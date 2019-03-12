Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Тимошенко

Руслан Рудомський / Depo.ua

31 марта состоится первый тур выборов президента Украины. На выход во второй тур претендуют сразу несколько политиков, и каждый из них имеет собственное видение как развития страны в целом, так и развития ее Вооруженных сил.

Depo.ua продолжает серию материалов с целью ознакомления читателей с последствиями для украинской армии выбора того или иного кандидата.

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На очереди "вечный кандидат" - Юлия Тимошенко.

Что обещает

В своей предвыборной программе Юлия Тимошенко сходу декларирует, что "Новый курс Украины - это реалистичный и сильный путь возвращения мира и оккупированных территорий", и что "Новая стратегия мира и безопасности" является одним из пяти направлений изменений этого национального плана.

В свою очередь, "Новая стратегия мира и безопасности" у Тимошенко делится на свои пять направлений, в которых присутствуют возвращение к Будапештскому меморандуму, модернизация ВСУ по стандартам НАТО, переподписание с военнослужащими новых контрактов, реинтеграция и деокупация Крыма и Донбасса, а также привлечение России к юридической ответственности с целью взыскания компенсации. При этом об интеграции и возможном вступлении в НАТО в программе Тимошенко нет ни слова:

"Сильная дипломатия . Задача украинской армии на современном этапе - сдерживать агрессора и наращивать силы. Задача украинской дипломатии во главе с президентом - идти в наступление и добиваться коллективных мер по принуждению агрессора к миру и возвращению Крыма и Донбасса. Мы добьемся организации настоящего переговорного процесса и восстановления мира в соответствии с Будапештским меморандумом. Мы вернем военно-дипломатическим путем мир и оккупированные территории Крыма и Донбасса.

Сильная армия . Дипломатическим путем можно достичь лишь тех целей, для достижения которых достаточно военных возможностей. Именно поэтому одной из основ нашей стратегии мира и безопасности является укрепление украинской армии. Мы проведем полную модернизацию Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО и нарастим нашу военную мощь до уровня, который гарантирует безопасность стране и каждой семье.

Надежное обеспечение воина . Сразу после президентских выборов будет введен новый контракт на службу в Вооруженных силах Украины, который разрабатывался на основе предложений тысяч военнослужащих и который обеспечит европейский уровень условий службы для солдат и офицеров. Важной частью нового контракта будет утвержденный законом мотивационный пакет, включающий в себя гарантированное обеспечение жильем, бесплатное медицинское обслуживание, достойное пенсионное страхование и другие важные вопросы, а также дополнительные льготы для участников боевых действий и членов их семей.

Реинтеграция и восстановление освобожденных от оккупации территорий . Деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий Украины - не последовательные этапы, а параллельные взаимосвязанные процессы, которыми необходимо заниматься уже сегодня. Нашей командой разработана украинская программа реинтеграции Крыма и Донбасса, которая является альтернативой сегодняшний "минской формуле". Главная задача этой программы - разрушить стену страха, непонимания и ненависти, которая искусственно сводится между Украиной и оккупированными территориями. Главная задача этой программы - вывести миллионы людей из состояния стресса.

Взыскание компенсации с России . Мы проведем тщательную инвентаризацию нанесенного Россией ущерба. Мы готовы приложить исчерпывающие усилия для привлечения Российской Федерации как государства-агрессора к юридической ответственности. Цель таких усилий - получение компенсации за ущерб, нанесенный украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству. Мы будем защищать в судебных инстанциях права государства и граждан, которые были нарушены государством-агрессором - Российской Федерацией".

Реально ли это выполнить?

Интересный вопрос. Давайте попробуем найти ответ на него вместе по пунктам.

Насколько реальным является восстановление мира согласно Будапештскому меморандуму, так называемому формату «Будапешт+»? Согласитесь: наивно думать, что до сих пор это не произошло исключительно из-за нежелания Украины или ее западных партнеров. Будапештский меморандум был нарушен в одностороннем порядке Российской Федерацией, которая по состоянию на сегодня отнюдь не ищет мира на Донбассе и не собирается возвращать Крым.

Насколько реально провести полную модернизацию Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО? Абсолютно реально. Вопрос только в политической воли, времени и ресурсах.

Насколько реально сразу после президентских выборов ввести новый контракт для военнослужащих ВСУ, который, среди прочего, будет включать гарантированное обеспечение контрактника жильем? По состоянию на сегодня в составе Вооруженных сил Украины служат около 250 тысяч контрактников. Вот и думайте, насколько реально обеспечить всех их жильем сразу после президентских выборов.

Насколько реально будет реализовать программу реинтеграции Крыма и Донбасса, которая является альтернативой сегодняшний "минской формуле"? Опять же, в принципе реально, вопрос только во временных сроках и условиях (если хотите - цене), на которых эта реинтеграция и деокупация состоятся.

Насколько реальным будет получение от России компенсации за ущерб, нанесенный украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству? Как показывает пример украинской победы в Стокгольмском арбитраже, очень даже реально. Главное - иметь политическую волю.

Что делала в этом направлении раньше

Учитывая то, что Юлия Тимошенко при власти была только на должностях премьер-министра (дважды, в 2005 и 2007-2009-х годах) и депутата Верховной Рады (последний раз - в 2014-2019-х годах), то и ее предыдущую деятельность в указанных направлениях следует расценивать через призму компетенций именно должностей премьер-министра и народного депутата.

Сейчас Тимошенко декларирует неистовую борьбу с Россией на всех фронтах. Честно говоря, это выглядит довольно забавно на фоне деятельности Юлии Владимировны во время пребывания при власти.

В частности, в конце 2007 года, после второго избрания Тимошенко на пост премьер-министра, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко инициировал письма к НАТО с просьбой о предоставлении Украине "Плана действий относительно членства" (ПДЧ). Договоренность, что Тимошенко подпишет такое письмо, была достигнута еще на этапе формирования коалиции, и в коалиционном соглашении записали соответствующий пункт. Но когда пришло время оформить послание к НАТО, Тимошенко дала задний ход.

Дальше - больше. Во время визита в Брюссель в январе 2008 года Тимошенко сразу же отказалась принимать участие в заседании Комиссии Украина - НАТО. А во время саммита в Бухаресте в том же году она вообще сорвала план действий относительно членства Украины в НАТО, нарушив директивы главы государства и заявив, что она - "за углубление сотрудничества в рамках диалога" вместо того, чтобы озвучить прописанную в директиве позицию "Украина стремится получить ПДЧ". А уже 6-7 февраля 2009 года Тимошенко приняла участие в Мюнхенской конференции по вопросам международной безопасности, где прямо назвала причину, почему Украина не будет членом НАТО: потому что этого не хочет Москва.

"В мире есть страны, в том числе в том регионе, который я представляю, которые либо не могут, либо не хотят - и это тоже нормально - вступать в НАТО. Все мы эти страны знаем поименно. Очевидный пример - Украина. Украина 14 лет пытается вступить в НАТО, четко декларируя свои намерения, совершенно открыто подходя к вопросу сотрудничества с НАТО. Но есть объективные вещи, которые за 14 лет не дали сделать этот шаг. Во-первых, это ситуация внутри самой страны, где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, часть - нет. Но есть вопросы и более высокого уровня. Это как воспримет Россия и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО", - заявила Тимошенко на 45-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 7 февраля 2009 года.

Правда, уже в 2017 году Юлия Тимошенко в эфире "112-го канала" заявила, что если бы Украина была членом НАТО, то сегодня в стране не было бы войны. Сказала и... ни словом не обмолвилась об интеграции в НАТО в своей предвыборной программе 2019 года.

Также можно вспомнить, что в государственном бюджете на 2005 год, который на ходу перекраивало первое правительство Тимошенко, на оборону и безопасность было выделено только 5,9 млрд грн (1,7% от ВВП). В бюджетах на 2008-й и 2009-й годы, которые уже формировало второе правительство Тимошенко, на армию было выделено 9,9 и 11,7 млрд грн (1% от ВВП). То есть, как видно, когда Юлия Владимировна была у власти, то она не очень спешила развивать Вооруженные силы Украины и заботиться о военнослужащих.

Что касается сдерживания агрессора, то здесь показательным является поведение Тимошенко в начале российской агрессии против Украины, когда она во время заседания СНБО весной 2014 года призвала не вводить военное положение и не предпринимать активных военных действий в защиту Крыма.

"Ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш", - настаивала тогда Тимошенко, согласно стенограмме заседания СНБО.

Ну и буквально на поверхности лежит последовательность голосований Юлии Тимошенко лично и ее фракций в Верховной Раде за антироссийские законы. В частности, в 2008 году фракция БЮТ не голосовала за Постановление об осуждении российской агрессии против Грузии. Во время нынешней каденции уже сама Тимошенко по разным причинам не голосовала за целый ряд антипутинских законов и постановлений: 18 января 2018 года за Закон о деоккупации Донбасса и признании России агрессором и оккупантом Тимошенко не голосовала; 12 июля 2018 года, голосование по сбитому самолету МН 17 -Тимошенко отсутствовала; 6 декабря 2018 года, прекращение Договора о дружбе с Россией - Тимошенко снова отсутствовала.

Эти голосования являются достаточно показательными в контексте потенциального выполнения предвыборного обещания - в международных судах добиться от России компенсации за ущерб, нанесенный украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству. Согласитесь: немного нелогично звучит такое обещание от человека, который до сих пор не находил в себе политической воли голосовать за антироссийские законы.

Чего ожидать в случае избрания президентом

Проанализировав предвыборную программу Юлии Тимошенко, а также ее предыдущую деятельность в соответствующих направлениях, можно сделать прогноз, что она не будет так открыто выступать за дружбу с Россией, как это делал Янукович, но и не будет так настойчиво стучать в двери НАТО, как это делает Порошенко.

Учитывая последние голосования Юлии Владимировны в Верховной Раде по антипутинским законам, она предстает все тем же скользким политиком образца себя 2008-2009-х годов, который, с одной стороны, декларирует прозападный вектор развития, а с другой - использует любую зацепку саботировать это самое прозападное развитие. Поэтому стоит ли надеяться, что через полтора месяца поведение человека коренным образом изменится, если оно не менялось десяток лет до этого?

Таким образом, есть все основания предполагать, что в случае избрания президентом Украины Юлии Тимошенко ситуация в секторе обороны и безопасности будет очень шаткой и будет напоминать бег на месте или же имитацию бурной деятельности без этой самой деятельности. Ведь, с одной стороны, Юлия Владимировна декларирует одно (Путин - враг и тому подобное), а с другой - как минимум в течение последних 11 лет делает все наоборот.

Ну, и в случае избрания президентом Тимошенко, об интеграции Украины в НАТО, скорее всего, можно будет забыть. Другое дело - кто и чего ожидает от потенциального президента.