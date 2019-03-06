Треугольник черного пиара. Порошенко и оборонка, Тимошенко и ростехнологи, Зеленский и «Приват»

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Порошенко, Тимошенко и Зеленский выровнялись не только в рейтингах, но и в проблемах. У каждого из них свой коррупционный скандал.

Последние недели перед выборами традиционно самые нервные. Проходят они в основном не в соревновании позитивов - идей, инициатив и прочих пиар-ходов, а в войне негативов: компромата, черного пиара и просто фейков. Расчет на то, что избиратели не успеют разобраться в сути и проголосуют на эмоциях.

Поэтому главной задачей каждой из конкурирующих команд становится отвести негативный эмоциональный заряд от своего кандидата. И направить негодование избирателей, ищущее разрядки, на основных соперников.

Порошенко жертвует фигуры

Для Петра Порошенко самым серьезным вызовом за все время кампании пока что (ведь могут появиться и новые сюжеты) стал скандал вокруг госконцерна "Укроборонпром" и первого зама секретаря СНБО Олега Гладковского. Суть скандала можно вообще оставить за скобками - это не то, в чем захотят копаться избиратели. Единственное, что может на них повлиять, - это то, как сам президент реагирует на скандал.

С точки зрения политтехнологий, президенту необходимо было прежде всего максимально дистанцироваться от Гладковского, с тем чтобы именно на последнем сконцентрировался весь заряд негатива. Порошенко предпринял для этого три шага.

Во-первых, он уволил Гладковского с должности первого зама секретаря СНБО и освободил его от исполнения обязанностей главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а также вывел его из состава этой комиссии. Заодно Гладковский выведен из состава Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и освобожден от исполнения обязанностей национального координатора по вопросам сотрудничества Украины с НАТО в сфере оборонной промышленности. Это сигнал уже не только избирателям, но и западным партнерам.

Во-вторых, Порошенко публично обратился к НАБУ с призывом "расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "i". Если кто виноват - к ответственности. Кто добросовестно работал на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя". Этой просьбой президент не только перевел стрелки на НАБУ - дескать, это совершенно независимый от меня орган, как он скажет, так и будет, но и подчеркнул, что еще не время раздавать приговоры: а вдруг НАБУ выяснит, что Гладковский и "Укроборонпром" стали жертвой клеветы.

Наконец, в-третьих, Порошенко анонсировал заседание СНБО (которое, по его словам, долго готовилось) по вопросам реформирования "Укроборонпрома", усиления прозрачности его деятельности, расширения правительственного, парламентского и общественного контроля над оборонным сектором. Секретарю СНБО Александру Турчинову поручено провести перед заседанием необходимые консультации с зарубежными партнерами. Это должно засвидетельствовать, что меры, принятые на СНБО, нисколько не показуха, а то, чего хотят от нас США и НАТО, и что теперь сделано все для того, чтобы исключить любые нарушения.

Конечно, Порошенко не собирается уходить в глухую оборону. У него есть три органа, демонстрирующих слаженную работу: ГПУ, ГБР и СБУ. От них можно ожидать разных сюрпризов, способных переключить внимание общества с дела Гладковского и вдобавок подпортить предвыборную кампанию некоторым кандидатам.

Тимошенко воюет с фантомом

Собственно, одному кандидату - Юлии Тимошенко - эта тройка органов уже кампанию подпортила. "Есть дело Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований против российских технологов, которые приехали сюда и вместе с народным депутатом Украины Дубилем построили "пирамиду", на которую выделяли деньги, и это зафиксировано на видео по решению суда. Выделяли деньги и складывали их в штабах. И это обнаружено во время обысков, разрешенных судом", - рассказал в эфире Прямого канала генпрокурор Юрий Луценко.

Поведал он и о том, что будет дальше: "Или сетку распустят сами, или они будут каждый день, как на работу, ходить в ГБР и в СБУ и давать показания. Но работать на скупку голосов мы им не дадим". Как пояснил Луценко, он имеет в виду не самого нардепа Дубиля, а "тысячи людей по всей стране, которые разносят сотни миллионов денег. Еще раз говорю, они будут или распущены, или будут на допросах. И вот кто-кто, а рядовые исполнители точно сядут. Пока мы дойдем до депутата через все процедуры его защиты, вот те точно сядут. Поэтому я считаю, что СБУ сделала большое дело, нейтрализовала угрозу скупки голосов с участием российских политтехнологов. И я уверен, что процентов на 80 эта машинка сломана".

По законам жанра, очередного всплеска этой темы (возможно, с видеопоказаниями фигурантов дел) следует ждать в последнюю неделю перед первым туром. Это будет сделано как в превентивных целях (дабы предостеречь самых отчаянных участников схем), так и, естественно, ради черного пиара против Тимошенко.

Но у лидера "Батьківщини" еще не все пропало. Приятный сюрприз ей преподнес Киевский окружной административный суд, отменивший постановление Кабмина о повышении цены на газ, принятое почти три года назад. Соответствующий иск Тимошенко подала еще в июне 2016-го, и вот теперь она наконец получила козырь в своей антитарифной пропаганде.

Правда, ее победу омрачают три обстоятельства. Во-первых, это постановление недействующее - оно было отменено самим Кабмином в октябре 2018 г. Во-вторых, решение суда не является окончательным вердиктом - Кабмин намерен оспорить его в апелляционной инстанции. И пока будет рассматриваться апелляция, успеют пройти и первый, и второй тур президентских выборов, а может, и выборы в парламент. Так что обещание лидера "Батьківщини" снизить тарифы так и останется всего лишь предвыборной заманухой. А в-третьих, Тимошенко теперь, похоже, бесповоротно сожгла мосты в отношениях с МВФ, и это будет активно использоваться в агитации против нее: дескать, ждите доллар по 100 грн, попрошайничество займов у Путина и все такое.

Зеленский открещивается от Коломойского

Свой приятный сюрприз получил и Зеленский. Его команда 4 марта сообщила, ссылаясь на пресс-службу киевской полиции, "горячую новость для всех СМИ: на крыше здания, где находится офис кандидата в президенты Владимира Зеленского, установлены неизвестные устройства".

Правда, как вскоре выяснилось, прослушка была обнаружена на крыше совсем другого здания (стоящего наискосок через дорогу от здания, где расположен офис Зеленского). В тот же вечер СБУ подтвердила, что она действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в Киеве по адресу: улица Белорусская, 26. "Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты. Все действия происходят на основании решения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательной кампанией", - уточнила СБУ. То есть произошло действительно недоразумение (причем весьма досадное как для СБУ, так и для Нацполиции). Но команда Зе об этом, конечно же, не трубит, и многие поклонники Зе остались уверены, что в борьбе с их любимцем власть не остановится ни перед чем.

Скандал вокруг прослушки оказался для Зе как нельзя кстати, поскольку операция против него действительно готовилась, только совсем иная. Буквально на следующий день народный депутат из БПП Владимир Арьев сообщил, что он "зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании средств Приватбанка через фирмы Коломойского и Зеленского. Аналогичное заявление послал в НАБУ. Передал им все материалы и схемы с номерами соглашений и датами переводов".

О раздобытых материалах и схемах Арьев рассказал еще 1 марта. Он утверждает, что "$41 млн средств вкладчиков Приватбанка были выведены на счета комиков "Квартала 95" через кредитование связанных с Коломойским компаний". То, что следует ожидать такого поворота событий, "ДС" предсказала еще в начале февраля, когда анализировала больные места Зеленского.

Кстати, сам кандидат Зе открещивается от своего бизнес-партнера, заявляя: "Я не игрушка в руках Коломойского". И даже обещает, что при президенте Зе дела против Коломойского не будут закрыты. "Если кто-то что-то украл и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан вернуть. Никто ничего закрывать не будет", - сказал он.

Вот только бить по этому его больному месту только начали. Поход за президентством оказался для Зе совсем не таким прикольным делом, как в сценарии сериала.