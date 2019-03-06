Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Порошенко

Руслан Рудомський / Depo.ua

31 марта состоится первый тур выборов президента Украины. На выход во второй тур претендуют сразу несколько политиков, и каждый из них имеет собственное видение как на развитие страны в целом, так и на развитие ее Вооруженных сил.

Depo.ua начинает серию материалов с целью ознакомления читателей с последствиями для украинской армии выбора того или иного кандидата. И начинаем мы с действующего президента Украины - Петра Порошенко.

Что обещает

В своей предвыборной программе Петр Порошенко один из ключевых акцентов делает на вступлении Украины в НАТО. Об этом идется уже во втором предложении программы: "Наша миссия - вступление в Евросоюз и НАТО. Только полноправное членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе окончательно и бесповоротно гарантирует нашу украинскую государственную независимость, нашу украинскую национальную безопасность".

В частности, Порошенко обещает в 2023 году получить и начать выполнять План действий относительно членства в НАТО.

Также Порошенко обещает продолжать укрепление Вооруженных сил Украины, модернизировать армию и поднять уровень социального обеспечения военнослужащих и их семей.

"Мы возродили армию, которая остановила российского агрессора и сдерживает его. Укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники останется нашим безусловным приоритетом. Это среди прочего дает толчок нашей науке и промышленности. Мы завершим создание плотной системы противоракетной и противовоздушной обороны. На времени - коренная модернизация украинского флота и Воздушных сил. Мы поднимем уровень социального обеспечения наших военнослужащих, расширим поддержку семей участников боевых действий", - указано в официальной предвыборной программе.

Реально ли это выполнить

Собственно, в сфере безопасности и обороны Петр Порошенко не обещает ничего экстраординарного, "космического" или популистского. Все находится в сфере полномочий и компетенций президента. Более того - почти все из обещанного он уже начал с тем или иным успехом воплощать в предыдущей пятилетке.

Что делал в этом направлении раньше

По сути, вся предыдущая пятилетка президента Порошенко в той или иной степени прошла под знаком интеграции Украины в Североатлантический альянс.

"Ни одно государство, которое не в НАТО, не имеет таких тесных отношений с Альянсом, как Украина сейчас", - говорится в предвыборной программе действующего президента. Конечно, Петр Алексеевич в присущем ему стиле украшает ситуацию, ведь как минимум у Грузии с НАТО не менее тесные отношения.

Вместе с тем, в целом он не очень далек от истины, и, что самое главное, в этом действительно немалая роль именно его как президента и человека, который определял внешнюю политику государства в течение последних пяти лет. Ведь все помнят, что в период президентства Януковича страна не то что не двигалась в сторону НАТО, она двигалась в противоположном направлении, тогда как по состоянию на конец 2018 года уже более 60% структур Генерального штаба Вооруженных сил Украины приведено к структуре штабов Альянса. В частности, по стандартам НАТО уже подготовлено 10 батальонов, 25 рот и более 1400 национальных инструкторов.

Также с подачи Порошенко курс Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО был закреплен в Конституции Украины.

То же самое можно сказать и о социальном обеспечении военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Донбассе. Если в 2014 году минимальное денежное содержание солдата-контрактника составляло лишь 600 гривен, то в 2019-м - уже свыше 10 тысяч гривен.

Напомним, что с 2016 года 100% украинской армии являются контрактными, и сейчас она насчитывает 120 тысяч человек, плюс резерв военнообязанных первой очереди, который составляет почти 130 тысяч человек.

Что касается развития Вооруженных сил, то здесь также кое-что уже сделано, но большинство проектов находятся в процессе реформирования.

Прежде всего надо вспомнить реформу системы питания ВСУ, которая началась еще в сентябре 2015 года по инициативе команды Дианы Петрени из "Волонтерского десанта" в Минобороны, и которую впоследствии, после скандала, связанного с попытками саботажа реформы чиновниками среднего звена МО, взял на личный контроль президент Порошенко.

По планам Минобороны, полный переход ВСУ на новую систему питания ожидается до 2020 года, что совпадает по времени с запланированным завершением перехода украинской армии на стандарты НАТО.

Что касается перевооружения украинской армии новым или модернизированным оружием и техникой, то оно действительно имело и имеет место, хоть и не с той скоростью и не в тех объемах, как многим бы хотелось.

В частности, на поток поставлена модернизация бронетехники, которая досталась в наследство от СССР (танки, БТР, БМП и др), а также разработано и запущено в серийное производство ряда отечественных новинок, таких как ПТУР "Корсар" и "Стугна", РСЗО "Верба" и другие. Вот-вот ожидается начало серийного производства стратегических ракетных комплексов "Ольха", "Гром-2" и "Сапсан".

Также стоит отметить налаживание производства боеприпасов, которое было потеряно Украиной после российской оккупации Луганска. В частности, в 2018 году в Шостке было начато серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматических гранатометов, которые соответствуют стандартам НАТО, а в Виннице начала действовать линия полного цикла производства патронов для пистолетов.

Также положено начало формированию украинского "москитного флота" - первые отечественные бронекатера "Гюрза-М" и "Кентавр" уже спущены на воду и приняты на вооружение (а некоторые из них даже успели попасть в плен, но сейчас не об этом).

К сожалению, в других сферах ВСУ не все так радостно. "Реформа сержантов" застряла на полпути, "реформа военкоматов" стартовала с почти годовым опозданием. Да и переоснащение ВСУ новыми видами вооружения хоть и проходит, но не так быстро, как хотелось бы - современные отечественные танки БМ "Оплот" и ракетные катера "Лань" поступят на вооружение украинской армии в лучшем случае на год позже, чем было обещано, как и ракетный комплекс "Нептун". А вопрос обновления парка боевой авиации пока даже не стоит на повестке дня, о чем мы неоднократно писали в серии материалов "Новый истребитель для Украины".

Чего ожидать в случае избрания президентом

Скорее всего, Петр Порошенко, как и обещает, продолжит двигаться в заданном им же стратегическом направлении. По крайней мере, пока не видно причин, которые могут ему помешать.

На пути к НАТО Украине сейчас, даже несмотря на сопротивление Венгрии, горит зеленый свет. Но это если говорить с точки зрения сотрудничества. И горит оно в основном благодаря позиции США. Поэтому отношения с соседями придется улучшать для успешной реализации цели вступления в Альянс. От нового президента требуется только одно - не упустить этот исторический шанс. А Порошенко на примере того же томоса достаточно четко дал понять, что для него немало означает возможность вписать свое имя в историю.

Также можно предположить, что в случае переизбрания Порошенко президентом в течение следующих пяти лет будет завершен ряд проектов и реформ оборонного сектора, о которых было упомянуто в предыдущем разделе. Это и реформа питания, и "москитный флот", и оружие и техника. Единственное, что вряд ли удастся завершить за следующие пять лет, это модернизация Воздушных сил. Потому что это и дорого, и долго, и по состоянию на сегодня даже не началось.

Кроме этого, можно предположить, что при президентстве Порошенко продолжится либерализация закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, что параллельно ослабит влияние на эти процессы государственного монополиста ГК "Укроборонпром".

Здесь стоит заметить, что этот процесс начался еще до коррупционного скандала, который разгорелся после сюжетов программы "Наши деньги", и начался именно с подачи Банковой. В частности, 17 января 2019 года Верховная Рада приняла законопроект № 9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", который дает право Министерству обороны закупать вооружение без посредников. Автором этого законоппроекту является народный депутат от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

Итак, в случае повторного избрания президентом Украины Петра Порошенко ситуация в секторе обороны и безопасности существенные изменения претерпеть не должна - по всем признакам, должно продолжиться движение в ранее определенных направлениях. А вот хорошо это или плохо и насколько соответствует ожиданиям украинцев и возможностям Украины, пусть каждый решает сам.