и не с той скоростью и не в тех объемах, как многим бы хотелось.

В частности, на поток поставлена модернизация бронетехники, которая досталась в наследство от СССР (танки, БТР, БМП и др), а также разработано и запущено в серийное производство ряда отечественных новинок, таких как ПТУР "Корсар" и "Стугна", РСЗО "Верба" и другие. Вот-вот ожидается начало серийного производства стратегических ракетных комплексов "Ольха", "Гром-2" и "Сапсан".

Также стоит отметить налаживание производства боеприпасов, которое было потеряно Украиной после российской оккупации Луганска. В частности, в 2018 году в Шостке было начато серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматических гранатометов, которые соответствуют стандартам НАТО, а в Виннице начала действовать линия полного цикла производства патронов для пистолетов.

Также положено начало формированию украинского "москитного флота" - первые отечественные бронекатера "Гюрза-М" и "Кентавр" уже спущены на воду и приняты на вооружение (а некоторые из них даже успели попасть в плен, но сейчас не об этом).

К сожалению, в других сферах ВСУ не все так радостно. "Реформа сержантов" застряла на полпути, "реформа военкоматов" стартовала с почти годовым опозданием. Да и переоснащение ВСУ новыми видами вооружения хоть и проходит, но не так быстро, как хотелось бы - современные отечественные танки БМ "Оплот" и ракетные катера "Лань" поступят на вооружение украинской армии в лучшем случае на год позже, чем было обещано, как и ракетный комплекс "Нептун". А вопрос обновления парка боевой авиации пока даже не стоит на повестке дня, о чем мы неоднократно писали в серии материалов "Новый истребитель для Украины".

Чего ожидать в случае избрания президентом

Скорее всего, Петр Порошенко, как и обещает, продолжит двигаться в заданном им же стратегическом направлении. По крайней мере, пока не видно причин, которые могут ему помешать.

На пути к НАТО Украине сейчас, даже несмотря на сопротивление Венгрии, горит зеленый свет. Но это если говорить с точки зрения сотрудничества. И горит оно в основном благодаря позиции США. Поэтому отношения с соседями придется улучшать для успешной реализации цели вступления в Альянс. От нового президента требуется только одно - не упустить этот исторический шанс. А Порошенко на примере того же томоса достаточно четко дал понять, что для него немало означает возможность вписать свое имя в историю.

Также можно предположить, что в случае переизбрания Порошенко президентом в течение следующих пяти лет будет завершен ряд проектов и реформ оборонного сектора, о которых было упомянуто в предыдущем разделе. Это и реформа питания, и "москитный флот", и оружие и техника. Единственное, что вряд ли удастся завершить за следующие пять лет, это модернизация Воздушных сил. Потому что это и дорого, и долго, и по состоянию на сегодня даже не началось.

Кроме этого, можно предположить, что при президентстве Порошенко продолжится либерализация закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, что параллельно ослабит влияние на эти процессы государственного монополиста ГК "Укроборонпром".

Здесь стоит заметить, что этот процесс начался еще до коррупционного скандала, который разгорелся после сюжетов программы "Наши деньги", и начался именно с подачи Банковой. В частности, 17 января 2019 года Верховная Рада приняла законопроект № 9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", который дает право Министерству обороны закупать вооружение без посредников. Автором этого законоппроекту является народный депутат от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

Итак, в случае повторного избрания президентом Украины Петра Порошенко ситуация в секторе обороны и безопасности существенные изменения претерпеть не должна - по всем признакам, должно продолжиться движение в ранее определенных направлениях. А вот хорошо это или плохо и насколько соответствует ожиданиям украинцев и возможностям Украины, пусть каждый решает сам.
 

ПО РУБРИКАМ

12:41 Евро 6 марта торгуется к доллару у минимума за 2 недели в ожидании заседания ЕЦБ

12:37 Биржи АТР закрылись 6 марта в основном ростом на оптимизме из Китая

12:23 4 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $37,8 млн до $213,6 млн

12:23 Справочный курс гривни вырос на 28,29 коп. до 26,4884 грн

11:24 Курсы валют по карточным операциям на 06.03.19

11:00 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.03.19

10:57 Остатки средств на корсчетах банков 06.03.19

10:46 НБУ продал 5 марта банкам депозитные сертификаты на 17,4 млрд гривен

08:43 Цена золота растет 6 марта на возвращении безрисковых настроений

07:57 Доллар дорожает к мировым валютам 6 марта на статданных из США

07:45 Промышленные индексы США снижались 5 марта из-за отсутствия прогресса по переговорам с Китаем

05.03 Инвесторы 5 марта конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций Минфина

05.03 Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 20,3% благодаря бумагам в гривне

05.03 Индекс ПФТС 5 марта ускорил рост

05.03 Raiffeisen Bank обвинили в отмывании денег. Акции банка обвалились

• дальше…

14:30 На АЗС в Киеве 6 марта подорожал автомобильный газ

14:06 Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко заявляет о возможном конфликте интересов у руководителя газового бизнеса компании Фаворова

13:47 ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019г с 3,5% до 3,3%

12:51 Кабмин объявил конкурс на должность предправления «Нафтогаза»

12:44 Нефть дешевеет 6 марта на росте запасов и добычи в США

12:35 Кабмин утвердил положения о Государственных налоговой и таможенной службах

12:29 Кабмин отменил обязательное ведение книги жалоб и упростил оформление долгосрочных виз для иностранцев

09:24 Фредрик Райнфельдт: Украина – одна из двух стран мира, которые опубликовали список конечных бенефициаров бизнеса

08:43 Цена золота растет 6 марта на возвращении безрисковых настроений

08:26 Эксперты не прогнозируют недовольства МВФ из-за возможного снижения тарифов на тепло

• дальше…

15:31 Швейцария представила самую крупную в Европе банкноту

08:59 Аналитики: КНДР восстанавливает испытательный полигон

05.03 В ЕС создали механизм мониторинга инвестиций для борьбы с отмыванием денег

05.03 Китай обвиняет двоих граждан Канады в краже государственной тайны

05.03 Лукашенко готов строить с Россией союзное государство только на равных

05.03 HSBC: возобновление быстрого роста экономики Китая важнее торгового перемирия с США

05.03 Численность занятого населения в Китае впервые падает

05.03 Китай снизил прогноз роста ВВП в 2019 г. до 6-6,5% против 6,6% в 2018 г

05.03 ЕС удешевит проведение трансграничных платежей в евро

05.03 Турция рассчитывает на ЗСТ с Украиной в ближайшее время

05.03 Газовую директиву ЕС хотят ввести до запуска Северного потока-2

05.03 Мадрид и Лондон подписали договор против вывода налогов через Гибралтар

05.03 Макрон предложил создать европейское агентство по защите демократии

05.03 «Виолончелиста Путина» обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм

05.03 В США конгрессмены требуют доступ к деталям переговоров Трампа и Путина

• дальше…

09:35 Киев будут передавать права на эксплуатацию парковок только через ProZorro

04.03 Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

04.03 Минобразования Украины запускает е-документооборот

04.03 Украина в ночь перед выборами перейдет на «летнее время»

28.02 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

28.02 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

28.02 Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр

26.02 Стоимость аренды в Киеве пошла на снижение

26.02 В Украине на крышах невысоких зданий появится детские площадки

26.02 Укравтодор выделил три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины

25.02 В ближайшее время на улицы Киева выйдут новые парковочные инспекторы

22.02 Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

22.02 В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine

22.02 У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

21.02 Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия

• дальше…

15:21 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе в Антикоррупционный суд

14:19 Дело АЗС «Привата»: «Укрнафта» обвинила НАБУ в ущербе на 3,3 миллиарда

13:42 Треугольник черного пиара. Порошенко и оборонка, Тимошенко и ростехнологи, Зеленский и «Приват»

12:11 Холодницкий назвал призыв посла США Йованович к его увольнению недопустимым вмешательством в дела другого государства - СМИ

05.03 Вторая лига джентльменов. Зачем Гриценко заигрывает с националистами

05.03 Украина Зеленского. Государство-смартфон и нестреляющая армия

05.03 Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ

04.03 Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»

04.03 Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением

04.03 НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор

04.03 Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского

04.03 Финиш коллаборанта. Что будет в «ЛНР» после замены чекиста Пасечника

04.03 Террористическая тактика. Решаться ли оккупанты на «предвыборное наступление» на Донбассе

01.03 Стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн - замглавы СБУ

01.03 В погоне за синергией. Когда Гриценко возглавит «Самопомич»

• дальше…

12:00 Представлен смартфон Meizu Note 9: 48-Мп камера, экран Full HD+ и ёмкая батарея

08:51 AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля

05.03 Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer

05.03 Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони

05.03 Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером

05.03 Камера-перископ и безрамочный экран Full HD+: дебют смартфона OPPO F11 Pro

05.03 Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве

05.03 Электрический Audi Q4 e-tron: серийный к 2020 году

05.03 Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки

05.03 Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте

04.03 Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу

04.03 Samsung предоставила образцы складных дисплеев компаниям Apple и Google

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

04.03 Космический корабль «Драгон» компании Space X успешно состыковался с МКС

01.03 Обновленный Mercedes-Benz GLC: новая гамма двигателей и продвинутые электронные помощники

• дальше…

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно