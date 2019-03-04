Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Киевский окружной административный суд отменил постановление Кабмина №315, принятое в апреле 2016 года, которым устанавливали первое повышение цены на газ.

Иск об отмене правительственного постановления подала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко еще в июне 2016 года. Тогда она утверждала, что Кабинет министров и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, превысили полномочия, повысив цену на газ для населения вдвое.

Тогда нынешний кандидат в президенты громогласно заявляла, что цены на газ должен устанавливать рынок, а не правительство и тут же противоречила сама себе, говоря, что Конституцией Украины предусмотрено, что тарифы должны быть социально посильными для граждан.

По словам экс-министра ЖКХ и соратника Тимошенко Алексея Кучеренко, никакого экономического обоснования цены на газ "не было и нет", а суд принял решение из-за "веса" истца. "Постановление 315 КМУ признано противоправным и отменено с момента принятия. Совершенно ясно - если бы "вес" истца был бы хоть немного меньше, чем у Юлии Владимировны, то решение бы возможно и не было - не хочу унижать суд, но понимаю в какой стране живу", - сказал Кучеренко.

Кстати, говоря о реалиях страны - на волне эйфории по поводу судебного решения в "Батькивщине" предпочли забыть о скандале с соратниками по "революционной борьбе". Как стало известно несколько дней назад, упомянутый выше соратник Тимошенко Алексей Кучеренко, проводит кампанию за снижение тарифов совместно с заместителем председателя "Партии мира" Вадима Новинского. Кучеренко и экс-прокурор из Донецкой области Максим Гольдарб являются соучредителями ОО "Тарифная мобилизация". Экс-прокурор известен журналистам давно и не с лучшей стороны - при Януковиче перевелся в Киев, небрежно относился к службе, может быть причастен к топливным схемам в армии.

Когда о своеобразном повторении альянса ПР и "Батьквищины" стало известно - Новинский вяло попытался отмежеваться от Тимошенко, но получилось совсем неубедительно.

"И один, и другой в этой теме являются профессионалами в тарифной политике в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нет, это не свидетельствует об общности позиции Тимошенко и "Партии мира", - заявил Новинский, но тут же "прокололся" - на вопрос, кого бы поддержал во втором туре выборов, если туда выйдут Тимошенко и Порошенко, Новинский ответил: "точно не Порошенко".

Сделав вид, что не заметила "зашквара", шефиня экс-министра ЖКХ обязательно поднимет решение суда "на щит" и будет козырять им везде, ведь для нее это новый виток кампании. Особенно в "Батькивщине" будут "бить" на то, что реальность уменьшения вдвое цены на газ теперь "доказана юридически" - то есть, ее популистический предвыборный лозунг выполним, и дальше последуют иски по всем решениям о повышении цен на газ, принятым после постановления от 2016 года.

За весельем сердечным и всенародным праздником в команде Тимошенко упускают некоторые "маловажные" детали. Дело в том, что принятое 27 апреля 2016 года постановление правительства уже не действует - 19 октября 2018 года Кабмин принял новое решение, согласно которому цена газа была повышена до 8 550 грн за тысячу кубов (на 23,5%). Тогда напомнили, что обязательства по выравниванию цены на газ для промышленных потребителей и населения было принято еще в 2008 году (во времена премьерства Юлии Владимировны), к тому же это одно из ключевых требований МВФ.

В сухом же остатке для маленького украинца решение суда не значит ничего вообще. Во-первых, платежки за два года пересчитывать никто не будет, компенсаций из бюджета тоже никто выплачивать не будет - даже если предположить такой фантастический сценарий, денег на это в бюджете все равно нет и не предвидится. Во-вторых, судя по скорости, с которой суд принял первое решение, следующее могут принять через два-три года, а за это время в Украине может поменяться все.